Terremoto Volkswagen: spariranno la metà dei modelli e il 75% delle versioni. In marcia verso la chiusura?

Il colosso dell’auto europea è in grave affanno. Volkswagen ha annunciato un piano di tagli spietato che cambierà per sempre il volto dell’azienda. Entro il 2030, la metà dei modelli attuali sparirà definitivamente dai listini. La produzione globale subirà un drastico taglio, scendendo a nove milioni di veicoli all’anno.

È un ridimensionamento brutale. Dietro le parole misurate del management si nasconde un dramma sociale e industriale senza precedenti per la Germania e per l’intera Europa.

Il consiglio di amministrazione parla ufficialmente di un “piano per il futuro”, ma, a questo punto, meglio non utilizzare un orizzonte troppo lungo. Sono state presentate dodici iniziative per rendere il gruppo più solido ed efficiente, ma la realtà che emerge dai numeri è ben diversa. La semplificazione dell’offerta eliminerà fino al 75% degli optional oggi disponibili. Un taglio netto alla complessità, che si traduce in un taglio alle linee produttive.

Il comunicato ufficiale tace sui licenziamenti e sulle chiusure. Un silenzio che fa molto rumore negli ambienti industriali.Sappiamo bene, infatti, che a fine giugno i vertici avevano già paventato un vero e proprio terremoto occupazionale. Si parlava esplicitamente di 100.000 esuberi a livello globale. Un cataclisma sociale che nessuno osa confermare

Oltre al danno occupazionale diretto, c’è il dramma delle chiusure fisiche. Quattro storici stabilimenti tedeschi sono sulla graticola: Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm.

La chiusura di queste fabbriche non colpisce solo i dipendenti di Volkswagen. L’intero indotto rischia un rapido collasso. Fornitori, aziende di logistica, servizi locali: intere comunità dipendono economicamente da quegli impianti. La deindustrializzazione della Germania accelera, con ricadute pesanti su tutta la catena del valore europea.

Prima della crisi globale, VW aveva una capacità produttiva di circa dodici milioni di veicoli. Due milioni di capacità sono già stati dismessi nel recente passato. Ora si punta a scendere a nove milioni, con ulteriori sforbiciate previste anche in Cina e nel resto d’Europa. E l’Italia? L’impatto economico non si fermerà ai confini tedeschi. Molti fornitori di componentistica del Nord Italia lavorano a stretto contatto con il gruppo di Wolfsburg.

Il consiglio di fabbrica non ci sta. La tensione a Wolfsburg è alle stelle e il clima è di totale rottura. I rappresentanti dei lavoratori hanno lanciato un ultimatum chiaro. L’amministratore delegato Oliver Blume è stato convocato d’urgenza.

Entro venerdì dovrà spiegare nel dettaglio questi piani di ristrutturazione ai dipendenti. I sindacati hanno già dichiarato che non accetteranno passivamente lo smantellamento del gruppo.

La ristrutturazione in sintesi:

Taglio modelli: -50% dell’offerta entro il 2030.

-50% dell’offerta entro il 2030. Semplificazione: -75% degli optional disponibili.

-75% degli optional disponibili. Capacità produttiva: Discesa a 9 milioni di auto annue (da 12 milioni).

Discesa a 9 milioni di auto annue (da 12 milioni). Impatto occupazionale: Fino a 100.000 posti di lavoro a rischio.

Fino a 100.000 posti di lavoro a rischio. Stabilimenti a rischio: Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm.

Il problema è che non sembra ci siano grosse alternative a questa scelta. A giugno si era parlato perfino di dubbi nella continuità aziendale del gruppo automobilistico che, in parole povere, significa che la società rischiava di non avere un domani. Un taglio dei modelli e dei programmi così radicale farà calare i costi, ma anche significherà uscire da diversi segmenti di mercato. Una strategia che spesso significa una lenta marcia verso la decadenza e la chiusura.

La crisi di Volkswagen è lo specchio di un’Europa che arranca e di politiche dell’auto completamente sbagliate. La società ha investito all’estero, in Cina e negli USA e si è buttata sull’elettrico, dove è stata surclassata dalle case cinesi e, negli USA, dalla concorrenza delle auto a combustione interna. Risorse sprecate che ora mancano e la UE, con le proprie normative costose e strettissime, non incentiva sicuramente a cambiare auto.