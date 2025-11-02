Terrore sul treno, 10 accoltellati. È “Major Incident”, indaga l’Antiterrorismo

Sabato di ordinaria follia, o forse di ordinario terrore, nel Regno Unito. Dieci passeggeri sono stati accoltellati su un treno nel Cambridgeshire da due uomini; nove di loro, al momento, lottano per la vita. La polizia ha dichiarato l’evento un “major incident” (incidente grave) e ha immediatamente passato il caso agli inquirenti dell’antiterrorismo.

Siamo, con ogni evidenza, di fronte all’ennesimo grave episodio di violenza che colpisce il Regno Unito. I due aggressori sono stati arrestati, ma, come spesso accade in queste prime fasi, non si conosce la loro nazionalità: un dettaglio che la stampa locale e nazionale sembra trattare con estrema cautela, forse per timore di facili conclusioni.

Caos e sangue: cosa è successo

L’attacco è avvenuto sul treno della LNER (London North Eastern Railway) delle 18:25, partito da Doncaster e diretto a King’s Cross, Londra. Il caos si è scatenato poco dopo la partenza dalla stazione di Peterborough.

I testimoni, ancora sotto shock, hanno descritto scene “da film dell’orrore” e di “puro caos”.

Gli aggressori, armati di grossi coltelli, hanno iniziato a colpire i passeggeri.

I viaggiatori terrorizzati hanno cercato rifugio nei bagni o sono fuggiti lungo i corridoi, calpestandosi a vicenda nel tentativo di salvarsi.

Un testimone ha raccontato di aver visto “sangue ovunque” e un uomo “vestito di nero” che si muoveva tra le carrozze colpendo le persone.

Un altro passeggero, di nome Gavin, ha raccontato a Sky News di aver visto una persona insanguinata entrare nella sua carrozza gridando: “Hanno un coltello, sono stato pugnalato”. L’uomo è poi collassato sul pavimento prima di essere soccorso.

#Terrorist attack in the UK!

Two Pakistani terrorists carried out multiple stabbing attack on train passengers in Cambridgeshire.

Are you NOW ashamed of your kaum @khanumarfa @RanaAyyub ?

Whom are you blaming now? There’s no RSS/BJP in the UK!!

pic.twitter.com/ykOFE5wvhd — Rahul Gandhis Alter Ego (Parody) (@1TrueLies999) November 2, 2025

L’arresto e le indagini

Il treno è stato fermato alla stazione di Huntingdon, dove la polizia armata attendeva già sui binari. Gli agenti hanno fatto irruzione sul treno e hanno arrestato i due sospetti. Alcuni testimoni hanno riferito che uno degli uomini è stato neutralizzato con il taser sulla banchina, mentre ancora brandiva l’arma.

Le immagini diffuse sui social media mostrano un dispiegamento imponente di forze dell’ordine e ambulanze. Per tutta la notte, le squadre della scientifica hanno setacciato i binari e le carrozze alla ricerca di prove.

La British Transport Police (BTP) ha confermato i numeri:

Arrestati: 2

2 Feriti: 10

10 Feriti gravi (in pericolo di vita): 9

9 Feriti non gravi: 1

1 Vittime: al momento zero

Il Capo Sovrintendente Chris Casey della BTP ha dichiarato che è “non appropriato” speculare sulle motivazioni dell’attacco, ma la palla è passata al Counter Terrorism Policing per determinare le circostanze e la motivazione.

❗️🔪🇬🇧 – A suspected terror attack on a London North Eastern Railway (LNER) train left 10 people with stab wounds on Saturday evening, triggering a major armed police response near Huntingdon in Cambridgeshire, UK. The incident unfolded shortly after the train departed… pic.twitter.com/9jx0c6mqS0 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 1, 2025

Reazioni e conseguenze

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Dal Primo Ministro Keir Starmer (“incidente spaventoso”) alla Ministra degli Interni Shabana Mahmood, tutti si sono detti “profondamente preoccupati” o “sconvolti”. Kemi Badenoch, leader dei Conservatori, ha parlato di “attacco assolutamente orribile”.

Al di là delle dichiarazioni di circostanza, l’episodio riaccende i riflettori su un problema evidente. La LNER ha sospeso il traffico sulla linea, consigliando ai passeggeri di “non viaggiare” e prevedendo disagi almeno fino a lunedì. Ma il disagio maggiore resta quello della percezione: il Regno Unito, evidentemente, non è più un luogo sicuro. Gli inglei sirmarranno chiusi in casa ?

Domande e risposte

Cosa sappiamo esattamente degli aggressori e delle vittime?

Al momento, la polizia ha confermato l’arresto di due uomini, ma non ha rilasciato dettagli sulla loro identità, età o nazionalità. Questa mancanza di informazioni è comune nelle prime fasi di un’indagine così delicata, specialmente con il coinvolgimento dell’antiterrorismo. Per quanto riguarda le vittime, si tratta di dieci passeggeri. Nove di loro hanno riportato ferite giudicate “potenzialmente letali” e sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Una decima persona ha riportato ferite lievi. Non ci sono state vittime.

Perché l’antiterrorismo sta indagando se non si sa ancora il movente?

L’intervento del Counter Terrorism Policing non significa che l’atto sia stato già classificato come terrorismo. Viene attivato quando il modus operandi dell’attacco (ad esempio, un attacco di massa indiscriminato, con armi bianche, in un luogo pubblico) è compatibile con le tattiche terroristiche. Il loro compito è indagare per escludere o confermare una motivazione ideologica o terroristica. Data la gravità e la natura dell’incidente sul treno, il loro coinvolgimento è una procedura standard per la sicurezza nazionale britannica.

Ci sono state falle nella sicurezza del treno?

È troppo presto per dirlo, ma l’incidente solleva inevitabilmente interrogativi sulla sicurezza a bordo dei treni nel Regno Unito, dove i controlli di sicurezza non sono paragonabili a quelli degli aeroporti. La facilità con cui due uomini armati di coltelli hanno potuto agire su un treno affollato sarà certamente al centro delle indagini e del dibattito politico dei prossimi giorni. Questo episodio mette in discussione l’efficacia delle misure di sicurezza attuali sui trasporti pubblici di superficie.