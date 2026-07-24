Terremoto politico in Germania: l’AfD sfiora la maggioranza assoluta e l’SPD crolla al 5% nelle prossime elezioni amministrative

Il cordone sanitario contro l’opposizione di destra in Germania sta crollando. In Sassonia-Anhalt i socialdemocratici dell’SPD sono sulla soglia dell’estinzione parlamentare, mentre l’AfD vola al 41%. Un risultato che rischia di consegnare per la prima volta un intero Stato federale al governo solitario dei sovranisti.

Il panico comincia a scorrere nelle cancellerie e nei Palazzi della politica di Berlino. I numeri dell’ultimo sondaggio condotto dall’istituto INSA per il settimanale Focus tracciano un quadro sconvolgente.

A sole sei settimane dal voto regionale del 6 settembre, l‘AfD domina la scena con un nettissimo 41%. La CDU si trova staccata di ben 17 punti percentuali, ferma a un modesto 24%.

La vera tragedia della sinistra riguarda però l’SPD, il partito del cancelliere. I socialdemocratici perdono ancora terreno e scivolano al 5%, toccando il punto più basso della loro storia. Se scendessero sotto questa soglia, verrebbero del tutto esclusi dal parlamento locale.

Un parlamento spaccato

Ecco come si dividono le intenzioni di voto nello Stato federale:

Partito Sondaggio INSA Variazione AfD 41% = CDU 24% +1% Linke (Sinistra) 14% +1% SPD 5% -1% Verdi 4% = FDP 4% = BSW 4% -1%

Il meccanismo elettorale tedesco crea così uno scenario clamoroso. Se l’SPD o gli altri partiti minori al 4% non supereranno lo sbarramento del 5%, la quota necessaria per avere la maggioranza assoluta dei seggi si abbasserà drasticamente.

L’amministratore delegato di INSA, Hermann Binkert, lo ha confermato chiaramente. Bastrebbe raggiungere il 42% per consentire all’AfD di governare da sola. Il famoso cordone sanitario eretto dai partiti di governo verrebbe spazzato via con un colpo di spugna. Il risultato di una politica che fa sempre muro contro muro. Tra l’altro la maggioranza degli elettori è favorevole a una forma di governo che, comunque, includa AfD e non vada verso maggioranze assurde.

Un impatto economico e politico enorme

In caso contrario, le alternative politiche apparirebbero del tutto paralizzate. Per escludere l’AfD, la CDU dovrebbe formare un governo di minoranza con la quasi scomparsa SPD, chiedendo persino l’appoggio esterno della Sinistra.

Questo porterebbe a un governo confuso, con inclusa l’estrema sinistra e i moderati. per quanto la CDU faccia finta di nulla, sarebbe molto difficile spiegare ai propri elettori questa scelta. Un governo di minoranza CDU, come alcuni hanno prospettato, sarebbe governare un mare in tempesta.

Ma la Sassonia-Anhalt non è un caso isolato. Anche a livello nazionale la tendenza è spietata per la coalizione di governo. I dati dell’ultima rilevazione INSA, ripresa da Europeelects, su scala federale mostrano che l’AfD è ormai il primo partito della Germania con il 29% dei consensi, lasciando indietro la CDU/CSU ferma al 20,5%.

Ecco il quadro nazionale:

SPD: 13%

13% Verdi: 13%

13% Linke: 10,5%

10,5% FDP: 4,5%

4,5% BSW: 3,5%

I vertici dei partiti tradizionali cercano di far finta di nulla, ma gli elettori tedeschi stanno mandando un segnale impossibile da ignorare. Continuare su questa strada, magari aggiungendo qualche scandaletto, significa aprire la strada alla vittoria assoluta di AfD.