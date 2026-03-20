Transizione energetica pragmatica: l’India quadruplica il solare al 2035, ma non molla il carbone

Secondo il nuovo Piano di adeguatezza della produzione energetica pubblicato dall’Autorità centrale per l’energia elettrica del Paese, l’India prevede di quadruplicare la propria capacità di energia solare e triplicare gli impianti eolici entro dieci anni.

L’India prevede di avere una capacità solare installata totale di 509 gigawatt (GW) entro la fine dell’anno fiscale 2035-2036, rispetto ai 140 GW di capacità solare fotovoltaica installata a gennaio 2026.

Per quanto riguarda l’energia eolica, il Paese prevede 155 GW di capacità installata entro un decennio, rispetto ai 55 GW di gennaio di quest’anno, secondo gli studi di pianificazione della produzione contenuti nel rapporto dell’Autorità Centrale per l’Elettricità.

La capacità energetica totale del Paese è prevista a 1.121 GW entro il 2026, di cui 315 GW da carbone, 20 GW da gas naturale, 22 GW da energia nucleare, 78 GW da grandi impianti idroelettrici, 509 GW da energia solare, 155 GW da energia eolica, 16 GW da biomasse e 6 GW da piccoli impianti idroelettrici.

Inoltre, l’India prevede una capacità installata di stoccaggio di energia pari a 174 GW/888 GWh entro un decennio.

“La capacità installata basata su combustibili non fossili sarebbe di circa 786 GW, ovvero il 70% della capacità installata totale entro il 2035-36, rispetto al 52% del gennaio 2026”, afferma il rapporto.

“La proiezione della capacità di generazione installata nel 2035-36 mostra che il Paese si sta muovendo verso una forte transizione verso l’energia non fossile. Le fonti rinnovabili, in particolare il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e l’eolico, domineranno la capacità futura, supportate dai sistemi di accumulo di energia“, secondo la politica.

”In questo modo, il Paese aumenterà in modo significativo la propria capacità di energia pulita e rafforzerà la sicurezza energetica”, afferma il rapporto, che arriva nel momento più turbolento di interruzione dell’approvvigionamento e dei mercati del petrolio e del gas.

Nonostante il boom delle nuove installazioni di capacità rinnovabile, l’India continua a fare affidamento sul carbone per soddisfare la maggior parte della propria domanda di energia elettrica, poiché le autorità cercano anche di evitare blackout in caso di gravi ondate di calore.

La produzione di energia elettrica da carbone e le installazioni di capacità in India continuano ad aumentare, e il carbone rimane un pilastro fondamentale del mix energetico indiano, con una quota di circa il 60% della produzione totale di energia elettrica.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.