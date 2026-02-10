Tengiz torna a correre: il gigante kazako ripristina la produzione, ma il Brent non si ferma

Il gigantesco giacimento petrolifero di Tengiz in Kazakistan ha ripristinato il 60% della sua produzione massima e domenica scorsa produceva a un ritmo di 550.000 barili al giorno, dopo una chiusura forzata per metà gennaio a causa di un incendio, secondo quanto riferito lunedì da fonti anonime a Reuters .

Tengiz, gestito da un consorzio guidato dalla supermajor statunitense Chevron, dovrebbe raggiungere livelli di produzione di petrolio di circa 950.000 barili al giorno entro il 23 febbraio, secondo fonti vicine ai dati di produzione.

Il giacimento petrolifero di Tengiz è stato costretto a una chiusura temporanea il 18 gennaio dopo che alcuni incendi hanno danneggiato un impianto critico di generazione e distribuzione di energia elettrica. La produzione e le esportazioni sono state interrotte a seguito dei danni ai sistemi di alimentazione del sito che servono il giacimento e l’adiacente giacimento petrolifero di Korolev, ha affermato il Kazakistan.

Il 18 gennaio sono divampati due incendi nei trasformatori che servono diversi treni di generazione della centrale elettrica GTES-4. L’unità di alimentazione fornisce elettricità agli impianti di lavorazione del petrolio e del gas a Tengiz. Entrambi gli incendi sono stati domati e il giacimento e le relative infrastrutture sono stati descritti come sicuri e protetti.

Prima della chiusura forzata, Tengiz produceva circa 360.000 barili al giorno di petrolio greggio, sebbene la sua capacità sia quasi il triplo della cifra di produzione.

Il Kazakistan ha istituito una commissione speciale che sta indagando sull’incidente, ha dichiarato il mese scorso il Ministero dell’Energia kazako. La commissione comprende membri dell’operatore del giacimento Tengizchevroil, guidato da Chevron, nonché rappresentanti di agenzie regionali e statali.

Il petrolio greggio di Tengiz viene esportato attraverso l’oleodotto del Caspian Pipeline Consortium (CPC) al terminale marittimo del CPC sul Mar Nero in Russia.

Le esportazioni del CPC sono state interrotte nelle ultime settimane a causa degli attacchi con droni ucraini e delle rigide condizioni climatiche invernali.

Tra gli azionisti di Tengizchevroil figurano Chevron con una quota del 50%, ExxonMobil con il 25%, la società statale kazaka di petrolio e gas KazMunayGaz con una quota del 20% e la russa Lukoil con il 5%.

Il paradosso dei prezzi: perché il Brent sale?

Qui arriviamo al punto dolente, e forse più interessante per l’analista economico. In un mercato razionale, l’immissione di quasi un milione di barili aggiuntivi al giorno dovrebbe raffreddare i prezzi. Eppure, il grafico del Brent mostra un andamento opposto, con una tendenza al leggero rialzo.

Perché questa anomalia? Evidentemente, ci sono dinamiche sottotraccia che pesano più della semplice aritmetica della produzione:

Il rischio geopolitico nel Mar Rosso e nel Mar Nero.

La resilienza della domanda globale, superiore alle attese.

I dubbi sulla reale capacità di export costante attraverso la Russia.

Il mercato, insomma, prezza l’incertezza più che i barili fisici. Tengiz è tornato, ma la tranquillità sui mercati energetici sembra ancora lontana.