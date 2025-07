Superbonus verso 150 miliardi di buco e ci hanno pure rifatto la moschea

Il disastro del Superbonus 110% rappresenta una delle più gravi ferite inflitte alla finanza pubblica italiana negli ultimi decenni. Si è trattato di una misura nata sotto l’egida del Movimento 5 Stelle e del governo Conte con l’intento dichiarato di rilanciare l’economia post-Covid, ma che nella realtà si è trasformata in una bomba ad orologeria per i conti dello Stato.

Nei giorni scorsi, il dipartimento delle Finanze del Mef ha pubblicato un working paper “The effects of tax incentives for dwelling renovations: the case of Italy“, che cerca di quantificare alcuni effetti della stagione dei bonus edilizi. I due autori, Carlo Cignarella e Paolo D’Imperio, nello studio prendono in considerazione i due incentivi più grandi (Superbonus 110% e Bonus facciate 90%), che nel periodo che va dal 2020 al 2023 sono costati 186 miliardi di euro (9 punti di pil) per stimare che impatto hanno avuto sugli investimenti nell’edilizia residenziale.

Il working paper del Ministero dell’Economia e delle Finanze analizza l’impatto macroeconomico dei due principali incentivi fiscali per la ristrutturazione edilizia introdotti in Italia tra il 2020 e il 2023:

, introdotto nel 2020 per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici residenziali. Bonus Facciate, attivo dal 2020 al 2022, con un’aliquota iniziale del 90% per il recupero delle facciate esterne degli edifici.

Secondo i dati del MEF, complessivamente queste due misure hanno attivato circa 186 miliardi di euro di investimenti totali (2020–2023), pari a quasi il 9% del PIL italiano.

L’indagine ha permesso di valutare quanto questi incentivi abbiano effettivamente stimolato nuovi investimenti residenziali, cioè investimenti che non si sarebbero verificati in assenza degli incentivi. Il metodo utilizzato è il Synthetic Control Method, una tecnica statistica che confronta l’andamento degli investimenti in Italia con un “Paese sintetico” costruito sulla base di altri 9 paesi OCSE simili (es. Francia, Grecia, UK, ecc.).

Certamente le due agevolazioni hanno agito come stimolo post pandemico, eppure confrontando la spesa dello Stato con gli investimenti addizionali, emerge chiaramente un inefficienza generale nel rapporto costi-benefici. Il costo per la finanza pubblica è elevatissimo rispetto all’effetto netto ottenuto. A fronte di 116 miliardi di investimenti aggiuntivi, la spesa è stata di ben 186 mld, ovvero un costo di 1,60 euro per ogni euro investito.

Al paper del Mef si aggiunge ad altre analisi analoghe, fatte sempre usando il metodo del “controllo sintetico”, che vanno nella stessa direzione: secondo la Banca d’Italia il “peso morto” del Superbonus e del Bonus facciate è pari al 27%; mentre secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) è pari al 33%. Infine la corte dei conti che pochi giorni fa ha sottolineato come lo Stato dovrà farsi carico di 126,3 miliardi di euro solo per i lavori già conclusi, cifra destinata a salire fino a 150 miliardi considerando le proiezioni finali e i cantieri ancora in corso. Una voragine finanziaria che, invece di generare sviluppo e crescita, ha finito per aggravare il debito pubblico italiano, salito al 135,3% del PIL, costringendo i governi successivi a misure restrittive, nuove tasse e tagli per cercare di arginare il dissesto creato.

Un’altra criticità sottolineata dal working paper del MEF è la mancanza di equità nella distribuzione delle risorse. Emerge che i vantaggi maggiori li abbia ottenuti il ceto medio alto, ovvero coloro che potevano permettersi l’anticipo dei lavori, con capienza fiscale o con la possibilità di accedere a prestiti ( forse i cinque stelle sono stat traditi dal fatto di essere convinti di avere davvero eliminato la povertà in Italia, chissà). Questo perchè dei 500.061 immobili coinvolti nel Superbonus, 245.068 sono abitazioni unifamiliari e 137.600 condomini, ma ci sono persino cinque edifici classificati come castelli o palazzi di valore storico (categoria A/9), a testimonianza di quanto la misura abbia avvantaggiato anche fasce già abbienti della popolazione. Ma secondo quanto riporta il quotidiano il Tempo, addirittura il superbonus sarebbe stato utilizzato anche per la costruzione della seconda moschea di Roma, a Centocelle, che tante polemiche sta suscitando per i permessi concessi che non sarebbero del tutto conformi.

Insomma parafrasando Saddam Hussein, il superbonus può a ben titolo essere definito la madre di tutti gli sprechi pubblici, e detto in un paese come il nostro, dovrebbe seriamente far riflettere il fatto che chi lo ha voluto, Giuseppe Conte, adesso pontifichi sugli sprechi, a dir suo, per la difesa.