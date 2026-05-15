Fusione Nucleare: SPARC è completo al 75%. L’Energia Infinita (con lo zampino di ENI) fa un Passo Decisivo

Commonwealth Fusion Systems (CFS), la società nata dal MIT con la finalità di realizzare la fusione nucleare a livello commerciale, ha appena ricevuto la seconda metà della camera a vuoto per il suo reattore SPARC. Questo significa che il “Vessel”, cioè il contenitore dove verrà compresso e riscaldato il plasma sino al aggiungimento del punto critico. A questo punto la macchina per la fusione può essere completata.

Un traguardo che segna il completamento al 75% della macchina. L’obiettivo? Accendere il reattore nel 2027 e dimostrare che l’umanità può ingabbiare l’energia di una stella.

Parametro SPARC Specifiche Tecniche Temperatura Plasma 100 milioni di gradi Celsius Peso Camera a Vuoto 96 tonnellate Magneti 18 moduli da 24 tonnellate (20 Tesla) Tolleranza di assemblaggio 200 micron

L’obiettivo di completamento e test dell reattore dimostrativo sembra a questo punto raggiungibile.

L’ingegneria dell’estremo

Costruire una gabbia per un plasma a 100 milioni di gradi non è un banale lavoro di idraulica. La camera a vuoto di SPARC, pesante 96 tonnellate, è una fortezza a forma di ciambella (tokamak). Attualmente, gli ingegneri stanno attrezzando gli interni con sensori diagnostici e componenti in tungsteno. La scelta del materiale non è casuale: il tungsteno possiede il punto di fusione più alto tra i metalli, essenziale per schermare i sistemi dalla furia termica del plasma.

L’assemblaggio richiede una metrologia di precisione assoluta. Parliamo di tolleranze di 200 micron, l’equivalente dello spessore di due capelli umani o un quinto di millimetro. A questo si aggiungono i 18 magneti superconduttori a forma di “D”. Ogni modulo genera un campo magnetico di 20 Tesla (circa 13 volte quello di una risonanza magnetica ospedaliera). Il loro compito è spietatamente semplice: tenere sospeso il plasma nel vuoto. Se il plasma toccasse le pareti, si raffredderebbe all’istante, interrompendo la reazione.

L’obiettivo “Q>1” e lo shock economico positivo

Il Santo Graal di questa operazione si chiama “Q>1“. Significa ottenere dalla reazione di fusione più energia di quanta ne sia stata spesa per innescarla. SPARC è il dimostratore tecnologico che deve provare questa fattibilità. Se i dati confermeranno il raggiungimento del Q>1, CFS passerà immediatamente alla costruzione di “ARC”, la prima centrale elettrica a fusione su scala commerciale.

Il Q>1 non dovrà essere calcolato solo come energia immessa veso energia ottenuta in totale, ma come energia sfruttabil e convertibile in elettricità, cioè una frazione minore rispetto alla precedente.

Le ricadute macroeconomiche di un successo simile sarebbero un vero e proprio shock positivo per il sistema produttivo globale:

Abbattimento dei costi marginali: L’energia diventerebbe una risorsa abbondante e programmabile, slegata dalle fluttuazioni geopolitiche del gas o dalle dipendenze dalle terre rare per gli accumuli immensi richiesti dalle rinnovabili intermittenti.

L’energia diventerebbe una risorsa abbondante e programmabile, slegata dalle fluttuazioni geopolitiche del gas o dalle dipendenze dalle terre rare per gli accumuli immensi richiesti dalle rinnovabili intermittenti. Reindustrializzazione occidentale: Le industrie energivore (acciaio, chimica, carta), oggi in sofferenza in Europa per i costi energetici, troverebbero un vantaggio competitivo strutturale formidabile.

Le industrie energivore (acciaio, chimica, carta), oggi in sofferenza in Europa per i costi energetici, troverebbero un vantaggio competitivo strutturale formidabile. Nuove filiere: Nascerà un mercato globale inedito per superconduttori ad alta temperatura, leghe speciali e componentistica di precisione. Le aziende che si porrando in pole position avranno un vero e proprio boom economico.

Il pragmatismo italiano: l’intuizione di ENI

In questa corsa che sembra dominata esclusivamente da capitali e cervelli statunitensi, c’è un pezzo fondamentale di Italia. ENI è infatti uno dei principali finanziatori e partner strategici di Commonwealth Fusion Systems fin dagli albori del progetto.

Non si tratta di semplice greenwashing o di pubbliche relazioni, ma di pura strategia di sopravvivenza industriale. Posizionarsi in prima fila nello sviluppo di SPARC e del futuro reattore commerciale ARC significa, per un colosso dell’Oil & Gas, garantirsi le chiavi dell’infrastruttura energetica del prossimo secolo. Se SPARC manterrà le promesse nel 2027, l’Italia, storicamente affamata di energia e dipendente dalle importazioni, potrebbe trovarsi in una posizione di netto vantaggio tecnologico e commerciale grazie a questa lungimirante allocazione di capitale.

La strada per l’energia commerciale è ancora lunga, ma il cronoprogramma di CFS ci ricorda che le vere rivoluzioni economiche si fanno nei cantieri e nei laboratori, stringendo bulloni e calibrando magneti.