Famiglie, i numeri danno peso alla scelta del governo: fino a 30mila euro per un figlio

La politica per la famiglia si misura anche così: quanto costa avere un figlio e quanto lo Stato contribuisce ad affrontare quella spesa. La simulazione pubblicata dal Sole 24 Ore offre una risposta concreta. Per un bambino nato nel gennaio 2027, in una famiglia con Isee inferiore a 15mila euro, il valore cumulato dei sostegni nei primi tre anni può raggiungere 19.477 euro. Se si tratta del secondo figlio sale a 23.077 euro. Con il terzo arriva a 29.387 euro.

Sono importi che meritano attenzione, soprattutto perché riguardano una fase nella quale le uscite aumentano e l’organizzazione del lavoro dei genitori diventa più complicata. Tra rette del nido, assistenza e necessità quotidiane, la nascita di un bambino modifica immediatamente il bilancio di casa.

Il calcolo mette insieme strumenti già operativi e interventi previsti dal disegno di legge di Bilancio 2027. Non certifica, dunque, somme già incassate né un beneficio identico per tutti. Considera una situazione precisa: Isee basso, madre lavoratrice autonoma con reddito da lavoro inferiore a 40mila euro, utilizzo del nido e accesso alle prestazioni considerate.

Chiarito questo, resta il significato politico del risultato. Le scelte di mantenimento, rafforzamento e integrazione degli aiuti producono un sostegno economico apprezzabile, che aumenta con il numero dei figli. È una direzione riconoscibile dell’azione del governo Meloni: alleggerire il costo della genitorialità, con un’attenzione particolare alle famiglie numerose e alle madri che lavorano.

L’assegno unico costituisce la componente principale. Nella simulazione vale circa 9.477 euro per il nuovo bambino nei primi tre anni, considerando anche il periodo riconosciuto durante la gravidanza. Nel caso del terzo figlio, le maggiorazioni portano questa voce a circa 15.787 euro. Il bonus nido aggiunge fino a 7.200 euro in due anni, a rimborso delle spese sostenute. Il bonus nuovi nati contribuisce con altri mille euro.

Su questa base si innestano le novità prospettate dalla manovra: il contributo per le madri lavoratrici con almeno due figli, il voucher per alcuni genitori autonomi e il fondo destinato alla futura previdenza dei nuovi nati. Misure diverse per funzione e disponibilità delle risorse, che concorrono al totale illustrato dal quotidiano economico.

Occorre attribuire correttamente le origini degli strumenti: l’assegno unico precede l’attuale esecutivo. Il giudizio sull’azione del governo riguarda quindi il modo in cui questa architettura è stata sviluppata e le ulteriori misure che si propone di aggiungere. Anche la continuità di un sostegno utile, accompagnata dal suo rafforzamento, rappresenta una scelta politica.

La simulazione mostra inoltre un criterio redistributivo preciso. L’aiuto pesa maggiormente dove le risorse sono più limitate e gli impegni familiari più consistenti. Per chi dispone di un Isee inferiore a 15mila euro, alcune migliaia di euro distribuite nel tempo possono fare una differenza rilevante nella possibilità di sostenere una retta o mantenere un servizio di assistenza.

Resta da rendere il sistema più semplice e accessibile. Gli aiuti richiedono domande, conoscenza delle scadenze e verifica dei requisiti; alcune prestazioni raggiungono platee ristrette. E nessuna simulazione consente, da sola, di affermare che la crisi delle nascite sia stata risolta.

Ma il dato economico rimane. La famiglia con figli riceve un sostegno pubblico consistente, e le nuove misure proposte dal governo puntano ad ampliarlo. Nel confronto sulla manovra, questa è una parte dei conti che merita di essere raccontata.