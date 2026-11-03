Terremoto a Sofia: vince la presidente scettica su Bruxelles e vicina a Radev. Ecco cosa rischia l’Europa

La notte elettorale a Sofia lascia Bruxelles con il fiato sospeso e apre una faglia strategica nel fianco orientale della NATO. Iliana Iotova conquista la presidenza bulgara al ballottaggio, incassando un netto vantaggio e blindando un asse ferreo con l’esecutivo guidato da Rumen Radev.

Non si tratta di un semplice avvicendamento cerimoniale al palazzo di Dondukov 2. È il consolidamento di una linea politica che rimette in discussione gli aiuti a Kiev, rallenta i vincoli monetari comunitari e rimette al centro la tutela pragmatica degli interessi nazionali.

Per l’apparato europeo, abituato a considerare i Balcani come una periferia docilmente allineata, il verdetto delle urne è una doccia gelata. Vediamo con ordine cosa è accaduto, cosa cambia davvero e quali saranno le ricadute pratiche per l’economia e la stabilità dell’area.

Bulgaria, 99.9% of voting protocols processed: Presidential election, second round today Iotova (*~NI|S&D|*): 57.6% (-0.4)

Gyurov (*-RE|EPP|Greens/EFA): 39.5% (+0.5) +/- vs. 52.4% of voting protocols processed ➤ https://t.co/lIyYX60SYk pic.twitter.com/YZASb2dPnR — Europe Elects (@EuropeElects) November 2, 2026

Un voto segnato dalla disillusione popolare

Iotova, storica vicepresidente e figura di punta della sinistra bulgara, ha sconfitto il candidato delle forze centriste e filo-occidentali con uno scarto di oltre quindici punti. Il dato più eloquente, tuttavia, non risiede nelle percentuali ma nella partecipazione.

L’affluenza si è attestata intorno al 27%, confermando una disaffezione cronica verso un sistema politico logorato da anni di instabilità parlamentare. L’elettorato ha premiato chi prometteva di non trascinare il Paese nel vortice del conflitto regionale, respingendo l’agenda atlantista oltranzista. Nessuno vuole a che fare con il conflitto ucraino anche perché la Bulgaria è vicina al luogo di combattimento.

Sintonia istituzionale: Il presidente della Repubblica e il primo ministro condividono ora la medesima visione realista in politica estera.

Il presidente della Repubblica e il primo ministro condividono ora la medesima visione realista in politica estera. Stop a nuovi invii bellici: Confermata l’opposizione a ulteriori pacchetti di aiuti militari all’Ucraina.

Confermata l’opposizione a ulteriori pacchetti di aiuti militari all’Ucraina. Priorità alla sovranità economica: Minore subordinazione alle direttive energetiche e fiscali imposte da Bruxelles.

Iliana Iotova has won Bulgaria’s presidential runoff, becoming the country’s first elected female president. Her victory reinforces Prime Minister Rumen Radev’s political direction, including calls for dialogue with Moscow and opposition to military aid for Ukraine. pic.twitter.com/oeL51CEzwD — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 2, 2026

Cosa cambia davvero nella prassi di governo?

Sul piano formale la Bulgaria è una repubblica parlamentare: la politica estera e finanziaria è guidata dal governo. Tuttavia, il capo dello Stato detiene poteri decisivi: è comandante in capo delle forze armate, promulga le leggi con diritto di veto sospensivo e ha una tribuna pubblica in grado di orientare l’opinione pubblica e condizionare l’esecutivo. Una carica di garanzia, anche se eletta direttamente dal popolo.

La convergenza tra Iotova e Radev azzera i conflitti istituzionali che in passato paralizzavano Sofia. Con una presidenza solida e un governo omogeneo, la Bulgaria cessa di essere un esecutore passivo delle sanzioni comunitarie e assume una posizione analoga a quella slovacca o ungherese.

Il quadro degli equilibri strategici ed economici

Per comprendere la portata del mutamento, osserviamo le differenze tra la vecchia impostazione promossa dai partiti eurofili e la linea inaugurata da questo tandem:

Ambito di intervento Vecchia linea (Governi filo-UE) Nuova linea (Asse Iotova-Radev) Guerra in Ucraina Supporto militare attivo e allineamento sanzionatorio Stop a forniture d’armi, richiesta di negoziati immediati Politica Energetica Rapido distacco da fonti russe, costi a carico dell’industria Pragmatismo negli approvvigionamenti, tutela delle bollette Spesa Pubblica e Bilancio Rigore per rientrare nei parametri del Patto di Stabilità Sostegno alla domanda interna, salari e consumi Rapporti con Bruxelles Conformità acritica a piani comunitari Difesa degli interessi strategici nazionali

Le ricadute: bollette, industria e spesa reale

Nel concreto, cosa significa questo per le tasche dei cittadini e per le imprese bulgare? In primo luogo, un approccio meno dogmatico sul fronte energetico mira a scongiurare impennate nei costi di produzione. La Bulgaria ha pagato a caro prezzo la transizione forzata e l’inflazione importata dall’energia. Una leadership che non privilegia l’ideologia comunitaria cercherà corridoi di fornitura più convenienti per salvaguardare il comparto manifatturiero.

La posizione di Rumen Radaev risulta a questo punto rafforzata, quindi si apre la strada a una posizione che vorrebbe, magari, giungere a una forma di trattativa con la Russia, soprattutto per risolvere i problemi energetici.

Un nuovo grattacapo per la Commissione Europea

A Bruxelles la preoccupazione è tangibile, pur mascherata dalle consuete congratulazioni di rito diplomatico. Con Sofia che fa asse con le capitali scettiche del Centro-Est Europa, il principio dell’unanimità per l’approvazione e il rinnovo dei pacchetti di sanzioni diventa un terreno minato.

La Bulgaria non intende uscire dall’Unione né dalla NATO; intende piuttosto rimodulare la propria appartenenza partendo dai propri interessi primari. Non è isolazionismo, ma banale realismo politico: prima il pane e l’occupazione dei propri cittadini, poi i diktat geopolitici altrui.