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Addio piloti: la rivoluzione silenziosa degli aerei merci senza cabina che taglia i costi del 40%

Aerei merci senza pilota: la nuova flotta autonoma promette di tagliare i costi di spedizione fino al 50%, ma il rischio di paralisi normativa minaccia il settore.

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54 minuti fa

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Il trasporto aereo delle merci è a un punto di non ritorno. Nelle rotte cargo regionali e nei collegamenti verso le aree isolate, la cabina di pilotaggio sta scomparendo per lasciare spazio a sensori, computer di bordo e vani di carico più capienti. Stiamo parolando di trasporti a livello comerciale di ampio volume, di veri giganti dell’aria capaci di trasportare tonnellate di materiale a migliaia di chilometri di distanza.

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L’impatto economico, quando l’innovazione sarà completamente diffusa, si presenta travolgente: eliminare l’equipaggio umano cancella gli stipendi dei piloti, le indennità di trasferta e i limiti orari di riposo, permettendo a un velivolo di volare fino a 18 ore al giorno. Si stima che questo passaggio possa abbattere i costi operativi diretti sopra il 60%. Tuttavia, il rischio di un blocco improvviso è reale: senza nuove regole condivise sullo spazio aereo e sulla sicurezza dei cieli, questa flotta rischia di restare inchiodata a terra.

La svolta logistica tra risparmio e vuoto normativo

Nel bilancio di un vettore aereo tradizionale, il personale e il carburante rappresentano le voci di spesa più pesanti. Togliere il pilota a bordo cambia la struttura stessa dell’aereo: non servono più cabine pressurizzate per l’uomo, parabrezza blindati, ossigeno di emergenza o sistemi di climatizzazione complessi. La macchina pesa meno, consuma meno e massimizza ogni singolo centimetro per il carico.

La sfida, però, non è solo tecnologica ma soprattutto istituzionale. Far convivere cargo teleguidati o totalmente autonomi con i voli passeggeri convenzionali richiede corridoi dedicati, reti di comunicazione anti-manomissione e autorità di volo pronte a certificare decisioni prese da un software.

Ecco i sei progetti all’avanguardia che stanno guidando questa transizione, con i relativi investimenti e costi stimati:

ModelloCostruttorePortata utileRaggio d’azioneCosto indicativo / Risorse
ChaparralElroy Air~227 kg (500 lb)724 kmContratto USA da 46M$, velivolo stimato a 1,5M$–2M$
SkyreachSkyways~45 kg (100 lb)Fino a 2.092 km37M$da US Air Force; circa 300$/ora di volo
EgretPoseidon Aero~1.814 kg (4.000 lb)Oltre 1.800 km60M$ di Serie A; minor costo grazie a motori termici
Cargo VTOLZuri145–165 kgCirca 680 kmRaccolta da 6M€; velivolo stimato sotto 1M€
Bell 505 MARV-ELBell / Near Earth~590 kg (1.300 lb)Circa 185 kmElicottero base ~1,7M$ + kit di guida autonoma
Cessna 208B RetrofitReliable Robotics~1.300 kgCirca 1.900 kmCellula 1M$–2,8M$; test con bando Air Force da 17,4M$

  1. Elroy Air Chaparral

Un aereo ibrido-elettrico a decollo e atterraggio verticale (VTOL) che non ha bisogno di piste. Può sollevarsi come un elicottero e volare in avanti come un aereo.

Il suo vano rimovibile trasporta oltre 220 kg di materiale sanitario o pezzi di ricambio per oltre 700 km. La società ha raccolto fondi ingenti e ha siglato accordi militari per decine di milioni di dollari, puntando a costi di produzione competitivi rispetto a un piccolo turboelica.

Air Chapparal

  1. Skyways Skyreach

Progettato in Texas per resistere fino a 18 ore in volo e coprire oltre 2.000 km. Sfrutta otto motori elettrici per decollare in verticale e un motore termico tradizionale per la crociera.

I suoi costi operativi attuali sono di circa 300 dollari all’ora, con l’obiettivo dichiarato di scendere a 100 dollari: un decimo del costo orario di un normale elicottero di supporto. La destinazione è l’uso militare, ma anche civile. Cn questi obiettivi di costo orario quasi si trova a competere con il trasporto terrestre.

Tectonic Defence Skyreach

  1. Poseidon Aerospace Egret

Un vero e proprio furgone volante con 15 metri di apertura alare, concepito per piste tradizionali anche in terra battuta.

Trasporta quasi due tonnellate di merce. Evita le complicazioni dei motori elettrici a decollo verticale montando un normale motore a combustione, riducendo le spese di acquisto e manutenzione. Con 60 milioni di dollari appena raccolti, il primo volo su scala reale è ormai imminente.

Poseidon Egret in versione idrovolante

Poseidon Egret in versione da terra

  1. Zuri Cargo VTOL

Sviluppato in Repubblica Ceca, questo convertiplano unisce il decollo verticale alla velocità dell’ala fissa.

È pensato per collegare isole, piattaforme marine e siti remoti con 145 kg di carico. Funziona con carburante standard o bioetanolo, evitando costose reti di ricarica elettrica sul posto. Si guida dalla terraferma con l’aiuto di sistemi automatici, quindi risulta estreammente semplice da gestire:

Zuri Cargo VTOL

  • Maggiori informazioni: Zuri
  1. Bell 505 MARV-EL (Near Earth Autonomy)

Invece di progettare una nuova fusoliera, Bell e Near Earth hanno reso autonomo il collaudato elicottero commerciale Bell 505. In questo modo le caratteristiche dell’elicottero, molto ben collaudate, vengono unite a un sistema di guida senza pilota innovativo.

Pensato per rifornire i reparti militari in zone pericolose, trasporta circa 600 kg di carico su distanze tattiche. Il vantaggio economico è imbattibile: si sfrutta una catena di montaggio e una rete di pezzi di ricambio globale già attiva da anni.

N ear Earth Bel 505

  1. Reliable Robotics e il Cessna Caravan

La via più rapida per il cielo: installare occhi elettronici e computer di controllo su un Cessna 208B Grand Caravan, uno degli aerei da lavoro più diffusi al mondo.

Un pilota da remoto supervisiona la rotta, ma taxi, decollo e atterraggio avvengono senza comandi umani in cabina. Risparmiare lo stipendio del pilota su un velivolo che costa circa 1.000 dollari l’ora di volo significa cambiare completamente i margini delle consegne espresse. L’aereo è talmente diffuso da avere costi di manutenzione ridotti all’osso.

Cessna Caravan a guida autonoma

Questi mezzi promettono di ridurre fortemente i costi di trasporto al quintale del trasporto aereo, oppure di soddisfare bisogni in ambienti estremi.  Questi mezzi promettono una vera e propria rivoluzione nel trasporto aereo.

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