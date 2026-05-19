Tempesta perfetta sul Gas Naturale: l’Australia verso lo sciopero mentre il Medio Oriente brucia

Non erano sufficienti i problemi nel Golfo persico a rendere il gas naturale liquefatto scarso. Un sindacato australiano minaccia di indire uno sciopero presso un impianto di esportazione di GNL a partire dal 27 maggio, con un’azione sindacale della durata di due settimane che potrebbe ridurre ulteriormente l’offerta globale di GNL, già messa a dura prova dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Ormuz.

Il sindacato Offshore Alliance, l’Australian Workers Union e il Maritime Union of Australia, lunedì hanno notificato alla società giapponese Inpex che potrebbero verificarsi 243 interruzioni e divieti di lavoro presso gli impianti di GNL Ichthys di Inpex tra il 27 maggio e il 10 giugno, dopo che la scorsa settimana i sindacati e l’azienda non sono riusciti a raggiungere un accordo sulle condizioni di lavoro.

“Abbiamo chiarito a Inpex che non accetteremo di vedere ridotte le nostre richieste contrattuali solo perché Inpex non si è presa la briga di leggere le nostre richieste per sei mesi”, ha dichiarato un portavoce dell’Offshore Alliance in un comunicato ripreso da Reuters.

La vertenza sindacale covava da settimane dopo che l’operatore di Ichthys LNG, la società energetica giapponese Inpex, aveva proposto un nuovo contratto di lavoro che i sindacati hanno bocciato come “al di sotto degli standard” in termini di salari e benefici.

I dipendenti hanno votato per respingere il contratto di lavoro in una votazione che Inpex ha interrotto 21 ore prima della chiusura prevista, ha dichiarato ad aprile il gruppo sindacale Offshore Alliance.

A seguito del fallimento dei negoziati della scorsa settimana, i sindacati hanno ora notificato alla società che i lavoratori avrebbero indetto uno sciopero a partire dal 27 maggio, il che potrebbe interrompere le operazioni di Ichthys LNG per settimane.

La minaccia di interruzioni dell’approvvigionamento in Australia si aggiunge alle preoccupazioni relative alla crisi globale del GNL a seguito del conflitto in Medio Oriente. Da quando è iniziata la guerra, una manciata di metaniere ha attraversato lo Stretto di Hormuz, dirette in Pakistan , che ha negoziato il loro passaggio con l’Iran.

Inoltre, gli attacchi con droni e missili iraniani alle infrastrutture energetiche della regione hanno danneggiato il complesso di liquefazione del GNL di Ras Laffan, di fondamentale importanza per il Qatar.

L’azienda statale del Qatar, QatarEnergy, prevede che i danni al complesso di GNL di Ras Laffan, il più grande impianto singolo di produzione di GNL al mondo, le costeranno circa 20 miliardi di dollari all’anno in mancati ricavi e che ci vorranno fino a cinque anni per ripararli. Nonostante questo qualcosa viene comunque spedito, ma il problema è farlo passare per lo stretto di Hormuz.