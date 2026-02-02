Texas: il nuovo Eldorado dell’Energia per l’IA, ma dal gas naturale

Secondo quanto annunciato dai promotori del progetto, questa settimana l’autorità di regolamentazione ambientale del Texas ha rilasciato la più grande autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico del Paese a un enorme complesso di centrali a gas e centri dati in fase di progettazione nei pressi dei giacimenti petroliferi del Bacino Permiano.

Pacifico Energy, una società infrastrutturale globale di proprietà di investitori, ha definito il suo GW Ranch da 7,65 gigawatt nella contea di Pecos “il più grande progetto energetico degli Stati Uniti” in un comunicato stampa pubblicato questa settimana.

Si tratta di una delle poche iniziative colossali annunciate nel 2025 che hanno reso il Texas l’epicentro globale della costruzione di centrali a gas, secondo i dati pubblicati giovedì da Global Energy Monitor (GEM).

“Si stanno sviluppando enormi infrastrutture per i combustibili fossili, spesso direttamente alla fonte di approvvigionamento del gas, al fine di alimentare la domanda speculativa di IA”, ha affermato Jenny Martos, project manager del Global Oil and Gas Plant Tracker di GEM.

Lo sviluppatore Fermi America ha richiesto le autorizzazioni ad agosto per 6 GW di energia a gas da fornire ai data center del complesso che intende realizzare vicino ad Amarillo. A novembre, Chevron ha annunciato l’intenzione di costruire la sua prima centrale elettrica, che produrrà fino a 5 GW di energia per l’intelligenza artificiale nel Texas occidentale.

Si tratta di enormi volumi di energia, sufficienti ad alimentare città di medie dimensioni. Nel corso del 2025, secondo il rapporto GEM, la pipeline dei progetti di energia a gas in fase di sviluppo in Texas è cresciuta di quasi 58 GW di capacità di generazione, superando il picco di domanda di energia dello Stato della California.

Solo la Cina, con una popolazione 50 volte superiore e un territorio 15 volte più vasto, ha più progetti di energia a gas in fase di sviluppo rispetto al Texas, secondo il rapporto GEM. Quasi la metà di tutti i prossimi progetti di energia a gas in Texas, per un totale di 40 GW di capacità, sono destinati ad alimentare direttamente i data center , secondo il rapporto.

“C’è stata un’esplosione di questi progetti”, ha detto Griffin Bird, analista di ricerca che segue gli impianti a gas per l’organizzazione no profit Environmental Integrity Project di Washington, D.C. “Abbiamo grandi difficoltà a stare al passo con i nuovi progetti”.

Gli impianti hyperscale previsti nel nord e nell’ovest del Texas, se completati, potrebbero essere tra le maggiori fonti di emissioni sia nel Paese che nel mondo, ha affermato Bird.

Il GW Ranch di Pacifico nella contea di Pecos è autorizzato a rilasciare più di 12.000 tonnellate all’anno di inquinanti atmosferici regolamentati, secondo i documenti di autorizzazione della Texas Commission on Environmental Quality, tra cui fuliggine, ammoniaca, monossido di carbonio e composti organici volatili.

Secondo i documenti di autorizzazione, il complesso può anche rilasciare fino a 33 milioni di tonnellate all’anno di gas serra, pari a quasi il 5% delle emissioni di gas serra annuali totali del Canada. ma il Texas, francamente, non sta dando peso alla cosa.

Gli impianti a gas previsti dal progetto Matador di Fermi America rilasceranno fino a 24 milioni di tonnellate all’anno di gas serra. “Mi viene difficile pensare a un emettitore più grande”, ha affermato Bird, ma il Texas, francamente, non sta dando peso alla cosa.

Molti progetti di centrali a gas per data center con una capacità fino a 500 MW, sufficiente ad alimentare più di 200.000 abitazioni, hanno ricevuto le autorizzazioni dalla Texas Commission on Environmental Quality nel giro di un mese, ha affermato Bird.

