Trapani di pietra e niente anestesia: la scoperta che riscrive la storia. I Neanderthal erano i veri pionieri della chirurgia dentale

Immaginate di avere un mal di denti atroce nel cuore della Siberia preistorica, senza farmaci moderni e con un compagno di tribù che si avvicina alla vostra bocca impugnando una punta di pietra affilata. Non è l’inizio di un film dell’orrore, ma il primo vero intervento odontoiatrico della storia, avvenuto quasi 60.000 anni fa tra i monti Altai, in Russia.

Una scoperta archeologica eccezionale nella grotta di Chagyrskaya ha appena ribaltato tutto ciò che pensavamo di sapere sui nostri antichi cugini: i Neanderthal erano dei dentisti provetti. E praticavano questa rudimentale chirurgia oltre 40.000 anni prima che una tecnica simile comparisse tra gli Homo sapiens.

L’idea del cavernicolo rozzo e privo di ingegno è ormai da buttare nel cestino. I ricercatori dell’Accademia Russa delle Scienze hanno analizzato un dente molare ritrovato nella grotta, scoprendo un foro profondo e netto che arrivava dritto fino alla camera pulpare, il cuore vivo del dente.

Le scansioni non hanno lasciato dubbi. Quel molare era devastato da una grave carie che doveva causare dolori lancinanti al suo proprietario, impedendogli di masticare e mettendolo a rischio di malnutrizione o di infezioni letali alla mascella.

L’operazione chirurgica nella caverna

Per capire come sia stato possibile un lavoro del genere, gli scienziati hanno fatto un test pratico. Hanno preso tre denti umani moderni e hanno provato a bucarli usando piccoli perforatori di diaspro locale, identici agli utensili in pietra ritrovati nello stesso strato archeologico della grotta.

Il risultato è stato sbalorditivo: i solchi microscopici lasciati dagli strumenti sperimentali erano identici a quelli presenti sul dente del Neanderthal. Qualcuno, decine di millenni fa, ha applicato una punta di pietra sul dente malato e, con un movimento rotatorio fermo e paziente, ha scavato via la parte infetta.

Un intervento che oggi fa rabbrividire chiunque abbia paura della poltrona del dentista, ma che all’epoca ha letteralmente salvato una vita. Ecco gli elementi chiave emersi dallo studio:

Precisione manuale: Lavorare dentro una bocca al buio o alla luce del fuoco richiedeva un controllo motorio finissimo e una grande conoscenza della lavorazione della pietra.

Lavorare dentro una bocca al buio o alla luce del fuoco richiedeva un controllo motorio finissimo e una grande conoscenza della lavorazione della pietra. Lavoro di squadra: Come sottolineato dalla dottoressa Kseniya Kolobova, non c’erano sale operatorie sterili né anestetici potenti; serviva un aiutante che tenesse ben ferma la testa del paziente durante la trapanazione.

Come sottolineato dalla dottoressa Kseniya Kolobova, non c’erano sale operatorie sterili né anestetici potenti; serviva un aiutante che tenesse ben ferma la testa del paziente durante la trapanazione. Successo clinico: I segni di usura sopra i bordi del foro dimostrano che il paziente è sopravvissuto all’intervento e ha continuato a masticare con quel dente per molto tempo.

I segni di usura sopra i bordi del foro dimostrano che Farmacia naturale: Già sapevamo che i Neanderthal usavano stuzzicadenti e masticavano corteccia di pioppo (che contiene acido salicilico, il principio attivo dell’aspirina), ma la rimozione meccanica della carie segna un salto mentale enorme.

Caratteristica Dente di Chagyrskaya (Neanderthal) Primi esempi in Homo sapiens Epoca stimata Circa 60.000 anni fa Circa 14.000 – 20.000 anni fa Strumento usato Punta rotante in diaspro locale Microliti in selce Scopo dell’intervento Rimozione tessuto cariato profondo Pulizia cavità e infezioni Esito Sopravvivenza e ripresa della masticazione Variabile, con segni di usura post-intervento

L’economia della preistoria: curare conviene

Qui emerge un aspetto pratico e quasi economico che spesso sfugge agli osservatori più distratti. Perché sottoporsi e sottoporre un membro del gruppo a una tortura simile? La risposta sta nel valore del capitale umano all’interno di una piccola comunità.

In un ambiente ostile come la Siberia di 60.000 anni fa, ogni individuo era una risorsa produttiva fondamentale per la caccia, la raccolta e la fabbricazione di utensili. Lasciare che un adulto morisse per un’infezione ai denti o diventasse incapace di nutrirsi significava indebolire l’intero clan.

I reperti dimostrano che i Neanderthal avevano un vero e proprio sistema di welfare tribale. Si prendevano cura dei feriti gravi, dei sordi e degli anziani, condividendo il cibo e proteggendo chi non era più autosufficiente. Investire tempo, competenze tecniche e fatica per curare un dente non era solo un gesto di affetto familiare, ma una scelta razionale di sopravvivenza collettiva. Alla faccia dei moderni tagli alla sanità pubblica: persino nella preistoria avevano capito che un cittadino curato torna a “produrre” e a dare il suo contributo alla comunità.

La dottoressa Alisa Zubova si è detta stupita dall’intuizione di questi antichi umani, capaci di capire l’origine esatta del dolore e di intervenire rimuovendo la causa fisica del male. Forse quella conoscenza medica si è poi persa nel tempo semplicemente perché, con la dieta dell’epoca povera di zuccheri raffinati, le carie erano un evento rarissimo. Resta il fatto che la prossima volta che ci siederemo sulla poltrona del dentista lamentandoci per il fastidio, faremmo bene a pensare a quel cugino siberiano che, 60.000 anni fa, ha affrontato il trapano di pietra a denti stretti.