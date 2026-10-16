Trappola tassi USA: il silenzio di Warsh scatena i mercati e gela la lotta all’inflazione

Con i prezzi al consumo che tornano a correre e l’indice alla produzione ai massimi quadriennali, famiglie e imprese americane si preparavano alla stangata d’autunno: un nuovo rialzo del costo del denaro. Invece, a sorpresa, il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh si è trincerato dietro un silenzio impenetrabile a Bangkok.

Il risultato? Un paradosso clamoroso. Wall Street ha brindato, il dollaro ha ceduto terreno e le probabilità di una stretta a fine ottobre sono evaporate in poche ore, lasciando l’economia reale in balia di rincari che non accennano a frenare.

Che cosa ha fatto (o meglio, non ha fatto) il capo della Fed

A margine del vertice del Fondo Monetario Internazionale, Warsh doveva chiarire la rotta dopo il rialzo di settembre al 3,75%-4%. Gli analisti attendevano conferme: l’inflazione corre, quindi i tassi saliranno ancora.

Warsh ha invece scelto la linea del non detto. Ha dichiarato freddamente di «non pregiudicare le riunioni» e di non voler anticipare le mosse dell’istituto per il resto dell’anno, limitandosi a un formale richiamo all’impegno per la stabilità dei prezzi.

Nel gergo dei banchieri centrali, il governatore voleva semplicemente ribadire la sua avversione per la forward guidance, ossia l’abitudine di teleguidare i mercati.

Peccato che a Wall Street il silenzio non sia neutralità. Non pronunciare parole aggressive, in una fase di fiammata dei prezzi, equivale a sventolare bandiera bianca. Gli investitori hanno interpretato le sue mezze frasi come una promessa implicita: a ottobre i tassi non si toccano.

Il bluff del banchiere e il fattore elettorale

I numeri fotografano una ritirata disordinata delle scommesse monetarie. Prima dell’intervento thailandese, le probabilità implicite di un rialzo dei tassi sfioravano il 50%; al termine del discorso sono precipitate sotto il 15%.

Variabile finanziaria Prima del discorso di Bangkok Dopo l’intervento di Warsh Impatto sull’economia reale Probabilità rialzo a ottobre Oltre il 50% Sotto il 15% Rinvio della stretta creditizia Mercati azionari Cauti e volatili In decisa salita Effetto ricchezza per i grandi capitali Dollaro USA Forte sui mercati In moderata flessione Minore pressione sui beni importati Rendimento del debito Sotto pressione Stabilizzato Respiro provvisorio per i debitori

Dietro la facciata tecnica, tuttavia, si intravede una spiegazione molto più pragmatica e meno nobile: il calendario politico. Il comitato monetario si riunisce il 27 e 28 ottobre, a soli cinque giorni dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre.

Nessun vertice della banca centrale, specialmente se indicato da Washington, desidera raffreddare i consumi e deprimere i listini azionari alla vigilia del voto. Verrebbe letto come una presa di posizione contro il governo in carica. Rinviare ogni decisione scomoda a dicembre diventa così una comoda via di fuga burocratica. Quindi i tassi restano per ora ai livello del 4% raggiunto dopo l’ultimo aumento.

Le ricadute sull’economia reale e l’enigma dell’intelligenza artificiale

Se la finanza festeggia l’assenza di nuove strette, l’economia produttiva deve fare i conti con una realtà assai più amara. Rimandare gli interventi significa tollerare che il carrello della spesa e i costi produttivi industriali continuino a erodere i margini aziendali e il potere d’acquisto dei salariati.

I consumi delle famiglie americane mostrano già i primi cedimenti, manifestando una crescente stanchezza di fronte ai listini gonfiati.

A complicare il quadro interviene poi la tecnologia. Durante lo stesso vertice, Warsh ha definito l’intelligenza artificiale la più grande innovazione economica della sua vita, ammettendo però un dettaglio cruciale: l’IA stimola la domanda aggregata molto prima di accrescere l’offerta.

Gli investimenti colossali in centri dati, microchip e infrastrutture elettriche riversano enormi masse di liquidità nel circuito produttivo.

L’incremento effettivo di produttività e la riduzione dei costi operativi arriveranno solo tra diversi anni.

Nel breve periodo, questo boom di spesa per beni strumentali alimenta ulteriori pressioni inflazionistiche.

Invece di governare questo shock di domanda con una politica del credito selettiva e trasparente, la Fed sceglie il galleggiamento. La stabilità dei prezzi viene riaffermata a parole, ma nei fatti si rimanda la decisione cruciale, lasciando che la spirale dei costi continui a logorare il tessuto economico.

Il capo della banca centrale voleva dimostrarsi inflessibile e indipendente dai mercati; ha finito per farsi dettare l’agenda dagli operatori finanziari e dal ciclo elettorale. Una scelta pilatesca che non risolve l’inflazione, ma si limita a spostare la resa dei conti a fine anno, quando il conto per famiglie e imprese rischia di essere ancora più salato.