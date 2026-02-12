Svolta energetica a Nuova Delhi: l’India sostituisce il greggio russo con barili USA e venezuelani

Il governo indiano ha chiesto alle raffinerie di valutare l’acquisto di ulteriori carichi di greggio dagli Stati Uniti e dal Venezuela sul mercato spot, poiché gli acquisti di petrolio indiani sono sotto esame a seguito dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti.

Le raffinerie indiane stanno evitando il greggio russo sulla scia dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti, che secondo la Casa Bianca include l’ impegno dell’India a “smettere di importare direttamente o indirettamente petrolio dalla Federazione Russa”.

Il dazio del 25% imposto dall’India dal presidente Donald Trump nell’agosto 2025, a causa degli acquisti di greggio russo da parte dell’India, è stato ora rimosso.

L’India, tuttavia, non ha confermato ufficialmente che interromperà tutti gli acquisti di petrolio greggio russo. Il portavoce del ministero degli Esteri indiano Randhir Jaiswal ha affermato la scorsa settimana che la sicurezza energetica e la diversificazione delle forniture di greggio saranno fondamentali nell’approvvigionamento.

Tuttavia, vi sono indicazioni che l’India sia sotto pressione per aumentare gli acquisti di greggio statunitense e cercare petrolio venezuelano, per il quale gli Stati Uniti hanno incaricato i trader Vitol e Trafigura di venderlo.

Agli acquirenti indiani viene chiesto di dare la priorità al greggio statunitense e venezuelano nelle gare d’appalto sul mercato spot, hanno riferito mercoledì a Bloomberg alcuni dirigenti delle raffinerie a conoscenza della situazione.

Secondo gli analisti, l’India potrebbe ragionevolmente aumentare le sue importazioni di greggio statunitense a circa 400.000 barili al giorno, rispetto ai 225.000 barili al giorno importati lo scorso anno.

Il prezzo di vendita non è tutto: anche il prezzo, il contenuto di zolfo e i costi di trasporto dalla più lontana costa statunitense avranno un ruolo nelle decisioni di approvvigionamento delle raffinerie indiane, considerando che queste preferiscono le forniture non soggette a sanzioni più economiche possibili.

Allo stesso tempo, secondo quanto riferito, la più grande raffineria privata indiana, Reliance Industries, ha ricominciato ad acquistare greggio venezuelano , assicurandosi il primo acquisto indiano di petrolio dal principale detentore di riserve mondiali da quando gli Stati Uniti hanno assunto il controllo delle vendite di petrolio del Venezuela all’inizio del mese scorso.

Finora quest’anno, le raffinerie indiane hanno aumentato gli acquisti di greggio dell’Africa occidentale e del Medio Oriente per sostituire le forniture russe perse. Comunque l’India ha bisogno di petrolio, e senza quello russo o quello iraniano, sanzionati le fonti alternative non sono infinite.