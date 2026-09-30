Terremoto sui bond USA: tassi ai massimi dal 2002. Mutui oltre il 7% e mercato della casa a rischio blocco

Un balzo all’indietro di oltre vent’anni che scuote l’economia americana e colpisce al cuore le famiglie. Il rendimento dei titoli di Stato USA a trent’anni ha toccato il 5,6%, un picco che non si registrava dal lontano giugno 2002, anche se poi il titolo si è leggermente ritirato. Ecco il grafico da Tradingeconomics:

L’effetto immediato è una fiammata sul costo del denaro: i mutui per l’acquisto della casa hanno già superato la soglia critica del 7%, minacciando di paralizzare l’intero settore immobiliare. Quando i tassi a lungo termine salgono a questa velocità, l’onda d’urto raggiunge direttamente le tasche dei cittadini e l’economia reale e rischia di mandare Questo è l’andamento dei tassi dei mutui trentennali:

Durante l’ultima seduta, il rendimento del Treasury a 30 anni è salito a quota 5,585%, dopo aver toccato un vertice sopra il 5,60%. Anche il titolo a 10 anni — il riferimento usato dalle banche per fissare i tassi su mutui, prestiti auto e carte di credito — si è attestato sopra il 5,25%.

Al contrario, il titolo a due anni è sceso leggermente al 4,89%. Il mercato non teme soltanto le mosse a breve termine della Federal Reserve, ma vede una persistente instabilità all’orizzonte.

Titolo / Finanziamento Rendimento / Tasso Contesto e impatto Treasury USA 30 Anni 5,585% (picco >5,60%) Massimo storico da giugno 2002 Treasury USA 10 Anni 5,253% Parametro guida per mutui e prestiti Treasury USA 2 Anni 4,891% Tassi a breve termine della Fed Mutuo casa fisso 30 anni Oltre 7,00% Blocco delle compravendite e domanda in calo

Ma da dove nasce questa fuga dai titoli pubblici americani? La causa principale è un mix insidioso di deficit pubblico fuori controllo e tensioni internazionali.

Il governo degli Stati Uniti continua a spendere a debito a ritmi elevati. Per finanziare i propri disavanzi, il Tesoro inonda il mercato con una quantità enorme di nuove obbligazioni. Quando l’offerta supera la domanda, i prezzi dei titoli scendono e i rendimenti salgono: i grandi investitori esigono un compenso più alto per prestare denaro a lungo termine.

A questo si sommano i conflitti in Medio Oriente. Nonostante i tentativi di mediazione tra Washington e Teheran, mesi di ostilità continuano a spingere in alto le quotazioni dell’energia, alimentando rincari che faticano a rientrare.

Di fronte a questo scenario, la Federal Reserve insiste con la sua ricetta consolidata: prospettare nuovi aumenti del costo del denaro. Gli operatori stimano ormai oltre il 72% di probabilità di un altro rialzo dei tassi nel prossimo vertice della banca centrale.

La prima vittima sacrificale è il settore immobiliare. Con i mutui trentennali sopra il 7%, acquistare una casa diventa un traguardo irraggiungibile per molte famiglie:

Chi vuole comprare non ottiene il via libera dalle banche o rinuncia per non trovarsi con rate insostenibili.

Chi è già proprietario con un vecchio tasso al 3% evita di vendere per non dover accendere un nuovo mutuo a condizioni proibitive.

Le agenzie immobiliari vedono congelarsi le trattative, frenando a catena l’edilizia, le ristrutturazioni e i consumi per l’arredo.

Se la corsa dei rendimenti non si fermerà, il risultato non sarà un controllo ordinato dei prezzi, ma una brusca frenata dell’economia reale a partire dal mercato della casa. Ricordiamo che molte delle grandi crisi sono sempre iniziate con un crack immobiliare