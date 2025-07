Durante la Nigeria Oil and Gas (NOG) Energy Week 2025 ad Abuja, Matthieu Bouyer, Country Chairman e Managing Director di TotalEnergies Nigeria, ha fornito aggiornamenti significativi sui progetti della compagnia nel paese. Tra questi, spicca l’annuncio del progetto Ima gas field, che prevede l’avvio della produzione entro il 2026 con una capacità di 70.000 barili al giorno.

Progetti Chiave per l’Approvvigionamento di Gas

Il progetto Ima, situato in acque poco profonde, è destinato a contribuire all’approvvigionamento del Nigeria Liquefied Natural Gas (NLNG), uno dei principali impianti di GNL a livello globale. Bouyer ha sottolineato l’importanza di questo contributo, affermando che NLNG sta progressivamente aumentando la quantità di gas ricevuta.ù

Parallelamente, TotalEnergies ha recentemente inaugurato il progetto Ubeta, un campo di gas onshore nella concessione OML 58. Anche Ubeta, con una produzione stimata di circa 70.000 barili al giorno, è progettato per fornire gas sia a NLNG sia al mercato interno nigeriano, attraverso le pipeline esistenti. La decisione finale di investimento (FID) per Ubeta è stata presentata come un indicatore positivo dell’efficacia delle normative e delle regolamentazioni vigenti in Nigeria.

Impegno Continuo e Sostenibilità

TotalEnergies ha riaffermato il proprio impegno verso la Nigeria, evidenziato da investimenti significativi negli ultimi quindici anni in progetti di grande portata come Egina, Ikike, Akpo West (avviato nel 2024), e le continue attività di perforazione in acque profonde. L’azienda manifesta fiducia nelle risorse del paese e nel suo potenziale futuro.

Sul fronte della sostenibilità, TotalEnergies ha dichiarato di porre attenzione alle emissioni, menzionando di essere stata la prima azienda in Nigeria a eliminare completamente il flaring di gas di routine.

Ruolo delle Energie Rinnovabili e Ambiente Normativo

Adewale Fayemi, Managing Director di TotalEnergies Renewable DG Nigeria, ha affrontato il tema delle energie rinnovabili, in particolare nel settore del solare off-grid. Ha evidenziato la necessità di piani nazionali di elettrificazione con priorità commerciali chiare, che possano infondere fiducia negli investitori. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di un’autorità di regolamentazione indipendente e priva di influenze politiche, ribadendo che la frammentazione normativa può scoraggiare gli investimenti.

In sintesi, i progetti di TotalEnergies in Nigeria, con un focus sul gas e un’attenzione crescente alle rinnovabili, rappresentano un capitolo importante nello sviluppo energetico del paese, sostenuto dalla collaborazione con entità come la Nigerian National Petroleum Company Ltd. (NNPC Ltd.) e la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC).