Svolta in Libia: l’Egitto riapre l’ambasciata a Tripoli dopo dodici anni. Rischio beffa per l’Italia su gas e confini marittimi

Il Mediterraneo cambia padrone proprio davanti alle coste italiane, ma a Roma ed in Europa in pochi sembrano accorgersene. Sabato scorso il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha riaperto ufficialmente la storica ambasciata del Cairo a Tripoli, rimasta sbarrata per ben dodici anni a causa della guerra civile e dell’insicurezza.

Questa iniziatriva scatena un vero e proprio terremoto geopolitico che ridisegna gli equilibri energetici e militari a poche centinaia di chilometri dalla Sicilia, in un Paese che per l’Italia rappresenta un pilastro vitale per le forniture di gas e petrolio. E noi stiamo a guardare…

Il tradimento di Haftar e il risveglio del Cairo

Per comprendere la portata di questa mossa bisogna guardare a cosa è successo negli ultimi dieci anni. Dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia si è spaccata in due: a ovest il governo di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite e blindato dalla Turchia, e a est l’amministrazione di Tobruk e Bengasi, dominata dal generale Khalifa Haftar e dal suo Esercito Nazionale Libico (LNA).

Per anni l’Egitto ha puntato tutto su Haftar, usandolo come scudo armato per proteggere il proprio confine occidentale e arginare l’influenza turca. Per cinque lunghi anni nessun ministro degli Esteri egiziano aveva mai messo piede a Tripoli.

Negli ultimi mesi, però, il generale della Cirenaica ha iniziato a muoversi in totale autonomia, arrivando persino a tradire le aspettative del suo storico sponsor. A luglio 2026, le forze di Haftar hanno stretto accordi militari inediti proprio con la Turchia, prevedendo lo sviluppo di basi, sistemi di sorveglianza avanzati e l’addestramento di ufficiali della Libia orientale direttamente ad Ankara.

Come se non bastasse, Saddam Haftar — figlio del generale e vicecomandante delle forze dell’est — ha iniziato a fare la spola diplomatica con Turchia e Qatar, ovvero gli storici protettori dei rivali di Tripoli. Inoltre, al Cairo non è affatto piaciuto il sostegno che Haftar avrebbe fornito alle Forze di Supporto Rapido (RSF) in Sudan, una milizia che minaccia direttamente la sicurezza del confine meridionale egiziano.

Sentendosi scavalcato dal suo stesso alleato, l’Egitto ha capito che puntare su un solo cavallo era diventato un suicidio strategico. Come sottolineato dagli analisti Hazem al-Rayes e Badr Hassan al-Shafei, il Cairo ha scelto il pragmatismo: se Haftar dialoga con i turchi, allora l’Egitto dialoga direttamente con Tripoli, mandando un messaggio chiarissimo a Bengasi.

ImNews | Egypt Reopens Embassy in Tripoli After Decade-Long Closure Egypt reopens embassy in Tripoli after 12 years, signaling regional diplomatic shift….. Read the full story: https://t.co/F4Ulu3Knm9 — ImNews Africa (@ImNews_Africa) November 8, 2026

La partita vera: il gas e i confini marittimi

Dietro le strette di mano diplomatiche si nasconde una gigantesca partita economica legata alle Zone Economiche Esclusive (ZEE) e ai giacimenti del Mediterraneo orientale.

Durante la visita a Tripoli, il ministro Abdelatty ha messo subito sul tavolo il dossier più scottante: il controverso memorandum d’intesa sui confini marittimi firmato nel 2019 tra il governo di Tripoli e la Turchia. Quel trattato traccia un corridoio energetico nel mare che taglia fuori Grecia ed Egitto, garantendo ad Ankara diritti di esplorazione su enormi riserve di idrocarburi.

Il colpo di scena che ha fatto scattare l’allarme rosso al Cairo è arrivato di recente: il parlamento della Libia orientale, che nel 2019 si era opposto con forza a quell’accordo, ha deciso improvvisamente di ratificarlo, cedendo alle lusinghe turche.

L’Egitto ha capito che protestare da lontano non serviva più a nulla. Riaprendo l’ambasciata a Tripoli, il Cairo entra direttamente nella stanza dei bottoni per negoziare con chi quell’accordo lo ha firmato, cercando di bloccare sul nascere qualsiasi danno ai propri interessi di estrazione di gas e petrolio nel Mediterraneo orientale.

Miliardi di dollari tra ricostruzione e petrolio

Oltre alla difesa dei confini marittimi, c’è un calcolo economico molto concreto che spinge l’Egitto verso la capitale libica:

L’affare della ricostruzione: Dopo anni di guerra tra milizie, la Libia ha bisogno di rifare strade, porti, reti elettriche e infrastrutture. Le imprese edili egiziane vogliono entrare in prima fila nella spartizione degli appalti miliardari.

Dopo anni di guerra tra milizie, la Libia ha bisogno di rifare strade, porti, reti elettriche e infrastrutture. Le imprese edili egiziane vogliono entrare in prima fila nella spartizione degli appalti miliardari. Manodopera e rimesse: Riaprire i canali ufficiali con la Tripolitania significa garantire priorità e tutele a centinaia di migliaia di lavoratori egiziani pronti a riversarsi nei cantieri libici, generando un flusso costante di valuta pregiata per le casse del Cairo, sempre a corto di liquidità.

Riaprire i canali ufficiali con la Tripolitania significa garantire priorità e tutele a centinaia di migliaia di lavoratori egiziani pronti a riversarsi nei cantieri libici, generando un flusso costante di valuta pregiata per le casse del Cairo, sempre a corto di liquidità. Il rilancio dell’industria petrolifera: Con il recente “accordo 4+4” tra le fazioni libiche, che punta a portare il Paese a elezioni presidenziali e legislative entro due anni, la produzione di greggio e gas è destinata a crescere.

Attore Posizione Passata Nuova Strategia (Novembre 2026) Obiettivo Economico Egitto Sostegno esclusivo a Bengasi (Haftar) Riapertura ambasciata a Tripoli e dialogo bilaterale Difesa ZEE sul gas, appalti di ricostruzione e manodopera Turchia Sostegno militare ed economico a Tripoli Accordi militari anche con l’LNA di Haftar (Luglio 2026) Controllo delle rotte energetiche e ratifica accordi marittimi Cirenaica (Haftar) Scontro frontale con Tripoli e Ankara Apertura a Turchia e Qatar, ratifica intesa marittima 2019 Mantenimento del potere familiare e controllo delle rendite

E l’Italia? Il rischio di restare a guardare alle porte di casa

Come avverte il professor Elias al-Barouni dell’Università di Nalut, il problema libico non è solo scegliere il nome di un primo ministro, ma decidere chi controlla davvero le istituzioni e le immense risorse energetiche del Paese.

Tutto questo avviene esattamente nel nostro “cortile di casa”. La Libia non è un teatro esotico, ma un fornitore energetico cruciale collegato direttamente alla nostra penisola tramite il gasdotto Greenstream, dove l’Eni gioca una partita storica da decenni.

Mentre Turchia ed Egitto usano un sano realismo economico per spartirsi rotte marittime, commesse infrastrutturali e diritti di perforazione, il rischio è che l’Italia e l’Unione Europea restino incastrate in dichiarazioni di principio, vedendo ridimensionato il proprio peso specifico proprio lì dove si decide la nostra sicurezza energetica. Soprattutto l’Italia sembra confusa, pur