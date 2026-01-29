Tesla cambia pelle: addio alle auto di lusso, il futuro di Musk è un esercito di robot

Elon Musk ha deciso: è tempo di mandare in pensione i vecchi “generali”. Con un annuncio che segna la fine di un’era, il CEO di Tesla ha confermato che la produzione dei modelli storici, la Model S e la Model X, verrà interrotta nel prossimo trimestre. Quello che per anni è stato il simbolo dell’auto elettrica d’élite lascia il posto a una scommessa ancora più ambiziosa, e decisamente più “fantascientifica”: la produzione di massa dei robot umanoidi Optimus.

Una “pensione con onore” per Model S e X

Nonostante i sentimentalismi, la logica di Musk è puramente industriale e, a modo suo, profondamente keynesiana nella ricerca di nuovi sbocchi per il capitale e l’innovazione tecnologica. La fabbrica di Fremont, in California, non sarà chiusa ma riconvertita. Dove oggi nascono berline e SUV di lusso, domani sorgerà una linea produttiva capace di sfornare 1 milione di robot all’anno.

L’auto elettrica, che quindici anni fa era una scommessa solitaria di Tesla, è oggi un mercato saturo dove anche i giganti cinesi, come BYD, giocano d’anticipo sui prezzi. Musk, da vero anticipatore dei cicli economici, preferisce dunque abbandonare le linee produttive meno profittevoli per occupare il nuovo “oceano blu”: la robotica antropomorfa.

I conti di Tesla: meno hardware, più Intelligenza Artificiale

I dati dell’ultimo trimestre mostrano una società in piena mutazione. Sebbene i ricavi complessivi abbiano registrato una lieve flessione del 3% (il primo calo annuale per l’azienda), Tesla ha comunque battuto le aspettative di Wall Street con un utile per azione di 0,50 dollari.

Ecco i numeri chiave della transizione:

Voce di Bilancio Valore Q4 Rispetto alle attese Ricavi Totali 24,9 miliardi $ Superiore (24,79 mld stimati) Utile per Azione 0,50 $ Superiore (0,45$ stimati) Investimento xAI 2 miliardi $ – Target Produzione Optimus 1 milione/anno –

Il calo delle vendite auto, particolarmente sensibile in Europa e insidiato dalla concorrenza di BYD (che ha superato Tesla come volumi globali), viene compensato agli occhi degli investitori dalla promessa di un futuro fatto di AI fisica.

Optimus: l’operaio robotico che farà tutto (o quasi)

Il robot Optimus, giunto alla sua terza generazione, non è più solo un prototipo da fiera. Secondo Musk, la vendita al pubblico potrebbe iniziare nel 2027, con un prezzo stimato tra i 20.000 e i 30.000 dollari.

L’obiettivo è creare una forza lavoro sintetica capace di svolgere compiti noiosi, ripetitivi o pericolosi. Con un’altezza di circa 1,73 metri e una capacità di carico di 20 kg, Optimus rappresenta il tentativo di Tesla di restare l’unico vero competitor occidentale contro l’avanzata tecnologica asiatica.