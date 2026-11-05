Terremoto a Wall Street: i Democratici conquistano il Senato e puntano i riflettori sui legami tra JPMorgan ed Epstein. Crollano i titoli bancari

La vittoria schiacciante dei Democratici nelle elezioni di metà mandato non ha solo ridisegnato gli equilibri politici a Washington, ma ha innescato un’immediata ondata di vendite sui mercati finanziari. Con il passaggio di consegne al Congresso previsto per l’inizio del prossimo anno, la nuova maggioranza dem si prepara a utilizzare l’arma più temuta dai banchieri: il potere di citazione in giudizio (subpoena) della Commissione Finanze del Senato per riaprire il dossier sui rapporti d’affari tra JPMorgan Chase e il defunto finanziere Jeffrey Epstein.

Gli investitori non hanno atteso l’insediamento formale del nuovo Congresso per trarre le proprie conclusioni. Il titolo di JPMorgan (JPM) ha subito una brusca flessione di dell’ordine del -4,%,

mentre il nervosismo si è rapidamente esteso all’intero comparto del risparmio gestito e delle banche d’affari, come dimostra il netto scivolone registrato nelle stesse ore anche da Morgan Stanley, scesa dai massimi intraday di 196 dollari fino a toccare quota 180 dollari.

L’offensiva di Ron Wyden e il mirino sui vertici del Wealth Management

Dopo anni in cui il caso Epstein è stato agitato prevalentemente sul fronte repubblicano, ora tocca ai Democratici “divertirsi” con gli archivi segreti dell’alta finanza. A guidare l’offensiva sarà il senatore dell’Oregon Ron Wyden, destinato a prendere la presidenza della Commissione Finanze del Senato nel prossimo Congresso.

Lo staff democratico della commissione ha già definito il perimetro dell’indagine, che non si limiterà a una generica revisione storica, ma punterà direttamente ai massimi livelli decisionali della più grande banca degli Stati Uniti.

Gli elementi centrali su cui si concentrerà l’inchiesta parlamentare includono:

Le decisioni del vertice operativo: i riflettori sono puntati in particolare su Mary Erdoes , amministratore delegato della divisione Asset & Wealth Management di JPMorgan, per chiarire come e perché siano state gestite le posizioni finanziarie di Epstein nonostante i noti precedenti penali.

i riflettori sono puntati in particolare su , amministratore delegato della divisione Asset & Wealth Management di JPMorgan, per chiarire come e perché siano state gestite le posizioni finanziarie di Epstein nonostante i noti precedenti penali. L’uso dei poteri coercitivi: Wyden ha già messo in chiaro l’intenzione di sfruttare appieno il potere di emettere mandati di comparizione, obbligando la banca a consegnare comunicazioni interne, email e verbali finora rimasti riservati.

Wyden ha già messo in chiaro l’intenzione di sfruttare appieno il potere di emettere mandati di comparizione, obbligando la banca a consegnare comunicazioni interne, email e verbali finora rimasti riservati. Il cambio di passo politico: archiviata la tornata elettorale che ha visto il ridimensionamento dei miliardari tech schierati con il fronte repubblicano, i Democratici intendono usare le commissioni d’inchiesta per mettere sotto pressione sia l’amministrazione Trump sia i santuari di Wall Street.

La reazione del mercato e i rischi economici reali

Quando la politica americana entra a gamba tesa nei consigli di amministrazione delle banche sistemiche, il mercato reagisce seguendo una regola molto semplice: prima si vende, poi si fanno le domande. Gli azionisti non hanno accolto con favore la prospettiva di mesi di audizioni pubbliche trasmesse in diretta televisiva, con i top manager costretti a giustificare la gestione di conti milionari legati a uno scandalo di proporzioni globali.

L’andamento dei titoli finanziari nella giornata del 5 novembre fotografa con precisione questo timore, mostrando una fuga coordinata dal rischio legale e reputazionale:

Istituto Finanziario Dinamica di mercato rilevata Fattori di pressione JPMorgan Chase (JPM) Calo di 11,89 dollari (-3,38%) Indagine diretta del Senato sul ramo Wealth Management Morgan Stanley (MS) Crollo da 196 a 180 dollari intraday Contagio settoriale e timori di inchieste allargate sul private banking

Al di là dell’aspetto giudiziario e mediatico, le ricadute economiche pratiche di questa offensiva parlamentare rischiano di farsi sentire sull’intero sistema del credito statunitense. Quando le grandi banche finiscono sotto assedio regolamentare e politico, la reazione standard degli istituti consiste nell’irrigidirsi sui controlli di conformità (compliance) e nell’accantonare miliardi di dollari in fondi rischi legali.

Sono risorse sottratte alla liquidità del mercato e agli investimenti nell’economia reale. Inoltre, una guerra di logoramento tra un Senato a guida democratica e la Casa Bianca riduce drasticamente i margini per politiche fiscali espansive condivise, lasciando alle imprese e ai risparmiatori il conto dell’instabilità istituzionale e della volatilità borsistica.