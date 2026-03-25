Terre rare, l’Europa resta a secco: gli USA fanno scorte, ma Berlino si scopre vulnerabile

La fame di terre rare degli USA rischia di mettere nei guai gli alleati occidentali e orientali. Secondo il massimo dirigente della società mineraria australiana Arafura, specializzata nelle terre rare, la Germania e l’Unione Europea nel suo complesso, così come la Corea del Sud, si trovano ad affrontare una carenza di terre rare, mentre gli Stati Uniti e il Giappone sono impegnati a concludere accordi di approvvigionamento.

I recenti accordi del governo statunitense per l’acquisto di partecipazioni in progetti e società minerarie del Nord America in cambio di forniture sono destinati ad alleviare la dipendenza americana dalle importazioni cinesi, che sono state bloccate per più di un anno dopo che Pechino ha limitato le esportazioni di terre rare verso l’Occidente.

“Quindi l’UE e, in particolare, la Germania e la Corea sono piuttosto esposte, giusto? Da dove si riforniranno?” ha dichiarato a Reuters l’amministratore delegato di Arafura, Darryl Cuzzubbo. Perché se le miniere si dedicheranno a rifornire gli USA, ne rimarrà poco, se non nulla, per gli altri.

Arafura ha annunciato finora tre accordi vincolanti di acquisto sul mercato, che attualmente rappresentano il 66% del suo obiettivo vincolante di acquisto, ha dichiarato la società il mese scorso nel suo comunicato sui risultati del 2025.

La società sta sviluppando il Progetto Nolans nel Territorio del Nord australiano, con l’obiettivo di fornire circa 4.440 tonnellate di ossidi di neodimio e praseodimio all’anno a partire dalla fine del 2029. Questi volumi rappresenterebbero circa il 4% dell’offerta globale di questi elementi, fondamentali per la produzione di magneti permanenti per l’industria automobilistica e della difesa.

“L’attuale contesto geopolitico e commerciale ha creato un ambiente favorevole alla negoziazione dei restanti volumi di acquisto, poiché molti potenziali clienti sono stati direttamente colpiti dalle restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare, mettendo in luce le vulnerabilità all’interno della catena di approvvigionamento globale”, ha osservato Arafura nei dati finanziari del 2025.

Con la prospettiva di un investimento azionario da parte del German Raw Materials Fund legato a un accordo di acquisto a sostegno dell’industria tedesca ed europea, Arafura punta a un minimo di 500 tonnellate all’anno (tpa) di ossido di neodimio-praseodimio (NdPr) per questo mercato, oltre all’accordo di acquisto da 520 tpa con Siemens Gamesa RE.

Arafura ha inoltre affermato che gli Stati Uniti sono diventati un’altra regione in lizza per i restanti volumi di acquisto, a seguito della firma dell’accordo quadro sui minerali critici tra l’Australia e gli Stati Uniti lo scorso autunno. Però se la domanda americana dovesse aumentare, questo andrà a scapito di quella degli altri paesi, cioè Germania-Europa e Corea del Sud. La fame di terre rare americane rischia di mettere a dieta tutti gli altri.