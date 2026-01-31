Taiwan non solo chip: l’Academia Sinica lancia il computer quantistico a 20 qubit

Mentre il mondo guarda a Taiwan per la fornitura dei semiconduttori tradizionali, l’isola sembra intenzionata a non restare indietro neanche quando si parla di futuro estremo. L’Academia Sinica ha infatti annunciato il completamento del suo primo computer quantistico a 20 qubit, interamente sviluppato “in house”. Non si tratta di una semplice evoluzione accademica, ma di un segnale politico ed economico chiaro: Taipei vuole la sovranità tecnologica totale, dal silicio al qubit.

Un salto di scala: dai prototipi alla realtà industriale

Solo nel 2023 Taiwan celebrava il suo primo sistema a 5 qubit. Oggi, il passaggio a 20 qubit segna l’ingresso nella fase della “fabbricazione su larga scala”. Per i non addetti ai lavori, non è solo una questione di numeri: ogni qubit aggiunto aumenta esponenzialmente la complessità della gestione del sistema.

L’Academia Sinica non si è limitata ad assemblare componenti, ma ha integrato l’intero processo: design, fabbricazione dei chip e integrazione del sistema. Un approccio che ricorda molto la strategia di integrazione verticale che ha reso grandi i colossi dei semiconduttori taiwanesi.

La sfida della coerenza: 530 microsecondi di stabilità

Il vero “miracolo” tecnico non sta però solo nel numero di qubit, ma nella loro stabilità. Il team guidato dai ricercatori ChiiDong Chen e Chung-Ting Ke è riuscito a portare il tempo di coerenza (il tempo in cui il qubit rimane in uno stato utile per il calcolo) dai miseri 15-30 microsecondi del sistema precedente a ben 530 microsecondi.Un microsecondo è un milionesimo di secondo.

Perché è importante? Perché i qubit sono estremamente suscettibili ai disturbi elettromagnetici. Raggiungere mezzo millisecondo di stabilità significa avere una base solida per eseguire calcoli complessi senza che il sistema “svanisca” nel rumore di fondo.

Caratteristica Sistema 2023 Sistema 2026 Numero di Qubit 5 20 Tempo di Coerenza ( $T_1$ ) 15–30 µs 530 µs Metodo di produzione Prototipazione Wafer da 8 pollici Target Ricerca base Simulazione e Industria

Geopolitica del calcolo: perché ci interessa?

In un’ottica squisitamente economica, il computer quantistico è il ponte verso la prossima frontiera dell’Intelligenza Artificiale e della scoperta di nuovi materiali. Taiwan sta applicando la sua immensa esperienza nella produzione di massa di chip (usando wafer da 8 pollici e tecniche di laser trimming) per risolvere problemi che solitamente restano confinati nei laboratori di fisica teorica.

Il sistema è già aperto alla comunità scientifica locale e presto lo sarà per le industrie. Sebbene i giganti come Google viaggino su numeri leggermente superiori (circa 50-60 qubit), il fatto che un centro di ricerca nazionale abbia costruito un sistema stabile e scalabile in totale autonomia è un traguardo che dovrebbe far riflettere le cancellerie europee, ancora troppo spesso dipendenti da tecnologie d’oltreoceano.