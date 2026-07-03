Terremoto a Chișinău: si dimette il Premier Munteanu. Lo scandalo della cugina della Sandu travolge il mito filoeuropeo

Un governo travolto in soli otto mesi e un intero sistema politico sotto shock. Le dimissioni improvvise del Primo Ministro della Moldova, Alexandru Munteanu, aprono una crisi istituzionale gravissima nel momento più delicato per il futuro di Chișinău.

A far crollare l’esecutivo tecnocratico non sono state le solite pressioni geopolitiche esterne, ma una più classica storia di stipendi d’oro e parentele imbarazzanti. La retorica della trasparenza si è scontrata duramente con la realtà dei fatti all’interno di un’azienda strategica statale.

Il filoeuropeismo militante, sbandierato come garanzia assoluta di moralità, ha fallito clamorosamente la sua prima vera prova amministrativa sul campo.

Il caso MoldATSA: stipendi principeschi in un Paese povero

L’origine del disastro politico si chiama MoldATSA, l’ente statale che gestisce i servizi di navigazione aerea della Repubblica di Moldova. Un’inchiesta giornalistica dettagliata ha scoperchiato una pentola fatta di promozioni allegre e compensi che definire fuori mercato è un eufemismo.

Al centro delle polemiche è finita Anastasia Taburceanu, specialista della comunicazione per l’ente pubblico, ma soprattutto cugina di primo grado della Presidente Maia Sandu. La Taburceanu riceveva un compenso mensile totale vicino ai 10.000 euro, grazie a generose consulenze finanziate da fondi europei.

Per dare un’idea della proporzione economica pratica, ecco come si posizionavano questi compensi nel contesto reale moldavo:

Posizione / Ruolo Stipendio Mensile Stimato (Lei / Euro) Proporzione rispetto alla media Stipendio Medio Nazionale Circa 15.000 MDL (~750 €) Parametro base di riferimento Presidente della Repubblica (Sandu) Circa 30.000 MDL (~1.500 €) 2 volte lo stipendio medio A. Taburceanu (Stipendio base) Oltre 120.000 MDL (~6.000 €) 8 volte lo stipendio medio A. Taburceanu (Totale con fondi UE) Circa 200.000 MDL (~10.000 €) Oltre 13 volte lo stipendio medio

Accanto alla cugina presidenziale si è aggiunto il Direttore Generale dell’ente, Dumitru Vangheli, accusato di aver truccato il proprio curriculum millantando una finta esperienza come pilota per Air Canada per ottenere una poltrona da 5.500 euro al mese. Per fortuna la sua funzione non prevedeva il pilotaggio di aerei civili.

Il passo indietro di Munteanu e lo scontro con la Presidenza

Le dimissioni del Primo Ministro Munteanu, un accademico prestato alla politica con ottimi contatti internazionali, sono arrivate improvvise tramite i canali social. Il Premier ha spiegato chiaramente di non poter più esercitare il mandato secondo i propri principi e le proprie convinzioni personali.

Today, my term as Prime Minister comes to an end. I accepted the responsibility of serving as Prime Minister with a deep sense of duty and the firm conviction that I could help bring about positive change. The moment I realized that I could no longer carry out my mandate in… pic.twitter.com/Oi2GUnHj2n — Alexandru Munteanu (@AlexMunteanuMD) July 3, 2026

Tradotto dal linguaggio diplomatico: il Primo Ministro si è accorto di non avere il controllo reale sulle aziende di Stato, feudo di nomine politiche.

La risposta di Maia Sandu non si è fatta attendere, evidenziando una spaccatura profonda e un pizzico di risentimento istituzionale. La Presidente ha pubblicamente liquidato le accuse di Munteanu, di essere stato lasciato solo, definendo “false” le voci su presunte mani legate nella lotta alla corruzione. Sandu ha rincarato la dose affermando che si sarebbe aspettata dal Premier “più coinvolgimento nelle decisioni difficili”, accusandolo di aver preferito la fuga.

Le ricadute economiche e sociali per i cittadini

Al di lader gossip politico, questo scandalo comporta pesanti ricadute economiche pratiche per la stabilità finanziaria della Moldova. Il governo Munteanu è caduto, e secondo la costituzione l’intero esecutivo decade rimanendo in carica solo per l’amministrazione corrente. Ciò significa un blocco immediato di riforme chiave e una potenziale paralisi decisionale che spaventa i mercati e gli investitori esteri.

La Moldova dipende fortemente dagli aiuti finanziari occidentali e dai prestiti agevolati per la modernizzazione. Vedere che i fondi europei servivano a gonfiare lo stipendio della cugina della Presidente distrugge la fiducia dei donatori internazionali. La conseguenza logica sarà un irrigidimento dei controlli da parte di Bruxelles, con il rischio tangibile di ritardi nell’erogazione delle tranches di aiuto economico. In un Paese con un’economia fragile, l’incertezza politica si traduce subito in un aumento del costo del debito e nel rinvio degli investimenti privati.

Il mito infranto della purezza filoeuropea

Il partito al governo PAS (Partito d’Azione e Solidarietà) aveva costruito tutta la sua fortuna elettorale sul dogma dell’onestà radicale. L’allineamento cieco all’Unione Europea veniva proposto come una sorta di lavacro purificatore capace di eliminare i vecchi vizi post-sovietici.

I fatti dimostrano invece che l’etichetta “pro-UE” non offre alcuna immunità automatica contro il virus del nepotismo e dei favoritismi. La gestione clientelare delle imprese pubbliche strategiche è proseguita identica nel metodo, cambiando semplicemente i beneficiari finali dei flussi di denaro. Per l’opinione pubblica locale, il contrasto tra i sacrifici economici quotidiani e i privilegi della cerchia presidenziale è intollerabile.

Cosa accadrà adesso a Chișinău?

Dal 6 luglio la Presidente Sandu avvierà le consultazioni formali con i partiti per cercare di nominare un nuovo Primo Ministro di emergenza. Trovare una figura disposta a fare da parafulmine in una situazione così deteriorata non sarà affatto un compito semplice o rapido.

La Moldova si trova ora davanti a tre scenari principali per i prossimi mesi:

Un governo tecnico debole: La nomina di un nuovo Premier fedele al PAS, incaricato solo di traghettare il Paese senza fare riforme vere.

La nomina di un nuovo Premier fedele al PAS, incaricato solo di traghettare il Paese senza fare riforme vere. Elezioni anticipate: Uno scenario caotico che vedrebbe le opposizioni capitalizzare lo scontento sociale legato al carovita e agli scandali, con il rischio di perdere nei confronti di un’opposizione molto euroscettica.

Uno scenario caotico che vedrebbe le opposizioni capitalizzare lo scontento sociale legato al carovita e agli scandali, con il rischio di perdere nei confronti di un’opposizione molto euroscettica. Paralisi istituzionale: Un lungo scontro tra fazioni interne al blocco di potere, con il blocco totale dei negoziati di adesione all’Unione Europea.

La lezione pratica di questa crisi è evidente: la trasparenza economica non si fa con i manifesti ideologici o con le dichiarazioni di fedeltà a Bruxelles. Bisogna avere un po’ meno fame di posti e di stipendi se si vuole veramente governare in nome al popola.