Un buco da quattro miliardi di franchi l’anno per le pensioni e un salvagente immediato per il manifatturiero della difesa. Il voto federale svizzero del 29 novembre 2026 lascia un messaggio netto: quando c’è da decidere su tasse e affari, gli elvetici entrano in cabina elettorale con la calcolatrice accesa.

Le urne consegnano due “no” e due “sì”, con una partecipazione intorno al 48%. Un esito pragmatico, distante da ogni retorica ideologica, che punisce l’aumento dei prelievi sui consumi e difende l’export nazionale.

Quesito federale Esito Sì No Aumento IVA (+0,4%) per la 13ª AVS Respinto 44,8% 55,2% Imposte eque per i coniugi (Centro) Respinto 41,1% 58,9% Modifica legge sul materiale bellico Approvato 54,3% 45,7% Limitazione dei fuochi d’artificio Approvato 59,8% 40,2%

Il colpo più pesante per Berna riguarda la previdenza. Per finanziare una quota della tredicesima rendita AVS, in partenza a dicembre 2026, il Parlamento aveva proposto di alzare l’IVA ordinaria dall’8,1% all’8,5% a partire dal 2028, con un gettito atteso di circa 1,4 miliardi di franchi annui. Si trattava di aumentare le tasse per incrementare le pensioni, e la risposta è stata no.

La risposta è stata un rifiuto quasi unanime: 24 cantoni su 26 hanno votato contro, con le sole eccezioni di Basilea Città e Neuchâtel.

Prelevare dagli scontrini familiari ciò che si distribuisce sugli assegni previdenziali produce solo attrito, senza stimolare la crescita reale. La tredicesima mensilità verrà comunque erogata, ma la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha già avvertito che mancano quattro miliardi l’anno e che ora «non ci sono tabù». Berna dovrà trovare coperture alternative, sfruttando margini di bilancio o tagliando inefficienze, invece di tassare la spesa quotidiana.

La stessa avversione alla confusione fiscale ha affossato l’iniziativa del Centro sull’imposizione dei coniugi. Lo scorso marzo gli svizzeri avevano già approvato il passaggio alla tassazione individuale dal 2032, per cancellare la storica penalizzazione del matrimonio.

Il testo bocciato domenica voleva mantenere la dichiarazione congiunta soltanto per l’imposta federale diretta. Avrebbe generato due sistemi paralleli e incompatibili tra Confederazione, cantoni e comuni. Un corto circuito burocratico respinto senza esitazioni.

Difesa, export e pragmatismo industriale

Dove invece erano in gioco commesse, competenze industriali e posti di lavoro, l’elettorato ha cambiato registro. La riforma della legge sul materiale bellico passa con il 54,3% dei consensi.

La modifica allenta i vincoli sulle esportazioni e sulle riesportazioni verso 36 Stati partner, anche se coinvolti in conflitti armati. L’industria svizzera degli armamenti, che nel 2025 ha esportato circa 950 milioni di franchi, rischiava di perdere definitivamente clienti in Europa a causa delle rigidità interpretative sulla neutralità.

Il presidente e ministro dell’Economia Guy Parmelin incassa così il mandato per ricucire i rapporti con i compratori internazionali. Prima la tenuta delle fabbriche e della bilancia commerciale, poi i dilemmi teorici.

Persino il “sì” plebiscitario ai limiti sui fuochi d’artificio, approvato in tutti i cantoni, riflette la medesima mentalità: tutela dell’ordine, della quiete e degli animali, a costo zero per le tasche dei contribuenti.

Il muro costituzionale italiano

Guardando l’esito elvetico dall’Italia, il confronto diventa subito amaro. Se anche i cittadini italiani potessero votare direttamente su un ritocco dell’IVA o sulla struttura delle imposte sui redditi, i seggi registrerebbero code storiche.

La nostra Costituzione, però, sbarra la strada in partenza. L’articolo 75 vieta esplicitamente il referendum abrogativo sulle leggi tributarie e di bilancio, oltre a non prevedere alcun voto popolare obbligatorio sugli aumenti fiscali. La scelta dei costituenti nacque per impedire che il gettito statale venisse smantellato da campagne demagogiche. L’effetto collaterale, evidente da decenni nei bilanci familiari, è che il fisco italiano opera in una zona protetta dal giudizio diretto di chi paga. Si possono fare tante promesse elettorali per poi rimangiarsele.

In Svizzera ogni nuova imposta deve superare l’esame dei contribuenti. Non è un meccanismo privo di tensioni, come dimostra il deficit dell’AVS, ma obbliga la politica a fare i conti con l’economia reale. Un argine democratico che, a sud di Chiasso, possiamo solo osservare da lontano.