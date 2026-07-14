Svolta geotermica negli USA: trivellazioni super-veloci e costi da record per l’energia dell’IA

Negli USA Trump continua a spingere per l’incremento della produzione energetica nazionale attraverso strumenti di finanziamento e ordini esecutivi mirati all’affidabilità della rete e alla crescita della domanda guidata dall’intelligenza artificiale, mentre in Europa si cerca di spingere energie instabili come il solare e l’eolico.

In questa situazione di domanda crescente due sviluppatori di energia geotermica di nuova concezione hanno appena pubblicato aggiornamenti che vanno oltre i semplici annunci, traducendosi in progressi misurabili in termini di perforazione e formazione di capitale. Non sono buchi nella terra per estrarre acqua calda, ma sistemi chiusi che vanno a grande profondità cercando per alte temperature.

Fervo ha annunciato che il suo progetto di pozzo di terza generazione a Cape Station, nello Utah, ha aumentato i tassi di perforazione del 143% rispetto al primo pozzo di Cape.

Il pozzo più recente, Sawtooth 7, ha raggiunto una profondità misurata di 19.448 piedi (circa 5.928 metri), inclusi 7.500 piedi (circa 2.286 metri) di tratto laterale, in soli 21 giorni. Ciò rappresenta una riduzione del 70% dei tempi di perforazione rispetto alla precedente generazione di progetto, e tutto ciò mentre il team punta a rocce più calde, con temperature di 460 gradi Fahrenheit (circa 238 gradi Celsius), e a diametri di rivestimento maggiori per garantire una maggiore produzione per singolo pozzo.

La Fase I a Cape Station rimane in linea per la prima produzione di energia entro la fine dell’anno, mentre la Fase II punta ad avere 400 MW operativi entro il 2028. Pozzi più veloci comprimono direttamente i costi e i tempi per quel tipo di implementazione ripetibile che gli investitori aspettavano di vedere.

La Fase II di Cape di Fervo si sta orientando verso un costo di circa 5.500 dollari/kW installato, con un obiettivo a lungo termine di 3.000 dollari/kW, man mano che la curva di apprendimento nella perforazione continua a produrre effetti cumulativi. Questa cifra rimane ben al di sotto di quella delle unità nucleari di Vogtle, in Georgia, che alla fine sono costate tra i 10.000 e i 15.000 dollari/kW dopo anni di ritardi e superamenti dei costi. L’energia geotermiica è stabile, e di lungo termine.

Quando il Dipartimento dell’Energia (DOE) ha pubblicato il suo avviso di opportunità di finanziamento da 171,5 milioni di dollari per test sul campo EGS (Sistemi Geotermici Avanzati) e perforazioni di conferma delle risorse, il contesto normativo è diventato favorevole per le tecnologie in grado di fornire energia ferma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, priva di carbonio e indipendente dalle condizioni meteorologiche.

Quaise Energy si è mossa in parallelo con la chiusura iniziale di un round di Serie B da 134 milioni di dollari, portando il finanziamento totale a circa 230 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Prelude Ventures, con la partecipazione strategica di JERA e Idemitsu Kosan del Giappone.

I proventi sono destinati a Project Obsidian, il primo impianto geotermico super-caldo commerciale dell’azienda, previsto su concessioni federali nell’Oregon centrale, vicino al vulcano Newberry. La tecnologia di perforazione a onde millimetriche di Quaise si sta avvicinando a un chilometro di profondità nei pozzi di prova in Texas, dopo aver penetrato più di 100 metri di granito. L’obiettivo rimane quello di immettere i primi elettroni nella rete entro il 2030, a partire da un impianto con un potenziale a lungo termine su scala gigawatt, una volta che si riesca ad accedere regolarmente a rocce super-calde con temperature superiori a 300 gradi Celsius.

Entrambe le mosse sono in linea con l’enfasi dell’amministrazione sul rilancio della supremazia energetica americana e sulla garanzia di alimentazione affidabile per i data center, che non possono tollerare interruzioni. Il profilo di carico di base della geotermia la rende un complemento naturale alle costruzioni nucleari che, nonostante i venti favorevoli sul fronte normativo, rimangono frustrantemente lente nella realizzazione effettiva.

Ovviamente questi progetti si fanno negli USA, non nell’Europa che spende in pannelli solari e turbine cinesi