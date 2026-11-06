Terremoto a Wall Street: l’onda democratica spazza via i chip e fa tremare i colossi dell’IA

La festa elettorale a Wall Street si è trasformata in un bagno di sangue per la tecnologia. L’esito delle elezioni di metà mandato, con la netta affermazione democratica al Congresso e in Stati chiave, ha bruscamente interrotto i sogni di gloria del settore tecnologico: il Nasdaq ha chiuso con un pesante tonfo del 5,52%, mentre l’S&P 100 è crollato di oltre il 6,8%. L’illusione di una crescita infinita senza regole si è infranta contro la prospettiva concreta di vincoli normativi stringenti e di uno stop all’espansione selvaggia dei data center.

Ecco il Nasdaq:

Qui il SP100, che contiene molti colossi tecnologici:

A fare le spese di questo cambio di rotta non sono state solo le quotazioni astratte, ma le fondamenta dell’economia digitale: i semiconduttori e le forniture energetiche.

Il crac dei semiconduttori e la fine della sbornia speculativa

La mannaia delle vendite si è abbattuta con violenza inaudita sui produttori di chip, il cui indice di riferimento a Filadelfia ha lasciato sul terreno quasi il 10%. Senza l’approvazione rapida di nuovi data center e di fronte ai colli di bottiglia della rete elettrica, la domanda reale di microchip rischia una brusca frenata.

Le valutazioni astronomiche raggiunte negli ultimi mesi presupponevano flussi di cassa costanti e ordini illimitati. Quando la politica bussa alla porta e i bilanci mostrano debiti crescenti a fronte di margini calanti, la correzione diventa inevitabile.

Società Variazione giornaliera Segmento principale Western Digital / SanDisk ~ -20% Archiviazione e memorie flash AMD -17% Processori e schede grafiche Micron -17% Memorie HBM e DRAM SK Hynix -13,4% Componenti per supercomputer Broadcom -10% Soluzioni di connettività di rete Nvidia > -9% GPU per calcolo IA Qualcomm -9% Chip mobili e telecomunicazioni

Il paradosso delle big tech e l’incubo texano di Musk

In questo scenario di tempesta, i giganti delle infrastrutture cloud come Microsoft, Alphabet e Meta hanno accusato perdite più contenute, comprese tra il 2% e il 4%. Il motivo risiede in un paradosso economico: l’intervento statale impone un freno alle spese folli in capitale fisso (CapEx), costringendo i gruppi a migliorare la redditività operativa. Inoltre, chi possiede già decine di data center attivi si ritrova con una rendita di posizione inattaccabile rispetto a chi deve ancora costruirli.

Discorso opposto per Elon Musk. Il passaggio del Texas sotto la guida democratica di Gina Hinojosa ha messo nel mirino il cuore produttivo di Tesla e SpaceX. Tra il rischio di veder bloccate le autorizzazioni per nuovi impianti e le nubi sull’ipotizzata fusione tra le sue aziende, il patron sudafricano ha visto andare in fumo quasi 350 miliardi di dollari di valore in appena quarantotto ore. Una lezione severa per chi pensava che la politica industriale fosse un dettaglio secondario.

In generale i timori sono che la vittoria dei Democratici dia la stura a una serie di desideri luddisti, contrari alla tecnologia, che percorrono la società americana. Con l’esposizione debitoria molto elevata per la creazione di data center, questi segnali fanno crescere il temere l’avvicinarsi di una crisi finanziaria. Forse questa è già in mezzo a noi.