TotalEnergies SE sta valutando la vendita del 50% di un ampio portafoglio di asset rinnovabili negli Stati Uniti e sta prendendo in considerazione una vendita simile per un gruppo più piccolo di parchi solari in Spagna, secondo fonti vicine alla vicenda.

La dimensione degli asset statunitensi in vendita potrebbe essere leggermente inferiore ai 2 gigawatt di impianti solari e sistemi di accumulo a batteria che il colosso energetico francese ha venduto lo scorso dicembre a fondi gestiti da Apollo Global Management Inc. per 800 milioni di dollari, ha affermato una delle fonti, che ha chiesto di rimanere anonima per discutere informazioni riservate.

Alla fine del primo trimestre, Total aveva una capacità solare netta installata di 2,5 gigawatt in Nord America, oltre a circa 800 megawatt di energia eolica onshore, secondo l’ultima relazione finanziaria della società.

TotalEnergies sta inoltre preparando la cessione di una quota del 50% in quasi 300 megawatt di parchi solari di recente costruzione in Spagna, ha affermato la fonte. La società potrebbe anche decidere di attendere e costruire altri impianti fotovoltaici in Spagna se gli investitori fossero più interessati a un pacchetto di attività più ampio, ha aggiunto la fonte.

Un rappresentante di TotalEnergies ha rifiutato di commentare.

Le vendite previste fanno parte della strategia della major petrolifera di vendere il 50% delle quote in progetti rinnovabili una volta realizzati, al fine di aumentare il rendimento dei propri investimenti verdi. Mentre le sue concorrenti britanniche Shell Plc e bp Plc hanno ridimensionato le proprie ambizioni in materia di energia pulita a causa dei rendimenti deludenti, TotalEnergies sta portando avanti la propria strategia di diversificazione, che prevede che l’elettricità rappresenti il 20% delle vendite di energia entro il 2030. Però intanto vende i progetti in corso.

L’azienda ha compiuto progressi nella cessione di asset rinnovabili in Portogallo e porterà avanti operazioni simili negli Stati Uniti e in altri paesi, ha dichiarato l’amministratore delegato Patrick Pouyanne durante una conference call con gli analisti ad aprile, senza fornire ulteriori dettagli.

Total ha accettato di vendere il 50% della sua attività di produzione di biogas in Polonia il mese scorso e ha ceduto la metà della sua partecipazione in un grande parco eolico offshore nel Regno Unito lo scorso anno. Allo stesso tempo, ha continuato ad acquistare progetti solari, eolici e di batterie in fase di sviluppo nel Regno Unito, in Canada, in Germania e altrove.

Se una multinazionale delle dimensioni di Total energies, nonostante i proprio obiettivi rinnovabili, vuole vendere. che cosa ci sarà sotto?