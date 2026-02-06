Teheran alza la posta: il “solito” sequestro di navi che diventa un segnale di guerra per Washington

La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), meglio noti come Pasdaran, ha sequestrato due navi nei pressi dell’isola di Farsi. L’accusa è formale e, va detto, economicamente fondata: contrabbando di carburante. Oltre un milione di litri di gasolio intercettati e 15 membri dell’equipaggio stranieri fermati. Apparentemente un’operazione di routine di polizia marittima, ma…

Tuttavia, contestualizzare questo evento nel febbraio 2026, con un’amministrazione Trump alla Casa Bianca e le tensioni con Israele ai massimi storici, obbliga a leggere tra le righe. Non è solo una questione di accise evase; è un messaggio strategico che viaggia sulle onde radio di Teheran, diretto dritto al Pentagono.

La radice economica: perché il contrabbando è endemico

Per comprendere la dinamica, bisogna guardare ai fondamentali economici dell’Iran. Il paese siede su immense riserve di idrocarburi e, per decenni, ha mantenuto una politica di sussidi statali sui carburanti estremamente aggressiva. Il prezzo alla pompa in Iran è tra i più bassi al mondo, talvolta inferiore al costo dell’acqua minerale.

Questo crea una distorsione di mercato da manuale di economia:

Il differenziale di prezzo: Se un litro di gasolio costa pochi centesimi a Teheran e dieci, venti o trenta volte tanto nei paesi vicini o sul mercato internazionale, si crea un incentivo mostruoso all’arbitraggio, cioè a caricare una nave di fusti di carburante per contrabbandarlo altrove.

In tempi normali, l’operazione dei Pasdaran sarebbe rubricata come un necessario intervento di polizia tributaria e doganale per fermare l’emorragia di valuta pregiata e risorse energetiche. Ma, come detto, questi non sono tempi normali.

La svolta strategica: il pretesto e la minaccia

L’operazione condotta nei pressi dell‘isola di Farsi, un punto nevralgico dove i Guardiani della Rivoluzione mantengono una base operativa avanzata, assume oggi un significato diverso. Teheran sta trasformando una routine di polizia marittima in una leva di pressione geopolitica.

Il sequestro arriva mentre Washington sta vistosamente aumentando la sua presenza militare nella regione. Donald Trump ha avvertito la leadership iraniana, e Teheran ha risposto con la consueta retorica infuocata, dichiarandosi pronta a ritorsioni immediate. In questo contesto, fermare due navi straniere non serve solo a recuperare gasolio, ma serve a ricordare al mondo chi possiede le chiavi di casa.

Le dichiarazioni di Ezzatollah Zarghami, ex generale e figura di spicco del regime, non lasciano spazio a troppe interpretazioni diplomatiche. Zarghami ha definito lo Stretto di Hormuz come un potenziale luogo di “massacro e inferno” per gli Stati Uniti. La sua tesi è semplice e brutale: lo Stretto appartiene storicamente alla sfera di influenza persiana e gli americani, con le loro portaerei, stanno solo “giocando con le barchette”.

Il rischio per i mercati energetici

Qui l’analisi deve spostarsi dal piano tattico a quello macroeconomico. Lo Stretto di Hormuz non è un braccio di mare qualsiasi; è la giugulare del mercato petrolifero mondiale.

Ogni giorno vi transitano circa 20-30 milioni di barili di petrolio e prodotti raffinati.

Passa di qui una quota enorme del Gas Naturale Liquefatto (LNG) proveniente dal Qatar.

La minaccia velata dietro il sequestro di navi “minori” è la capacità di interdizione su quelle maggiori. Se i Pasdaran possono fermare agilmente i contrabbandieri, stanno segnalando di poter fare lo stesso, o peggio, con le superpetroliere internazionali.

Il messaggio di Teheran è duplice:

Interno: Mostrare alla popolazione e alle fazioni interne che il governo controlla i confini e le risorse, reprimendo la corruzione e il furto di beni nazionali. Esterno: Segnalare a Washington e Tel Aviv che qualsiasi escalation militare non sarà confinata a raid aerei chirurgici, ma diventerà una guerra di logoramento asimmetrica nel corridoio marittimo più importante del pianeta.

Mentre Israele preme su Washington per un cambio di regime a Teheran, la Casa Bianca sembra esitare, conscia che i tempi tecnici per schierare assetti sufficienti sono lunghi e che i costi economici di una chiusura, anche temporanea, di Hormuz sarebbero devastanti per un’economia occidentale ancora alle prese con l’inflazione.

Il sequestro quindi è più di un’operazione di polizia: è un’affermazione del potenziale potere navale nel Golfo Persico delle Guardie rivoluzionarie. Oggi si aprono i colloqui in Oman, o almeno dovrebbero aprirsi. Forse l’ultima occasione per una soluzione concordata della crisi.