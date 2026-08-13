I “registi” dell’immunità: la scoperta che rivoluziona la lotta ai tumori

Un nuovo studio rivela come un gruppo specifico di cellule immunitarie sia indispensabile per risvegliare i nostri linfociti e far funzionare le immunoterapie contro il cancro.

Negli ultimi anni, l’immunoterapia ha trasformato la cura del cancro. A differenza delle terapie tradizionali che attaccano direttamente le cellule malate, l’immunoterapia stimola le difese naturali del nostro organismo per spingerle a distruggere il tumore. Tuttavia, questa strategia non funziona per tutti i pazienti. Perché alcuni sistemi immunitari riescono a eliminare la malattia e altri no?

La risposta potrebbe risiedere in un piccolo gruppo di cellule “registe”: le cellule dendritiche attivate (chiamate actDC). Un recente studio guidato dai ricercatori del Cancer Research UK Manchester Institute, pubblicato sulla rivista scientifica Immunity, ha dimostrato che queste cellule non sono semplici spettatrici, ma costituiscono l’elemento chiave per avviare e mantenere viva la risposta antitumorale.

Il ruolo delle cellule dendritiche attivate

Per capire come funziona il nostro sistema immunitario, possiamo paragonare i linfociti T a dei soldati pronti all’attacco. Un soldato, però, non può agire se non sa chi combattere. È qui che entrano in gioco le cellule dendritiche: agiscono come veri e propri “esploratori”, catturando frammenti del tumore e mostrandoli ai linfociti T per insegnare loro a riconoscere e distruggere il nemico.

Finora si pensava che quasi tutte le cellule dendritiche potessero svolgere questo compito. I ricercatori hanno invece scoperto che soltanto un sottoinsieme molto specifico, caratterizzato da uno stato di attivazione particolare (segnato dalla presenza di una proteina chiamata CCR7), ha la capacità di addestrare con successo i linfociti.

Quando le cellule dendritiche si trovano in questo stato “attivato” (actDC), esprimono contemporaneamente molecole che stimolano l’attacco e segnali di controllo. Senza questo specifico stato di attivazione, la risposta immunitaria contro il tumore semplicemente non parte.

Le due strategie per addestrare i soldati immunitari

Lo studio ha inoltre evidenziato che esistono due famiglie principali di queste cellule attivate, chiamate actDC1 e actDC2, e che ciascuna utilizza una tattica diversa per “istruire” i linfociti T citotossici:

La presentazione diretta (actDC1): Queste cellule inglobano i pezzi di cellule tumorali, li elaborano al proprio interno e mostrano il “fotosegnalamento” del tumore sulla propria superficie. È la strada classica e più efficace.

Queste cellule inglobano i pezzi di cellule tumorali, li elaborano al proprio interno e mostrano il “fotosegnalamento” del tumore sulla propria superficie. È la strada classica e più efficace. Il “travestimento” (actDC2): Quando il primo meccanismo non basta, le cellule actDC2 utilizzano un metodo sorprendente (noto in biologia come cross-dressing): invece di elaborare il materiale tumorale da sole, “rubano” direttamente dalla superficie delle cellule del cancro le molecole con il bersaglio già pronto e le mettono sulla propria membrana per mostrarle ai linfociti T.

Questa doppia strategia garantisce che il nostro corpo abbia più modi per identificare una minaccia, adattandosi alle diverse tipologie di cancro.

L’impatto sulla salute e sulle terapie del futuro

Perché questa scoperta è così importante per la salute umana?

I punti chiave per la cura:

Presenza costante nel tumore: Le cellule actDC non si limitano a dare l’allarme nei linfonodi. Esse viaggiano ed entrano all’interno del tumore stesso. Senza la loro presenza costante, i linfociti T all’interno della massa tumorale perdono rapidamente efficacia, si “stancano” e smettono di combattere.

Le cellule actDC non si limitano a dare l’allarme nei linfonodi. Esse viaggiano ed entrano all’interno del tumore stesso. Senza la loro presenza costante, i linfociti T all’interno della massa tumorale perdono rapidamente efficacia, si “stancano” e smettono di combattere. Riconversione delle immunoterapie: L’assenza delle actDC compromette l’efficacia dei farmaci immunoterapici esistenti, come gli inibitori dei checkpoint immunitari (farmaci che sbloccano i freni del sistema immunitario) e le terapie con cellule T. Eliminando queste cellule negli esperimenti di laboratorio, sia la risposta immunitaria spontanea sia quella guidata dai farmaci si sono bloccate, permettendo al tumore di riprendere a crescere.

Prospettive per la medicina

Capire il ruolo insostituibile delle cellule dendritiche attivate apre prospettive fondamentali per la medicina oncologica. Molti dei fallimenti delle attuali immunoterapie potrebbero dipendere proprio dalla scarsità o dal malfunzionamento di queste cellule nell’ambiente tumorale.

In futuro, le nuove terapie oncologiche potrebbero puntare non solo a stimolare direttamente i linfociti T, ma anche a proteggere, moltiplicare o riattivare le cellule actDC. Garantendo la presenza di questi “generali” dell’immunità, potremo aiutare il sistema immunitario di un numero sempre maggiore di pazienti a vincere la battaglia contro il cancro.