Terrore nel cuore di Cracovia: auto sulla folla e colpi a raffica tra i passanti

Un sabato pomeriggio di ordinaria passeggiata si è trasformato in pochi istanti in uno scenario di guerra urbana. Intorno alle 15:00 del 7 novembre, un veicolo scuro ha fatto irruzione nella Piazza del Mercato principale di Cracovia (Rynek Główny), aprendo il fuoco alla cieca contro residenti e visitatori.

Il primo bilancio è pesante: cinque persone hanno perso la vita sul colpo, mentre oltre una dozzina di passanti sono rimasti feriti. Tra le persone colpite figurano anche alcuni agenti di polizia intervenuti subito per fermare la corsa dell’aggressore.

La dinamica dell’attacco e la cattura

L’azione si è svolta a ridosso dell’incrocio tra via Sławkowska e la storica piazza centrale, una delle zone pedonali più frequentate d’Europa. Il conducente dell’auto, muovendosi a velocità sostenuta tra i passanti, ha sparato ripetutamente all’impazzata dal finestrino dell’abitacolo.

La reazione delle forze dell’ordine è stata immediata, ma non priva di rischi. Dopo un inseguimento concitato tra i vicoli adiacenti, gli agenti della polizia della Małopolska hanno intercettato il veicolo e neutralizzato l’uomo a colpi d’arma da fuoco.

L’attentatore, ferito durante il conflitto a fuoco, è stato immobilizzato, arrestato e trasferito sotto stretta sorveglianza in ospedale. Al momento le autorità non hanno reso note le sue generalità né le motivazioni del gesto.

BREAKING: Several killed and many wounded in suspected terror attacking at the main square in Krakow, Poland. A man in a black car drove across the square in black car, shooting from a rifle. pic.twitter.com/c6uUoqR3Ar — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Il contesto

Al momento dell’attacco non erano in corso manifestazioni ufficiali, ma la Piazza del Mercato ospitava il consueto afflusso di fine settimana, fatto di famiglie, avventori dei locali e turisti.

Elemento Dettaglio dell’evento Luogo Rynek Główny / via Sławkowska, Cracovia Orario Sabato 7 novembre, ore 15:00 circa Vittime e feriti 5 morti, oltre 12 feriti (inclusi poliziotti) Esito dell’intervento Attentatore ferito da colpi d’arma da fuoco e arrestato

L’episodio solleva interrogativi immediati sulla vulnerabilità degli accessi veicolari ai centri storici pedonali. Cracovia fonda buona parte del proprio indotto sul turismo culturale e sulla ristorazione d’arte, per cui l’accesso era solitamente piuttosto facile. Inoltre la Polonia sinora era stata esente da quegli attentati estremistici che, invece, hanno duramente colpito la Germania e la Francia. Purtroppo la permeabilità delle frontiere a ovest facilita anche la trasmissione dell’estremismo.