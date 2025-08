Svolta energetica in Germania: il governo accelera sulla geotermia per il riscaldamento

Mercoledì il governo tedesco ha approvato un disegno di legge che propone di accelerare lo sviluppo dell’energia geotermica per il riscaldamento, nell’ottica di ridurre le emissioni degli edifici.

Il disegno di legge include misure volte ad accelerare il processo di approvazione dei progetti di energia geotermica, quali impianti geotermici, condotte di teleriscaldamento, pompe di calore e accumulo termico.

Tali progetti sarebbero considerati di “interesse pubblico prevalente”, alla pari dei progetti di energia solare ed eolica. Il disegno di legge alleggerisce inoltre alcune restrizioni relative all’esplorazione geotermica in Germania.

Per diventare legge, il disegno di legge deve ora essere approvato dal Parlamento.

L’energia geotermica potrebbe contribuire a soddisfare il 25% del fabbisogno termico della Germania, secondo quanto affermato dalla ONG Deutsche Umwelthilfe in un documento di ricerca pubblicato lo scorso anno. Secondo la ONG, entro il 2040 l’energia geotermica potrebbe fornire circa 300 TWh/anno, ovvero 72 GW, al settore del riscaldamento, pari a circa il 25% del fabbisogno termico totale attuale della Germania.

Sulla base dell’esperienza maturata con progetti di geotermia profonda, la ONG Deutsche Umwelthilfe ha stimato che il costo livellato del calore (LCOH) per la geotermia in Germania è competitivo rispetto ad altre tecnologie.

All’inizio di quest’anno, la Bundesverband Geothermie (BVG), l’associazione tedesca per la geotermia, ha pubblicato una mappa dei progetti geotermici nel paese, che mostra che ci sono 42 impianti geotermici in funzione e altri 16 in costruzione. Secondo l’associazione, il numero di permessi di costruzione è aumentato notevolmente negli ultimi anni.

Oltre all’energia geotermica, la Germania sta cercando di potenziare i settori della produzione di energia solare ed eolica con obiettivi ambiziosi e modifiche legislative volte a semplificare e snellire le procedure di autorizzazione. Fino ad ora però i prezzi dell’energia non ne hanno tratto nessun vantaggio.

Nonostante gli sforzi, la Germania è ancora lontana dal raggiungere gli obiettivi ufficiali in materia di energia eolica onshore e offshore. Gli impianti eolici onshore hanno registrato un forte aumento, ma la Germania presenta ancora un divario tra il tasso di espansione della capacità e gli obiettivi previsti dalla legge sulle fonti energetiche rinnovabili, la cosiddetta EEG.

La Germania ha l’obiettivo di installare 10 GW di capacità eolica ogni anno per arrivare all’80% di energia rinnovabile nella produzione di elettricità entro il 2030. Ovviamente questi GW saranno zero quando si creerà il fenomeno del Dunkelflaute...