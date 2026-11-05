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Terremoto a Wall Street: i Democratici conquistano il Senato e puntano i riflettori sui legami tra JPMorgan ed Epstein. Crollano i titoli bancari

I Democratici conquistano il Senato USA e preparano una maxi-indagine sui legami tra i vertici di JPMorgan e il caso Epstein: immediato il crollo dei titoli bancari a Wall Street tra timori di nuove stangate legali.

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1 ora fa

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La vittoria schiacciante dei Democratici nelle elezioni di metà mandato non ha solo ridisegnato gli equilibri politici a Washington, ma ha innescato un’immediata ondata di vendite sui mercati finanziari. Con il passaggio di consegne al Congresso previsto per l’inizio del prossimo anno, la nuova maggioranza dem si prepara a utilizzare l’arma più temuta dai banchieri: il potere di citazione in giudizio (subpoena) della Commissione Finanze del Senato per riaprire il dossier sui rapporti d’affari tra JPMorgan Chase e il defunto finanziere Jeffrey Epstein.

Per approfondire:

Gli investitori non hanno atteso l’insediamento formale del nuovo Congresso per trarre le proprie conclusioni. Il titolo di JPMorgan (JPM) ha subito una brusca flessione di dell’ordine del -4,%,

J.P Morgan

mentre il nervosismo si è rapidamente esteso all’intero comparto del risparmio gestito e delle banche d’affari, come dimostra il netto scivolone registrato nelle stesse ore anche da Morgan Stanley, scesa dai massimi intraday di 196 dollari fino a toccare quota 180 dollari.

Morgan Stanley

L’offensiva di Ron Wyden e il mirino sui vertici del Wealth Management

Dopo anni in cui il caso Epstein è stato agitato prevalentemente sul fronte repubblicano, ora tocca ai Democratici “divertirsi” con gli archivi segreti dell’alta finanza. A guidare l’offensiva sarà il senatore dell’Oregon Ron Wyden, destinato a prendere la presidenza della Commissione Finanze del Senato nel prossimo Congresso.

Lo staff democratico della commissione ha già definito il perimetro dell’indagine, che non si limiterà a una generica revisione storica, ma punterà direttamente ai massimi livelli decisionali della più grande banca degli Stati Uniti.

Gli elementi centrali su cui si concentrerà l’inchiesta parlamentare includono:

  • Le decisioni del vertice operativo: i riflettori sono puntati in particolare su Mary Erdoes, amministratore delegato della divisione Asset & Wealth Management di JPMorgan, per chiarire come e perché siano state gestite le posizioni finanziarie di Epstein nonostante i noti precedenti penali.
  • L’uso dei poteri coercitivi: Wyden ha già messo in chiaro l’intenzione di sfruttare appieno il potere di emettere mandati di comparizione, obbligando la banca a consegnare comunicazioni interne, email e verbali finora rimasti riservati.
  • Il cambio di passo politico: archiviata la tornata elettorale che ha visto il ridimensionamento dei miliardari tech schierati con il fronte repubblicano, i Democratici intendono usare le commissioni d’inchiesta per mettere sotto pressione sia l’amministrazione Trump sia i santuari di Wall Street.

La reazione del mercato e i rischi economici reali

Quando la politica americana entra a gamba tesa nei consigli di amministrazione delle banche sistemiche, il mercato reagisce seguendo una regola molto semplice: prima si vende, poi si fanno le domande. Gli azionisti non hanno accolto con favore la prospettiva di mesi di audizioni pubbliche trasmesse in diretta televisiva, con i top manager costretti a giustificare la gestione di conti milionari legati a uno scandalo di proporzioni globali.

L’andamento dei titoli finanziari nella giornata del 5 novembre fotografa con precisione questo timore, mostrando una fuga coordinata dal rischio legale e reputazionale:

Istituto FinanziarioDinamica di mercato rilevataFattori di pressione
JPMorgan Chase (JPM)Calo di 11,89 dollari (-3,38%)Indagine diretta del Senato sul ramo Wealth Management
Morgan Stanley (MS)Crollo da 196 a 180 dollari intradayContagio settoriale e timori di inchieste allargate sul private banking

Al di là dell’aspetto giudiziario e mediatico, le ricadute economiche pratiche di questa offensiva parlamentare rischiano di farsi sentire sull’intero sistema del credito statunitense. Quando le grandi banche finiscono sotto assedio regolamentare e politico, la reazione standard degli istituti consiste nell’irrigidirsi sui controlli di conformità (compliance) e nell’accantonare miliardi di dollari in fondi rischi legali.

Sono risorse sottratte alla liquidità del mercato e agli investimenti nell’economia reale. Inoltre, una guerra di logoramento tra un Senato a guida democratica e la Casa Bianca riduce drasticamente i margini per politiche fiscali espansive condivise, lasciando alle imprese e ai risparmiatori il conto dell’instabilità istituzionale e della volatilità borsistica.

 

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