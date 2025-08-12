Svolta in Ucraina: il 69% ora vuole negoziare. Il sondaggio che pesa sul vertice Trump-Putin

Sono stati pubblicati alcuni dati interessanti e fondamentali proprio alla vigilia dello storico vertice Trump-Putin in Alaska, previsto per venerdì prossimo, che avrà come obiettivo principale la ricerca di una soluzione per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, anche se il leader statunitense ha appena smorzato le aspettative definendolo un “incontro esplorativo”.

Giovedì scorso Gallup ha pubblicato un sondaggio che dimostra un drastico cambiamento nell’opinione pubblica ucraina, con il 69% della popolazione ora favorevole a una soluzione negoziata per porre fine al più presto alla guerra devastante.

La stanchezza generale per la guerra è da tempo una caratteristica del conflitto, che a questo punto infuria da oltre 540 giorni e ha causato almeno decine di migliaia o forse centinaia di migliaia di vittime. Molti ucraini sono fuggiti all’estero durante il primo anno e un numero enorme di persone è ancora sfollato all’interno del Paese devastato dalla guerra.

Il nuovo sondaggio Gallup ha rilevato che solo il 24% è favorevole a continuare la lotta fino alla vittoria militare, il che rappresenta un netto ribaltamento rispetto alle opinioni espresse all’inizio della guerra, più di tre anni fa.

Eppure questo obiettivo indefinito di “andare avanti fino alla vittoria” sembra rimanere la politica del governo Zelensky. Il leader ucraino non ha mostrato alcun segno di voler scendere a compromessi significativi per trovare una tregua duratura, nemmeno sulle concessioni territoriali.

Un sondaggio Gallup simile è stato condotto tra la popolazione ucraina all’inizio della guerra, nel 2022. In quel momento, Gallup ha rilevato che il 72% degli ucraini voleva continuare a combattere, mentre solo il 22% era favorevole ai negoziati di pace.

Da allora, però, la strategia della Russia è diventata chiara: utilizzare la sua schiacciante superiorità in termini di uomini, artiglieria e missili per logorare progressivamente le forze e la determinazione dell’Ucraina, sempre più ridotte.

Si è trasformata in una guerra di logoramento e la Russia si è dimostrata risoluta e preparata ad affrontare un conflitto così lungo. Probabilmente è per questo che lo stesso sondaggio ha rilevato che le speranze degli ucraini di entrare rapidamente nell’UE o nella NATO stanno svanendo.

Più diventa evidente che la Russia sta “vincendo” la guerra, meno l’establishment politico occidentale vuole rischiare, anche temendo un potenziale scontro diretto tra la NATO e Mosca.

Allo stesso tempo, l’opinione degli ucraini su Washington è diventata più negativa:

Esaminando i risultati, Gallup giunge alla seguente conclusione…

“Il sostegno allo sforzo bellico è diminuito costantemente in tutti i segmenti della popolazione ucraina, indipendentemente dalla regione o dal gruppo demografico”.

Continua: “Questo cambiamento arriva mentre gli sforzi diplomatici acquistano nuovo slancio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha segnalato la disponibilità a colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin…”. Tuttavia, la realtà rimane che nessuna delle due parti ha ancora ceduto dalle rispettive condizioni “massimaliste” per la tregua.

Comuinque sia gli ucraini sono sempre meno desiderosi di essere carne da cannone, e questo dovrà essere considerato, in qualche modo, in Europa, nella famosa “Coalizione dei volenterosi” che così volenterosi, poi, non sono.