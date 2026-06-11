Seguici su

AttualitàEsteriPolitica

Perù al cardiopalma: Fujimori sorpassa Sánchez al fotofinish. L’onda conservatrice che può ridisegnare il Sud America

Elezioni in Perù: Keiko Fujimori sorpassa Roberto Sánchez per soli 650 voti. Il voto estero ribalta il risultato, prime proteste a Lima. Come può cambiare l’economia del Sud America

Pubblicato

32 minuti fa

il

Aggiungi Scenari Economici come Fonte preferita su Google

Il Perù ci regala l’ennesimo thriller elettorale, con uno spoglio che sembra sceneggiato per tenere col fiato sospeso i mercati e le cancellerie internazionali. Al 98,2% delle schede scrutinate, la candidata conservatrice Keiko Fujimori ha operato un sorpasso all’ultimo respiro sul rivale di sinistra Roberto Sánchez. Parliamo di un margine infinitesimale: il 50,002% contro il 49,998%. Tradotto in cifre, appena 651 voti di scarto su oltre 18 milioni di schede valide.

Per approfondire:

A fare la differenza, ribaltando le proiezioni iniziali, sono stati i peruviani all’estero, in particolare i bacini elettorali di Stati Uniti e Giappone, che hanno neutralizzato la forte spinta rurale che nei giorni scorsi aveva portato in testa Sánchez. La partita, tuttavia, è ben lontana dall’essere archiviata in modo pacifico.

  • Circa l’1,76% delle schede (quasi 400.000 voti) è attualmente in revisione presso la giustizia elettorale.
  • La maggior parte delle contestazioni arriva dalla regione metropolitana di Lima, storica roccaforte fujimorista.
  • Sánchez ha abbandonato i toni concilianti delle prime ore, denunciando sviluppi “strani e discutibili”, mentre nella capitale i cannoni ad acqua hanno già disperso le prime proteste.

La partita non è ancora conclusa e rischia di prolungarsi nei prossimi giorni, fra polemiche che rischiano di sfociare in disordini.

Il contesto economico e geopolitico

Cosa significa questo per l’economia e gli equilibri regionali? Molto, per non dire tutto. Il Perù ha bruciato nove presidenti in un decennio, e il prossimo esecutivo erediterà un Paese spaccato a metà tra il dinamismo della costa e la marginalizzazione dell’interno andino.

Se la vittoria della figlia del controverso ex presidente Alberto dovesse concretizzarsi (dopo tre ballottaggi persi per un soffio), assisteremmo all’ennesima conferma di un deciso spostamento a destra dell’America Latina. Sulla spinta di una crescente richiesta di sicurezza contro le bande criminali legate al narcotraffico, il continente si scoprirebbe sempre più a trazione conservatrice, visti i recenti esiti in Cile, Bolivia, Ecuador e le dinamiche in Colombia. Rimarrebbero “isolate” le realtà del Brasile di Lula e di un Venezuela che, pur con mille contraddizioni, ha ripreso a dialogare per convenienza commerciale con Washington. La sicurezza sta comunque diventando il fattore decisivo nelle battaglie elettorali.

Sotto il profilo strettamente economico, i mercati accoglierebbero con sollievo una vittoria di Fuerza Popular. Sánchez, erede politico di Pedro Castillo, proponeva un maggiore intervento statale e una revisione costituzionale che allarmava le multinazionali del rame, di cui il Perù è un fornitore globale primario.

Purtroppo un approccio unicamente pro-mercato non basterà a stabilizzare il Paese. La sottile differenza fra i due scieramenti sicuramente riaccenderà proteste e contestazioni una volta terminato il processo elettorale, chiunque sia a prevalere. Senza interventi chiari e precisi, il divario economico che ha generato il voto di protesta rurale è destinato a riesplodere. La sola politica di mercato, o i soli contributi

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento