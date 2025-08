ìLo scontro verbale fra USA e Russia si è appena inasprito, assumendo toni molto più minacciosi e con risvolti militari preoccupanti.

Martedì , l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha reso nota la risposta del Cremlino all’annuncio fatto lunedì dal presidente Trump in Scozia, secondo cui avrebbe ridotto da 50 a 10 o 12 giorni il termine entro cui la Russia dovrà accettare un accordo di pace, citando la “delusione” per il fatto che Putin non abbia posto fine o almeno rallentato la guerra.

Medvedev ha avvertito: “La Russia non è Israele e nemmeno l’Iran” e quindi “Ogni nuovo ultimatum è una minaccia e un passo verso la guerra. Non tra la Russia e l’Ucraina, ma con il Paese stesso (di Trump)”.

Questo ha fatto seguito ai commenti di Medvedev secondo cui Trump avrebbe “schiacciato e umiliato” l’Europa con il suo accordo commerciale.

Giovedì, Trump ha detto a Medvedev di “stare attento a ciò che dice”

E ora, venerdì mattina, il presidente Trump è intervenuto sul suo account Truth Social e ha fatto passare dalle parole ai fatti, spostando due sottomarini nucleari in “regioni appropriate” sulla base delle dichiarazioni “altamente provocatorie” dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev.

“Le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate, spero che questo non sia uno di quei casi”, ha detto Trump.

La posizione più recente di Trump sul conflitto in Ucraina, sulla base delle sue ultime dichiarazioni, è che la guerra “deve essere fermata, è una vergogna.” Eppure sino ad ora Washington è stata timida nell’esercitare da un lato la propria influenza su Zelensky per fargli accettare la linea attuale del fronte per il cessate il fuoco e la non entrata nella NATO, dall’altro non ha ancora deciso di esercitare in modo completo la propria influenza economica sugli alleati di Mosca.

La palla passa a Medvedev, nella speranza che veramente moderi le parole, attività che non è tra quelle che gli riescono meglio, o che intervenga direttamente Putin a sbrogliare la questione.

Sempre su Truth, nel messaggio rpecedente, Trump aveva espresso il suo chiaro rammarico sull’andamento della guerra in Ucraina:

Il disinteresse presidenziale sulla questione ucraina è dissolto, anche se è ancora poco chiaro come si sbroglierà la politica di Trump sul campo diplomatico.