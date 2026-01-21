Seguici su

Tredici anni dopo Fukushima, il Giappone riavvia la sua più grande centrale nucleare

l Giappone riaccende il motore nucleare: TEPCO riavvia il reattore n. 6 della centrale più grande al mondo, Kashiwasaki Kariwa. Dopo anni di stop post-Fukushima e costi energetici alle stelle, Tokyo punta al 20% di energia atomica entro il 2040 per salvare l’economia e l’industria.

12 minuti fa

La Tokyo Electric Power Co. giapponese riavvierà oggi il suo primo reattore nucleare dopo il disastro di Fukushima. Il reattore n. 6 della centrale di Kashiwasaki Kariwa sarà acceso dopo le 19:00 ora locale, secondo quanto riportato da Bloomberg, citando un comunicato stampa della società.

Il reattore ha una potenza di 1,36 GW, ha osservato Reuters in un articolo dedicato alla notizia. Kashiwasaki Kariwa è la più grande centrale nucleare del mondo, con sette reattori e una potenza totale di 8,2 GW. Tutti i reattori sono stati chiusi dopo il disastro di Fukushima.

Circa 15.000 persone sono morte nel marzo 2011, quando un terremoto di magnitudo 9 ha causato uno tsunami mortale e spazzato via la costa nella zona della centrale nucleare. Il Giappone ha chiuso tutti i suoi 54 reattori nucleari dopo il disastro di Fukushima. Di questi, 33 sono rimasti operativi, ma il loro riavvio ha richiesto anni a causa dell’ondata di sentimenti negativi nei confronti dell’energia nucleare sulla scia della tragedia di Fukushima. Finora sono stati riavviati in totale 14 reattori e il reattore n. 6 di Kashiwasaki Kariwa sarà il quindicesimo.

Stato dei ReattoriNumero / Dettaglio
Totale pre-Fukushima54 reattori
Operativi (teorici)33 reattori sopravvissuti alla dismissione
Riavviati ad oggi14 reattori (il n. 6 di Kashiwasaki sarà il 15°)
Obiettivo 204020% del mix energetico nazionale

Il Giappone dipendeva fortemente dalle sue centrali nucleari a causa della scarsità di materie prime energetiche. La chiusura del suo settore nucleare ha probabilmente contribuito alle sue difficoltà economiche nell’ultimo decennio, poiché la spesa per l’importazione di energia è aumentata in modo significativo. La spinta alla decarbonizzazione rafforza le argomentazioni a favore della riattivazione dei reattori nucleari.

Tuttavia, quando l’opinione pubblica ha iniziato a cambiare atteggiamento nei confronti dell’energia nucleare, le aziende elettriche hanno iniziato a riattivare i reattori. L’ultima riattivazione ha ottenuto il voto favorevole delle autorità regionali della prefettura di Niigata alla fine di dicembre. Il voto è stato espresso nonostante l’opposizione locale alla riattivazione, che sembra essere legata ai timori sulla capacità di Tepco di gestire l’impianto in modo sicuro, anche se il disastro di Fukushima è stato causato da uno tsunami e non da un errore umano.

Il Giappone prevede ora che entro il 2040 il 20% del suo approvvigionamento elettrico proverrà dall’energia nucleare, rispetto all’attuale percentuale inferiore al 10%.

Domande e risposte

Perché il Giappone sta tornando al nucleare nonostante Fukushima?

Il Giappone ha scarse risorse naturali e dipende fortemente dalle importazioni di energia. La chiusura delle centrali ha causato un’impennata dei costi energetici e un peggioramento della bilancia commerciale, frenando la crescita economica. Inoltre, per rispettare gli obiettivi globali di decarbonizzazione e ridurre le emissioni di CO2, il nucleare è considerato indispensabile per fornire energia stabile e pulita, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili esteri.

Quali sono le caratteristiche della centrale di Kashiwasaki Kariwa?

Kashiwasaki Kariwa è la più grande centrale nucleare al mondo per capacità installata netta, con una potenza totale di 8,2 Gigawatt fornita da sette reattori. Situata nella prefettura di Niigata, è rimasta inattiva per anni dopo il disastro del 2011. Il reattore n. 6, che viene riavviato ora, ha una potenza singola di 1,36 GW, sufficiente a coprire il fabbisogno di milioni di abitazioni e a sostenere il settore industriale della regione.

L’opinione pubblica giapponese è d’accordo con questa scelta?

Il sentimento è misto ma in evoluzione. Dopo il 2011 c’era una forte opposizione, ma l’aumento dei costi dell’elettricità e le preoccupazioni per la sicurezza energetica hanno ammorbidito le posizioni. Sebbene esistano ancora resistenze locali e dubbi sulla gestione di TEPCO, le autorità regionali hanno dato il via libera, riflettendo un approccio più pragmatico che bilancia i timori sulla sicurezza con le necessità economiche e infrastrutturali del Paese.

