Transizione Energetica? Il Carbone Segna un Nuovo Record nel 2024

Mentre molti paesi in tutto il mondo si impegnano a passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, l’uso del carbone per la produzione di energia elettrica è nuovamente aumentato. Diversi governi si sono impegnati a ridurre la produzione e l’uso del carbone nei prossimi decenni, a causa della sua reputazione di “combustibile fossile più inquinante”. Il carbone viene sempre più sostituito da combustibili fossili meno inquinanti, come il gas naturale, mentre i paesi espandono gradualmente i loro settori delle energie rinnovabili per passare all’energia verde. Tuttavia, sembra che, nonostante le grandi promesse e i cospicui investimenti in fonti energetiche alternative, l’uso del carbone rimanga elevato.

L’uso globale del carbone ha raggiunto un livello record nel 2024, il che avrà probabilmente un impatto negativo sul riscaldamento globale. Da diversi anni, i governi di tutto il mondo stanno introducendo politiche volte a ridurre l’uso del carbone per contribuire a combattere il cambiamento climatico. Sebbene il contributo del carbone alla produzione di elettricità sia diminuito con l’aumento della capacità globale di energia rinnovabile, l’aumento complessivo della domanda di energia ha portato a un maggiore utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica lo scorso anno, secondo il rapporto annuale sullo stato dell’azione per il clima pubblicato di recente.

Nel 2024, la domanda globale di carbone è aumentata dell’1,5% rispetto al 2023, raggiungendo il livello record di 8,79 miliardi di tonnellate. L’aumento è stato determinato principalmente dalle economie emergenti dell’Asia, in particolare Cina e India. La domanda cinese è aumentata di 82 milioni di tonnellate (Mt), pari all’1,7%, mentre quella indiana è cresciuta di 45 Mt, pari al 4%. Anche l’Indonesia e il Vietnam hanno registrato un aumento della domanda di carbone. Nel frattempo, l’Unione Europea ha registrato una diminuzione dell’utilizzo di carbone pari a 40 Mt, ovvero l’11%, mentre gli Stati Uniti hanno registrato una riduzione di 14 Mt, ovvero il 4%, a causa della chiusura di molte centrali a carbone e della crescita della capacità di energia rinnovabile.

Mentre i paesi dell’Europa e del Nord America riducono la loro dipendenza dal carbone, altre regioni, principalmente l’Asia, dovrebbero continuare a fare ampio ricorso al carbone per gli anni a venire. La Cina, l’India e i paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) hanno contribuito per circa il 77% alla domanda globale di carbone nel 2024.

Anche la produzione di energia elettrica da carbone, principale motore della domanda globale di carbone, ha raggiunto un livello record nel 2024, con circa 10.766 TWh. Nel frattempo, l’uso del carbone nella produzione di ferro e acciaio è rimasto abbastanza stabile. La Cina ha un impatto significativo sul consumo mondiale di carbone, utilizzando circa il 30% in più di combustibile fossile rispetto al resto del mondo messo insieme. Gran parte del suo carbone viene utilizzato per alimentare la sua vasta industria manifatturiera.

Il rapporto suggerisce che, mentre alcuni governi stanno compiendo uno sforzo evidente per ridurre la loro dipendenza dal carbone a favore di alternative rinnovabili, il mondo non sta compiendo una transizione abbastanza rapida da raggiungere gli obiettivi internazionali di riduzione dei gas serra entro la metà del secolo.

“Non c’è dubbio che stiamo facendo le cose giuste, ma non abbastanza velocemente. Uno dei risultati più preoccupanti della nostra valutazione è che, per il quinto rapporto consecutivo della nostra serie, gli sforzi per eliminare gradualmente il carbone sono ben lontani dall’obiettivo”, ha affermato Clea Schumer, ricercatrice associata presso il think tank World Resources Institute. “Il problema è che un sistema energetico che si basa sui combustibili fossili ha enormi effetti a cascata e di ripercussione… Il messaggio al riguardo è chiarissimo. Semplicemente non riusciremo a limitare il riscaldamento a 1,5 °C se l’uso del carbone continuerà a battere record”, ha spiegato Schumer. Forse non deve neanche essere lmitato.

