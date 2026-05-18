Terremoto politico in Andalusia: il PP vince a metà, il PSOE affonda e la sinistra radicale spariglia le carte

Le urne andaluse hanno regalato una notte al cardiopalma che ridefinisce gli equilibri politici della penisola iberica e lancia un severo monito macroeconomico al governo centrale di Madrid. Il Partito Popolare (PP) di Juanma Moreno porta a casa una vittoria numerica con 53 seggi, ma sperimenta il sapore amaro della perdita della maggioranza assoluta, fissata a quota 55. I sondaggi della vigilia – in particolare l’altisonante exit poll di Sigma Dos per Canal Sur – avevano disegnato uno scenario idilliaco per i popolari, accreditandoli fino a 59 seggi. Previsioni che si sono sciolte come neve al sole andaluso, costringendo il PP a fare i conti con la dura realtà delle coalizioni. Anche in Spagna non bisogna mai fidarsi degli exit poll.

Dall’altro lato dello spettro politico, il Partito Socialista (PSOE) guidato da María Jesús Montero registra il peggior risultato della sua storia recente nella regione, fermandosi a soli 28 seggi. Un tracollo verticale che riflette il profondo logoramento dell’esecutivo nazionale di Pedro Sánchez, incapace di intercettare le istanze dei territori.

La vera sorpresa della notte è rappresentata da Adelante Andalucía. La formazione sovranista di sinistra e anticapitalista, guidata da José Ignacio García, ha letteralmente sparigliato le carte quadruplicando la sua presenza in parlamento, passando da 2 a 8 seggi. Una campagna condotta dichiaratamente con pochissime risorse finanziarie ma capace di drenare voti decisivi sia dal PSOE sia dalle altre sigle minori. Per la prima volta vince un sovranismo di sinistra, qualcosa di nuovo in Spagna.

Ecco come si redistribuiscono i pesi nel Parlamento andaluso:

Partito Seggi attuali (2026) Variazione rispetto al 2022 Partito Popolare (PP) 53 -5 Partito Socialista (PSOE) 28 -2 Vox 15 +1 Adelante Andalucía 8 +6 Por Andalucía 5 =

Le ricadute macroeconomiche del voto

Dal punto di vista strettamente economico, questo voto segna una netta battuta d’arresto per le forze che gestiscono lo status quo. Il centro-destra rimane alla guida della regione, ma il PP perde l’autonomia e dovrà ora negoziare un patto di governo strutturale con Vox, seguendo i modelli già collaudati in Estremadura, Aragona e Castiglia e León.

Manuel Gavira, leader locale di Vox, ha subito tracciato le linee guida della futura agenda economica, invocando la “priorità nazionale” e promettendo massicci investimenti e tutele per l’agricoltura e la pesca tradizionali, oltre a un focus stringente sulla sicurezza urbana.

L’Andalusia è una macro-regione a forte trazione agricola, ma strutturalmente penalizzata da tassi di disoccupazione storicamente elevati. L’ingresso di Vox nella stanza dei bottoni potrebbe tradursi in politiche fortemente protezionistiche a difesa del settore primario, potenzialmente in rotta di collisione con i vincoli e le direttive green europee calate da Bruxelles.

A livello nazionale, l’indebolimento del PSOE in quella che un tempo era la sua cassaforte elettorale aumenta l’instabilità del governo Sánchez. Evidentemente le ultime mosse clamorose, dalla rottura con Trump alla regolarizzazione di oltre mezzo milione di immigrati irregolari, non sono servite a convicere i cittadini a votarlo. Questo è un assaggio del risultato delle prossime elezioni nazionali.