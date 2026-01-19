Tesla avvia la prima grande raffineria di litio degli Stati Uniti. Un passo avanti versi l’autonomia

Questa settimana, Tesla North America ed Elon Musk hanno annunciato che la raffineria di litio più grande e avanzata degli Stati Uniti è ora operativa.

La raffineria di litio Tesla, situata appena fuori Corpus Christi, in Texas, è un altro passo avanti verso l’obiettivo degli Stati Uniti di disporre di risorse interne di litio raffinato per contrastare il dominio del mercato cinese.

“La nostra raffineria di litio inaugura l’indipendenza energetica del Nord America”, ha affermato Tesla North America nella didascalia di un video che annuncia l’entrata in funzione dell’impianto, appena due anni dopo l’inizio dei lavori.

L’impianto converte il minerale di spodumene direttamente in idrossido di litio adeguato all’uso nelle batterie, con un processo unico nel suo genere in Nord America.

Tesla utilizza una nuova piattaforma tecnologica che consente un processo più pulito, semplice ed economico per ottenere litio di grado batteria dalla materia prima, il minerale di spodumene, afferma Jason Bevan, responsabile del sito della raffineria di litio Tesla Gulf Coast.

Tesla afferma di procurarsi lo spodumene in modo sostenibile e di portarlo al sito dove lo sottopone a una serie di sistemi di trasporto, lo fa passare attraverso un forno e un raffreddatore. Da lì, il materiale viene sottoposto a un processo di lisciviazione alcalina e a ulteriori fasi di purificazione, per poi passare alla cristallizzazione per produrre idrossido di litio di grado batteria.

“Il nostro processo è più sostenibile rispetto ai metodi tradizionali ed elimina i sottoprodotti pericolosi, producendo invece un co-prodotto chiamato anidrite utilizzato nelle miscele di calcestruzzo”, afferma un dipendente della raffineria nel video di Tesla.

L’azienda sottolinea che questa raffineria le consente di avere accesso ai minerali fondamentali per lo stoccaggio di energia, la produzione di batterie e, in ultima analisi, la crescita dei veicoli elettrici.

La raffineria di litio, prima nel suo genere in Nord America, consente inoltre a Tesla di accelerare la sua missione “regionalizzando le catene di approvvigionamento dei minerali e dei materiali per le batterie, creando posti di lavoro e riducendo le emissioni dei trasporti necessari per tali catene di approvvigionamento”.

“Ci permette davvero di inaugurare l’indipendenza energetica del Nord America”, afferma Tesla.

La nuova raffineria di litio nazionale dell’azienda è uno dei primi passi concreti compiuti dall’America per ridurre la dipendenza dalla fornitura di litio raffinato dalla Cina.

Gli Stati Uniti cercano da anni di rompere quella dipendenza industriale e di sicurezza nazionale dai minerali critici utilizzati nella tecnologia delle batterie e nelle tecnologie di difesa, militari e automobilistiche.

L’amministrazione Trump ha intensificato questa lotta investendo direttamente, attraverso i Dipartimenti della Difesa e dell’Energia, in quote di minoranza di produttori e raffinatori di litio nordamericani. Ciò al fine di garantire l’accesso a una fornitura interna di minerali chiave e creare posti di lavoro nella catena di approvvigionamento dei minerali.

L’amministrazione statunitense sta cercando sempre più di avere una partecipazione diretta nella catena di approvvigionamento dei minerali critici dell’America, nella corsa per colmare il divario con la Cina.

Le scommesse dirette dell’amministrazione sui progetti di estrazione del litio sono state un tema chiave nel settore lo scorso anno.

Ad esempio, il Dipartimento dell’Energia (DOE) ha accettato di fornire un prestito di 2,26 miliardi di dollari alla Lithium Americas Corp. con sede a Vancouver per aiutarla a completare un importante progetto sul litio nella contea di Humboldt, nel nord del Nevada.

Per il primo prelievo dal prestito del DOE, il Dipartimento ha ricevuto una partecipazione azionaria del 5% in Lithium Americas attraverso warrant per l’acquisto di azioni ordinarie, nonché una partecipazione economica del 5% nella joint venture di Lithium Americas con GM per il progetto Thacker Pass in Nevada.

Lithium Americas punta alla fine del 2027 per il completamento meccanico del progetto Thacker Pass, in cui GM lo scorso anno ha acquistato una quota del 38% per 625 milioni di dollari in contanti e lettere di credito.

Thacker Pass dovrebbe essere il più grande progetto di fornitura di litio dell’emisfero occidentale. Si prevede che Thacker Pass da solo aumenterà di quasi dieci volte gli attuali volumi di litio provenienti dagli Stati Uniti.

Inoltre, nel luglio 2025, MP Materials Corp, società statunitense attiva nell’estrazione di terre rare e nella produzione di magneti, ha annunciato di aver stretto una partnership pubblico-privata con il Dipartimento della Difesa (DoD) per accelerare la creazione di una catena di approvvigionamento end-to-end di magneti in terre rare negli Stati Uniti e ridurre la dipendenza dall’estero.

Il governo USa non si fa nessun problema nell’investire direttamente in settori strategici come quello del Litio e delle Terre rare.

Domande e risposte

Perché questa raffineria è considerata strategica per gli USA? La raffineria riduce la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina, che attualmente domina il mercato globale della raffinazione del litio. Avere una capacità interna di produrre idrossido di litio “battery-grade” è fondamentale per la sicurezza nazionale, per l’industria automobilistica e per il settore della difesa, garantendo che le catene di approvvigionamento non possano essere interrotte da tensioni geopolitiche o commerciali con Pechino.

Il processo utilizzato da Tesla è davvero più ecologico? Sì, il metodo brevettato da Tesla elimina l’uso di reagenti acidi pesanti tipici della raffinazione tradizionale, che generano scarti tossici. Il processo converte lo spodumene usando un sistema alcalino che produce, come scarto, solfato di sodio e anidrite. Quest’ultima non è un rifiuto pericoloso, ma un materiale inerte che può essere venduto e utilizzato nell’industria edilizia per il calcestruzzo, rendendo il ciclo produttivo più circolare.

In che modo il governo USA sta supportando queste iniziative? Il governo sta adottando una politica industriale interventista. Attraverso il Dipartimento dell’Energia e della Difesa, concede prestiti agevolati (come i 2,26 miliardi a Lithium Americas) ed entra direttamente nel capitale delle aziende tramite l’acquisto di azioni o warrant. Questo approccio mira a garantire la fattibilità finanziaria dei progetti minerari e di raffinazione, considerati asset di interesse nazionale per competere con il predominio statale cinese.