Al vertice sul clima COP26 del 2021, i governi hanno concordato di “ridurre gradualmente” l’uso del carbone nell’ambito del “patto sul clima di Glasgow”. Nonostante abbiano cambiato all’ultimo minuto la formulazione da “eliminazione graduale” a “riduzione graduale”, i rappresentanti dei governi presenti alla conferenza hanno assunto un chiaro impegno a ridurre la loro dipendenza dal carbone. Sebbene molti ambientalisti siano rimasti delusi dalla decisione di attenuare la formulazione, la maggior parte ha ritenuto che ciò segnasse la fine dell’era del carbone.

All’epoca, il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia, Fatih Birol, ha affermato che oltre il 40% degli 8.500 impianti a carbone esistenti nel mondo avrebbe dovuto chiudere entro la fine del decennio e che non ne sarebbero stati costruiti di nuovi, per rimanere entro il limite di riscaldamento globale di 1,5 °C. Birol ha dichiarato: “Spero vivamente che le economie avanzate assumano un ruolo di primo piano e diventino un esempio per i paesi emergenti. Se non lo faranno, se non daranno l’esempio ai paesi emergenti, non potranno aspettarsi che questi ultimi lo facciano”.

Tuttavia, l’opinione sull’uso del carbone varia notevolmente da paese a paese. Nonostante il suo impegno a ridurre le emissioni di gas serra nei prossimi decenni, l’India considera il carbone un fattore importante per l’espansione industriale necessaria a sostenere la crescita economica del Paese. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha celebrato il superamento di 1 miliardo di tonnellate di produzione di carbone all’inizio di quest’anno. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto marcia indietro sugli sforzi climatici dell’amministrazione Biden, dichiarando invece il suo sostegno al carbone e ad altri combustibili fossili quest’anno.

Quindi le maggiori economie mondiali, e quelle più in sviluppo, stanno utilizzando carbone in modo crescente, anche quando mescolato alle energie rinnovabili. In questa situazione l’eliminazione europea del carbone risulta ininfluente nella riduzione dell’emissioni di CO2, anzi controproducente, perché porta le attività manifatturiere europee ad abbandonare il vecchio continente e ricollocarsi proprio nei paesi dove il carbone è ancora la fonte energetica preponderante.

Domande e risposte

Come è possibile che il consumo di carbone aumenti se stiamo installando così tante energie rinnovabili?

Il punto chiave è la domanda totale di energia. Le economie emergenti, in particolare Cina e India, stanno crescendo a un ritmo tale che la loro domanda di elettricità supera la velocità con cui possono installare fonti rinnovabili. Le rinnovabili stanno sì crescendo, ma non abbastanza da coprire tutto il nuovo fabbisogno. Il carbone resta la fonte più economica, affidabile e rapidamente disponibile per colmare questo “gap” energetico e alimentare l’industria manifatturiera.

Perché l’Occidente riduce il carbone e l’Asia lo aumenta?

L’Occidente (UE e USA) ha economie mature con una domanda di energia stabile o in lieve calo, e normative ambientali molto stringenti. Questo rende economicamente e politicamente vantaggioso chiudere vecchie centrali a carbone e sostituirle con gas o rinnovabili. L’Asia, al contrario, è in piena espansione industriale. Per loro, la priorità assoluta è la crescita economica e la sicurezza energetica, obiettivi per i quali il carbone è ancora visto come uno strumento indispensabile.

Cosa significa questo record del carbone per l’obiettivo di 1,5 °C?

Significa che l’obiettivo è quasi irraggiungibile, almeno con le politiche attuali. Gli scienziati sono concordi: per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, l’uso del carbone dovrebbe diminuire drasticamente e rapidamente, non aumentare. Il “phase down” (riduzione graduale) concordato alla COP26 si sta dimostrando troppo lento. Senza un’inversione di tendenza immediata in Asia, il superamento di questa soglia climatica critica è quasi certo.