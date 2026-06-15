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Tariffe tutelate e mini-reattori: la strategia di Google per espandere i data center senza spaventare i cittadini

L’Intelligenza Artificiale consuma troppa elettricità e rischia di far schizzare alle stelle le bollette. Per evitare la rabbia dei cittadini e rispettare i nuovi vincoli governativi, Google è costretta a spendere 1,5 miliardi in Alabama: si costruirà centrali nucleari e reti elettriche private per non pesare sulle famiglie.

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1 ora fa

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L’Intelligenza Artificiale generativa è una meraviglia tecnologica, ma ha un piccolo difetto: consuma un’enormità di energia elettrica. Così tanta che le grandi aziende tecnologiche, per non scatenare il panico tra i cittadini e i governi locali, stanno cambiando mestiere. Non si limitano più a scrivere codici o gestire dati, ma si trasformano in veri e propri produttori energetici.

Per approfondire:

La notizia conferma proprio questa tendenza. Google ha annunciato un piano da 1,5 miliardi di dollari per espandere il suo centro dati nella Contea di Jackson, in Alabama. I lavori dureranno per tutto il 2026 e il 2027. Ma la vera novità non riguarda i server: riguarda i cavi della luce.

Il modello “Servizio Completo” per non far esplodere le bollette

Per costruire questi giganti digitali, Google ha dovuto garantire che coprirà il 100% dei costi dell’energia e delle nuove infrastrutture elettriche. L’azienda ha infatti aderito al Ratepayer Protection Pledge, un impegno voluto dal governo americano per proteggere i contribuenti. In parole semplici: le bollette della luce degli abitanti dell’Alabama non devono aumentare a causa del nuovo, gigantesco centro dati.

Per le grandi aziende del settore, questo è diventato il nuovo standard obbligatorio. La paura che i cittadini si ribellino contro le enormi “fabbriche dei dati”, accusandole di far salire i costi energetici locali, è concreta. Di conseguenza, le major dell’IA sono ormai costrette a offrire un “servizio completo”. Se vuoi piazzare il tuo centro dati, devi costruirti e pagarti anche l’energia necessaria. Questo significa che i costi finali per sviluppare l’Intelligenza Artificiale, già molto alti, diventano investimenti massicci.

Il ritorno al nucleare

Da dove prenderà tutta questa energia stabile Google? Sicuramente non solo da fonti irregolari. I server che allenano l’Intelligenza Artificiale devono restare accesi 24 ore su 24, e questo richiede energia continua e affidabile. La soluzione scelta è l’energia nucleare.

  • L’accordo per il nucleare pulito: Nel 2025 Google ha firmato una partnership storica con l’autorità energetica locale (la Tennessee Valley Authority – TVA) e l’azienda nucleare Kairos Power.
  • Piccoli reattori moderni: L’obiettivo è costruire reattori piccoli, modulari e avanzati (SMR). Il primo impianto dovrebbe iniziare a funzionare nel 2030 per fornire i primi 50 megawatt, con l’idea di arrivare a 500 megawatt totali entro il 2035.
  • Gestione dell’emergenza: Visto che per il nucleare serve tempo, Google nel frattempo ha comprato circa 300 megawatt di nuova energia per la regione. L’azienda si è anche impegnata a ridurre temporaneamente i propri consumi di calcolo durante i picchi di massima richiesta elettrica da parte dei cittadini, agendo come una vera e propria valvola di sfogo per difendere la stabilità della rete.

Le conseguenze economiche reali

Il settore più “immateriale” del mondo (l’intelligenza artificiale) ha oggi bisogno di investimenti fisici enormi: cavi, centrali elettriche, reti idriche per il raffreddamento.

Questo porterà a investimenti enegetici intensi per far fronte alla AI. Da un lato questo aumenterà il costo, e quindi il rischio, dell’intelligenza artificiale: se ci saranno dei flop saranno veramente pesanti dal punto di vista delle perdite finanziarie. Nello stesso tempo il lato positivo è semplice: se i progetti energetici saranno realizzati, comunque, verrà incrementata la disponibiliàù ondiale di energia pulita . Anche in questo l’Europa sta rimanendo tragicamente indietro.

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