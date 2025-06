Immaginate un’esplosione cosmica così potente da squarciare lo spazio, una deflagrazione di energia e particelle capace di attraversare intere galassie. Questa è una supernova, la morte violenta di stelle gigantesche, e nuove ricerche suggeriscono che questi eventi catastrofici potrebbero aver plasmato in modo drammatico la storia climatica del nostro pianeta, celando un pericolo forse sottovalutato per la vita sulla Terra.

Per anni abbiamo guardato al cielo stellato con meraviglia, ma è cruciale comprendere che alcuni di questi punti luminosi lontani possono rappresentare una minaccia esistenziale. Le supernove si verificano quando stelle con una massa di gran lunga superiore al nostro Sole esauriscono il loro “carburante nucleare” e non riescono più a sostenersi contro la propria gravità. Il collasso gravitazionale , cioè l’implosione per l’attrazione gravitazzionale, che ne consegue è totale, creando una stella di neutroni o un buco nero, e sprigionando un’onda d’urto di energia e particelle ad altissima velocità.

Un Cataclisma a Portata di Mano?

Gli scienziati stimano che se una supernova esplodesse entro circa 30 anni luce dal nostro pianeta, l’atmosfera terrestre verrebbe letteralmente strappata via, spazzando via ogni forma di vita. Ma anche a distanze maggiori, centinaia di anni luce, l’impatto, sebbene non immediatamente fatale, potrebbe scatenare cambiamenti atmosferici estremi.

Robert Brakenridge, ricercatore senior presso l’Institute of Arctic and Alpine Research, ha sottolineato: “Abbiamo bruschi cambiamenti ambientali nella storia della Terra. Questo è un dato di fatto. Quindi, cosa li ha causati? Quando supernove vicine si verificheranno in futuro, le radiazioni potrebbero avere un effetto piuttosto drammatico sulla società umana. Dobbiamo scoprire se in effetti hanno causato cambiamenti ambientali in passato.”

Le Cicatrici Cosmiche negli Anelli degli Alberi

Mentre studi precedenti si sono concentrati sulla fisica di questi eventi, Brakenridge ha cercato prove empiriche sulla Terra e nello spazio. Il suo nuovo modello ha rivelato che un’improvvisa raffica di fotoni ad alta energia da una supernova distruggerebbe lo strato di ozono terrestre, il nostro scudo vitale contro le radiazioni solari nocive. Senza questa protezione, le radiazioni solari degraderebbero il metano nella stratosfera, una molecola chiave per l’effetto serra. Il risultato? Un raffreddamento globale, estinzioni di massa, un aumento degli incendi e una maggiore esposizione a radiazioni ultraviolette letali dal Sole.

Ma la domanda rimane: è già successo? Brakenridge si è rivolto a un archivio inaspettato: gli anelli degli alberi. Gli alberi, crescendo, assorbono carbonio dall’atmosfera, e le radiazioni di supernova bombardando la Terra dovrebbero portare a un aumento degli isotopi radioattivi del carbonio nella nostra atmosfera. Esaminando registrazioni di anelli di alberi che coprono circa 15.000 anni, il ricercatore ha individuato 11 picchi distintivi di carbonio radioattivo, ipotizzando che questi possano corrispondere ad altrettanti eventi di bombardamento da radiazioni di supernova.

“Gli eventi di cui siamo a conoscenza, qui sulla Terra, sono al momento giusto e con l’intensità giusta,” ha affermato Brakenridge. Sebbene non si possa ancora affermare con certezza assoluta la connessione con le supernove – le eruzioni solari sono un’altra possibile causa da escludere tramite l’analisi di carote di ghiaccio e sedimenti oceanici – la ricerca apre scenari affascinanti e inquietanti.

Il Futuro Prossimo: Betelgeuse e la Necessità di Prepararsi

Questa ricerca assume una rilevanza ancora maggiore se pensiamo alla gigante rossa Betelgeuse, una stella a circa 700 anni luce da noi, la cui supernova è prevista entro i prossimi 100.000 anni. Sebbene la distanza la renda non immediatamente letale per la Terra, la sua esplosione potrebbe comunque avere effetti significativi sulla nostra atmosfera e sul clima.

“Man mano che impariamo di più sulle nostre stelle vicine, la capacità di previsione è effettivamente presente”, ha concluso Brakenridge. “Ci vorranno più modelli e osservazioni da parte degli astrofisici per comprendere appieno l’esposizione della Terra a tali eventi.”

La ricerca del team è stata pubblicata nell’edizione di giugno del Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Capire il passato è il primo passo per prepararci al futuro. La morte di una stella lontana potrebbe non sembrare una preoccupazione immediata, ma la storia del nostro pianeta ci insegna che il cosmo è un ambiente dinamico e imprevedibile, capace di influenzare drammaticamente la nostra esistenza.