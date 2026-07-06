Terremoto magnetico nel cuore della Terra: il nucleo inverte la marcia e minaccia i nostri sistemi satellitari

Un’improvvisa e imprevista inversione nei fiumi di ferro fuso a 3.000 chilometri sotto i nostri piedi ha colto di sorpresa la comunità scientifica internazionale. Il motore sotterraneo che genera lo scudo magnetico terrestre ha bruscamente cambiato direzione sotto l’Oceano Pacifico. Questo fenomeno accelera le anomalie del campo geomagnetico e mette sotto pressione l’affidabilità delle reti di navigazione e delle infrastrutture tecnologiche globali.

L’incredibile scoperta, dettagliata in uno studio recente sul Journal of Studies of Earth’s Deep Interior, scardina una certezza scientifica che durava da decenni. Si pensava infatti che i movimenti del nucleo esterno della Terra variassero in modo lentissimo, richiedendo secoli per mostrare mutamenti significativi. Invece, la Terra si muove molto più velocemente del previsto, con dinamiche interne repentine e turbolente.

Cosa sta succedendo nel cuore del pianeta?

Il campo magnetico terrestre agisce come una gigantesca dinamo da bicicletta. Il ferro liquido surriscaldato del nucleo esterno si muove continuamente, generando le correnti elettriche che formano lo scudo protettivo del pianeta. Senza questa barriera, l’atmosfera verrebbe letteralmente spazzata via dalle radiazioni solari.

Nel 2010, una vasta porzione di questo oceano di ferro fuso sotto l’Oceano Pacifico equatoriale ha compiuto un balzo inaspettato. Il flusso ha interrotto il suo storico e debole movimento verso ovest per girarsi di scatto e fluire con enorme forza verso est. I dati raccolti fino al 2025 dai satelliti Swarm e CryoSat dell’ESA mostrano che questa imponente spinta verso est ha raggiunto un picco, per poi iniziare a indebolirsi leggermente a partire dal 2020.

Il quadro delle anomalie rilevate dal 1997 al 2025

Gli scienziati hanno analizzato quasi trent’anni di misurazioni terrestri e satellitari per ricostruire la mappa di questa accelerazione. L’analisi matematica dei dati ha permesso di isolare i movimenti principali del nucleo:

Componente del Flusso Quota di Varianza Spiegata Comportamento Rilevato Vortice Planetario Principale Circa 95% Flusso stabile verso ovest, parzialmente disallineato rispetto all’asse di rotazione. Inversione del Pacifico Circa 4% Svolta improvvisa nel 2010 da ovest a forte est, in frenata dal 2020. Onde Superficiali Minori Circa 1% Onde rapide responsabili delle accelerazioni magnetiche improvvise (jerk).

I legami misteriosi con il centro della Terra

I ricercatori, guidati dal dottor Frederik Dahl Madsen dell’Università di Edimburgo, stanno cercando di capire se questa inversione sia un fenomeno ciclico o una deviazione temporanea. L’aspetto più affascinante è la coincidenza temporale. Questo cambio di rotta sotto il Pacifico è avvenuto nello stesso momento in cui si registravano anomalie nel nucleo interno solido e piccole variazioni nella durata stessa del giorno terrestre.

Esiste però un’altra spiegazione tecnica: l’inversione potrebbe essere guidata dall’alto. Alcuni modelli teorici collegano il flusso verso est al calore variabile presente alla base del mantello terrestre. Il mantello, agendo in modo non uniforme, creerebbe una sorta di “vento termico” capace di deviare le correnti di ferro.

Le ricadute economiche e pratiche: perché dobbiamo preoccuparci?

Anche se questi sconvolgimenti avvengono a migliaia di chilometri di profondità e non mettono a rischio diretto la vita umana o il clima, le conseguenze economiche sul lungo periodo sono reali e tangibili. Il campo magnetico guida i sistemi di navigazione globali, l’aviazione civile, i sistemi di posizionamento marittimo e le orbite dei satelliti.

Costi di aggiornamento dei sistemi: Le variazioni repentine del campo magnetico costringono i governi e le aziende di telecomunicazioni ad aggiornare costantemente i modelli geomagnetici mondiali utilizzati da smartphone e aerei per non perdere la rotta.

Le variazioni repentine del campo magnetico costringono i governi e le aziende di telecomunicazioni ad aggiornare costantemente i modelli geomagnetici mondiali utilizzati da smartphone e aerei per non perdere la rotta. Vulnerabilità delle reti elettriche: Un campo magnetico instabile riduce l’efficacia della protezione contro le tempeste solari. Un evento solare di forte intensità che colpisce uno scudo indebolito può sovraccaricare e fondere i trasformatori delle reti elettriche, provocando blackout da miliardi di euro. Senza poi sottovalutare l’effetto che può esserci sull’elettronica.

Un campo magnetico instabile riduce l’efficacia della protezione contro le tempeste solari. Un evento solare di forte intensità che colpisce uno scudo indebolito può sovraccaricare e fondere i trasformatori delle reti elettriche, provocando blackout da miliardi di euro. Senza poi sottovalutare l’effetto che può esserci sull’elettronica. Investimenti nella flotta satellitare: Per monitorare in tempo reale queste fluttuazioni ed evitare costosi guasti ai satelliti commerciali in orbita bassa, istituzioni come l’ESA devono prolungare e finanziare missioni di monitoraggio costose, gravando sui bilanci scientifici.

Il nucleo terrestre non è affatto un blocco di roccia immutabile. È un motore dinamico e bizzarro, le cui anomalie ci ricordano quanto l’economia digitale e tecnologica dipenda da equilibri planetari nascosti e profondi. La Terra è viva, e spesso non facile da comprendere.