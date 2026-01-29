Seguici su

Tesla cambia pelle: addio alle auto di lusso, il futuro di Musk è un esercito di robot

Tesla interrompe la produzione di Model S e Model X: Elon Musk riconverte la fabbrica di Fremont per produrre 1 milione di robot Optimus all’anno. Una svolta storica verso l’IA.

12 minuti fa

Elon Musk ha deciso: è tempo di mandare in pensione i vecchi “generali”. Con un annuncio che segna la fine di un’era, il CEO di Tesla ha confermato che la produzione dei modelli storici, la Model S e la Model X, verrà interrotta nel prossimo trimestre. Quello che per anni è stato il simbolo dell’auto elettrica d’élite lascia il posto a una scommessa ancora più ambiziosa, e decisamente più “fantascientifica”: la produzione di massa dei robot umanoidi Optimus.

Una “pensione con onore” per Model S e X

Nonostante i sentimentalismi, la logica di Musk è puramente industriale e, a modo suo, profondamente keynesiana nella ricerca di nuovi sbocchi per il capitale e l’innovazione tecnologica. La fabbrica di Fremont, in California, non sarà chiusa ma riconvertita. Dove oggi nascono berline e SUV di lusso, domani sorgerà una linea produttiva capace di sfornare 1 milione di robot all’anno.

L’auto elettrica, che quindici anni fa era una scommessa solitaria di Tesla, è oggi un mercato saturo dove anche i giganti cinesi, come BYD, giocano d’anticipo sui prezzi. Musk, da vero anticipatore dei cicli economici, preferisce dunque abbandonare le linee produttive meno profittevoli per occupare il nuovo “oceano blu”: la robotica antropomorfa.

I conti di Tesla: meno hardware, più Intelligenza Artificiale

I dati dell’ultimo trimestre mostrano una società in piena mutazione. Sebbene i ricavi complessivi abbiano registrato una lieve flessione del 3% (il primo calo annuale per l’azienda), Tesla ha comunque battuto le aspettative di Wall Street con un utile per azione di 0,50 dollari.

Quotazione TSLA- Tradingeconomics

Ecco i numeri chiave della transizione:

Voce di BilancioValore Q4Rispetto alle attese
Ricavi Totali24,9 miliardi $Superiore (24,79 mld stimati)
Utile per Azione0,50 $Superiore (0,45$ stimati)
Investimento xAI2 miliardi $
Target Produzione Optimus1 milione/anno

Il calo delle vendite auto, particolarmente sensibile in Europa e insidiato dalla concorrenza di BYD (che ha superato Tesla come volumi globali), viene compensato agli occhi degli investitori dalla promessa di un futuro fatto di AI fisica.

Optimus: l’operaio robotico che farà tutto (o quasi)

Il robot Optimus, giunto alla sua terza generazione, non è più solo un prototipo da fiera. Secondo Musk, la vendita al pubblico potrebbe iniziare nel 2027, con un prezzo stimato tra i 20.000 e i 30.000 dollari.

L’obiettivo è creare una forza lavoro sintetica capace di svolgere compiti noiosi, ripetitivi o pericolosi. Con un’altezza di circa 1,73 metri e una capacità di carico di 20 kg, Optimus rappresenta il tentativo di Tesla di restare l’unico vero competitor occidentale contro l’avanzata tecnologica asiatica.