Ad esempio, Misae Gas Power ha richiesto l’autorizzazione per installare 206 generatori a gas per un totale di 519 MW di capacità in un data center fuori San Antonio il 23 dicembre. La TCEQ ha concesso l’autorizzazione il 14 gennaio, con tempi brevissimi, in meno di un mese! Con tempi simili in Italia non si autorizza neppure l’apertura di un negozio.

La TCEQ non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento inviata mercoledì sera.

Nella piccola città di Blue, a circa 50 miglia a est di Austin, la TCEQ ha rilasciato in ottobre un’autorizzazione per la centrale elettrica Sandow Lakes da 1,2 GW, situata nelle vicinanze del più grande impianto di mining di Bitcoin del Nord America.

I residenti della comunità rurale hanno organizzato un gruppo chiamato Move the Gas Plant e hanno formalmente richiesto alla TCEQ un’udienza sul permesso di inquinamento atmosferico che autorizzerebbe 460 tonnellate all’anno di emissioni di ammoniaca, 153 tonnellate di fuliggine, 76 tonnellate di acido solforico e 18 tonnellate di altri “inquinanti atmosferici pericolosi”, sostanze note o sospettate di causare cancro, difetti alla nascita, problemi riproduttivi o altri gravi problemi di salute. La TCEQ ha respinto la loro richiesta e ha rilasciato le autorizzazioni in una riunione pubblica tenutasi in ottobre.

“Ci sono voluti letteralmente 45 secondi per sollevare la questione e respingere la nostra richiesta di audizione”, ha detto Travis Brown, portavoce di Move the Gas Plant ed ex dipendente del Dipartimento dell’Agricoltura dello Stato. “Non c’è stata praticamente alcuna discussione”.

Poco dopo, Sandow ha iniziato i lavori di costruzione nel sito, a circa quattro miglia dalla casa dove Brown e sua moglie danno da mangiare ai cervi e ad altri animali selvatici nei boschi della contea rurale di Lee.

“Stanno andando avanti a tutta forza”, ha detto. “Hanno sgomberato il sito e abbattuto gli alberi, installato alloggi per i lavoratori e linee elettriche”.

Secondo i dati GEM, il Texas ha attualmente 11 progetti di centrali a gas in fase di costruzione. Ha 102 progetti in fase di pre-costruzione, ovvero in fase di acquisizione di terreni, permessi e contratti. Altri 28 progetti sono stati annunciati.

Se tutte queste centrali venissero costruite, la capacità attuale di generazione di energia elettrica a gas del Texas raddoppierebbe.

Secondo i calcoli di Gabriel Collins, ricercatore presso il Baker Institute for Public Policy della Rice University di Houston, il GW Ranch di Pacifico, se funzionasse a piena capacità di 7,65 GW, potrebbe consumare tra 1 e 2 miliardi di piedi cubi di gas al giorno. Ciò equivale al 4-7% del gas prodotto nel 2025 dal Bacino Permiano, uno dei giacimenti di scisto più prolifici al mondo.

“Anche per un giacimento come quello del Permiano, si tratta di una quantità molto consistente”, ha affermato Collins, originario di Midland.

Non tutti i superprogetti annunciati in Texas saranno realizzati, ha affermato. Alcuni hanno operazioni di pubbliche relazioni abili che sopravvalutano le loro capacità tecniche e finanziarie, ha affermato.

Anche quelli che saranno realizzati non entreranno in funzione tutti in una volta, ma lentamente, 100 MW alla volta, nel corso di diversi anni. Potrebbero non raggiungere mai la loro piena capacità.

Tuttavia, ha affermato, i progetti di data center alimentati a gas annunciati in Texas e altrove lo scorso anno comportano quantità di energia difficili da comprendere e che solo pochi anni fa erano raramente oggetto di discussione.

“È importante aiutare le persone a mantenere il senso della prospettiva su questi progetti”, ha affermato Collins. “Anche se costruissero solo una piccola parte di quanto previsto dal permesso, sarebbe comunque una struttura enorme”.