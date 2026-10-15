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Terremoto a Seul: la Borsa coreana crolla dell’8% e scattano i blocchi d’emergenza. L’illusione dell’AI comincia a incrinarsi?

Crollo vertiginoso della Borsa di Seul: il KOSPI cede oltre l’8% e la borsa sospende gli scambi. Il tonfo di Samsung e SK Hynix scopre le fragilità dell’euforia sull’intelligenza artificiale e lancia un severo avvertimento a Wall Street.

Pubblicato

59 minuti fa

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Le sirene d’allarme sui mercati asiatici sono risuonate all’improvviso, trasformando la seduta di Seul in una fuga disordinata verso le uscite di sicurezza.

Per approfondire:

L’indice guida KOSPI è precipitato di oltre l’8%, costringendo le autorità di borsa a sospendere d’urgenza le contrattazioni per evitare il collasso totale. Quando si stacca la spina a un intero listino nazionale, non siamo di fronte a una fisiologica oscillazione quotidiana, ma al sintomo di una tensione profonda che parte dall’Asia e punta dritta al cuore dei mercati occidentali.Ecco il grafico dell’indice KOSPI:

Indice KOSPI

Il panico sul KOSPI: come hanno funzionato i freni automatici

La mattinata è iniziata subito nel peggiore dei modi, con un’apertura in ribasso di oltre il 5%. Dopo appena otto minuti dall’avvio, la Korea Exchange ha dovuto attivare il meccanismo del cosiddetto sidecar: uno stop forzato di cinque minuti alle vendite automatiche guidate dagli algoritmi.

La misura non è bastata a calmare gli animi. A metà giornata le vendite si sono intensificate fino a superare la soglia dell’8% di perdita. A quel punto è scattato il circuit breaker, il salvavita definitivo: contrattazioni azionarie completamente bloccate per venti minuti. È stata una delle sedute peggiori degli ultimi anni, la settima consecutiva in calo per la piazza coreana.

Indicatore / TitoloVariazione di sedutaImpatto immediato
Indice KOSPI-7,57% (minimo a -8,68%)Sospensione totale contrattazioni per 20 min
Samsung Electronics-9% / -10%Forte sell-off da investitori esteri
SK Hynix-11,35%Capitalizzazione scesa sotto i mille trilioni di won

Il collasso dei campioni della memoria: Samsung e SK Hynix

A trascinare il listino nell’abisso non sono state società marginali, ma i giganti industriali del paese: Samsung Electronics e SK Hynix. In poche ore, i due colossi mondiali dei microchip di memoria hanno visto evaporare oltre un decimo del loro valore di borsa.

Quotazione Samsung

Per mesi i listini hanno celebrato la corsa all’intelligenza artificiale come una cornucopia senza fine. Bastava pronunciare la sigla “AI” per giustificare qualunque multiplo di bilancio. Ora, però, gli investitori iniziano a farsi la più classica delle domande: quando e come rientreranno le centinaia di miliardi investite in data center e chip ultra-sofisticati?

A questo dubbio si aggiunge la concorrenza aggressiva dei produttori cinesi di memorie, sempre più capaci di offrire alternative competitive a prezzi ridotti.

L’inflazione americana rialza la testa

A dare la scossa decisiva alle borse asiatiche è arrivato il dato sull’inflazione negli Stati Uniti. A settembre i prezzi al consumo americani sono saliti dello 0,6% su base mensile, il rialzo più rapido dalla primavera.

Un’inflazione che non scende significa una cosa precisa: la Federal Reserve non taglierà i tassi di interesse con la rapidità sperata dai mercati, e potrebbe persino essere tentata da nuovi rialzi. Chi compra titoli tecnologici a prezzi stratosferici lo fa scommettendo su tassi bassi e credito facile. Quando il costo del denaro resta alto, i castelli di carta della finanza iniziano a tremare.

Un canarino nella miniera per Wall Street

La Corea del Sud è da sempre considerata il “canarino nella miniera” dell’economia mondiale: esporta semilavorati e tecnologia in ogni angolo del globo e registra per prima i cambi di vento della domanda globale.

Se i produttori di chip di Seul crollano e non trovano nuovi acquirenti disposti a sostenere i corsi azionari, il messaggio per Wall Street è inequivocabile. La borsa americana è stata tenuta in orbita da una manciata di campioni tecnologici legati all’intelligenza artificiale. Se la catena dei fornitori asiatici inizia a spezzarsi sotto il peso di costi crescenti e ricavi incerti, il contagio sui listini statunitensi non sarà un’ipotesi remota, ma una certezza aritmetica.

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