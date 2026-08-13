Attualità
L’industria europea al punto di congelamento: perché il peggio deve ancora venire
Produzione industriale ferma allo 0,0% a giugno 2026: crollano gli investimenti industriali e calano i beni intermedi. Tra caro energia, regole UE e tassi della BCE, l’Europa rischia una frenata dai risvolti sociali pesanti.
L’economia reale dell’Eurozona si è piantata. A giugno 2026 la produzione industriale ha registrato uno zero spaccato (0,0%), dopo il debole +0,3% di maggio. Sembra una notizia neutra, ma dietro questo dato piatto si nasconde una tempesta perfetta che sta svuotando il motore produttivo dell’Europa.
I beni d’investimento — le macchine che servono a fabbricare prodotti e a costruire il futuro — crollano del 1,4%. I beni intermedi scendono dello 0,8%. Significa che le imprese stanno smettendo di investire e di acquistare componenti. Tenere in piedi i bilanci solo con i consumi immediati è un’illusione destinata a durare molto poco.
Ecco il grafico da Tradingeconomics:
Ecco invece il grafico della variazione anno su anno:
Una ripartizione dei dati: chi sale e chi scende
I dati diffusi da Eurostat mostrano una spaccatura netta tra i diversi settori e tra le principali economie del continente.
|Settore / Paese
|Variazione Giugno 2026
|Dettaglio rispetto a Maggio
|Beni d’investimento
|-1,4%
|In calo marcato (era +0,5%)
|Beni intermedi
|-0,8%
|In peggioramento (era -0,2%)
|Beni durevoli
|+0,3%
|In lieve ripresa (era -1,3%)
|Beni non durevoli
|+3,0%
|In tenuta (era +3,3%)
|Energia
|+1,5%
|In rallentamento (era +2,6%)
|Germania
|+0,2%
|Lieve ossigeno
|Francia
|0,0%
|Stagnazione totale
|Spagna
|-0,7%
|Calo significativo
Sullo sfondo resta un dato su base annua del +0,1%. È un valore superiore alle attese dei mercati, che temevano una contrazione dello 0,8%. Tuttavia, questo piccolo valore positivo non salva la situazione generale. La situazione è seria, anche se a Francoforte e a Bruxelles si fa finta di niente, e lo stesso nelle capitali europee.
La tenaglia letale: energia, dazi e tassi alti
Questa paralisi industriale non nasce dal nulla. È il risultato diretto di un insieme di scelte miopi e di un contesto globale ostile:
- Costi energetici alti: Le tensioni nello Stretto di Hormuz spingono in alto i prezzi del gas e del petrolio.
- Norme europee soffocanti: Le politiche ambientali di Bruxelles mettono paletti burocratici e costi enormi sulle spalle delle aziende, senza offrire aiuti concreti. La recente normativa PPRW, fallimentare dal primo giorno, ne è l’esempio.
- Guerra commerciale globale: I dazi americani frenano le esportazioni, mentre la concorrenza cinese conquista quote di mercato a prezzi stracciati.
- Stretta creditizia della BCE: I tassi di interesse elevati mantengono i mutui e i prestiti aziendali a costi insostenibili.
Le conseguenze pratiche per lavoratori e famiglie
Le ricadute reali di questi numeri si vedranno nei prossimi mesi. La contrazione nei beni d’investimento significa che le aziende fermano gli ammodernamenti e congelano le nuove assunzioni. Niente nuove fabbriche, almeno nel breve-medio periodo. In futuro si vedrà.
Senza energia a basso costo e con un credito difficile da ottenere, la manifattura europea rischia di scivolare verso un lungo declino e la delocalizzazione in località più amichevoli per i produttori.
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