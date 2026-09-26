Stretto di Hormuz sigillato: Trump gela Teheran e prepara i raid dopo il voto. L’Europa rischia un inverno al freddo

L’illusione diplomatica è durata lo spazio di poche ore. Donald Trump ha respinto senza appello la proposta di tregua di sette giorni avanzata dall’Iran, avvertendo i suoi collaboratori che i bombardamenti contro le installazioni della Repubblica Islamica riprenderanno con ogni probabilità subito dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Lo Stretto di Hormuz resta una trappola chiusa, il greggio si prepara a una nuova fiammata e per l’Europa, a corto di scorte di gas per l’inverno, si profila una crisi energetica e industriale dai costi proibitivi.

La mossa di Teheran era un disperato tentativo di prendere fiato. Attraverso la mediazione del Qatar a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva messo sul tavolo un piano in fasi: riapertura immediata della navigazione nel Golfo e ripresa dei negoziati sul dossier nucleare.

In cambio, l’Iran pretendeva che la Casa Bianca revocasse il blocco navale sui suoi porti, cancellasse le sanzioni sull’export di idrocarburi e scongelasse i fondi esteri bloccati. Una richiesta di resa mascherata da compromesso, che Washington ha cestinato all’istante.

La trappola del logoramento e lo “Stretto di Trump”

Dietro le quinte di New York e Washington la distanza tra le parti è incolmabile. Da una parte Trump afferma pubblicamente che l’Iran è ormai “al collasso economico” e pronto a cedere su tutta la linea; dall’altra la dirigenza militare dei Pasdaran smentisce qualsiasi trattativa tecnica tramite l’agenzia Fars, minacciando di allargare il conflitto fino all’Oceano Indiano qualora arrivassero nuovi raid.

A rendere il quadro ancora più teso è arrivato il consueto tocco provocatorio dell’ex presidente su Truth Social, dove ha pubblicato una mappa della regione ribattezzando lo specchio d’acqua più strategico del pianeta con una scritta inequivocabile: “Trump Strait”.

Parametro Posizione degli Stati Uniti Richiesta dell’Iran Stretto di Hormuz Controllo marittimo totale e sicurezza navale Cogestione regionale e fine dei pattugliamenti USA Blocco navale Mantenimento a oltranza fino alla resa politica Revoca immediata di ogni embargo portuale Programma nucleare Smantellamento totale e stop all’arricchimento Concessioni solo a fronte di revoca delle sanzioni Fattore tempo Nessuna fretta: pressione massima fino al post-voto Urgenza assoluta di liquidità e sblocco dei fondi

Il vertice con Pechino e la fine della tregua ONU

La breve pausa nei raid aerei coincisa con i lavori al Palazzo di Vetro è servita a poco. Il faccia a faccia alla Casa Bianca tra Trump e il leader cinese Xi Jinping ha certificato il vicolo cieco.

Il presidente americano ha contestato duramente a Pechino gli aiuti economici e l’acquisto sotto banco di forniture iraniane, chiedendo a Xi di staccare la spina finanziaria agli ayatollah.

Con Pechino che non intende rinunciare alla propria sfera di influenza e Washington decisa a non concedere sconti prima del passaggio elettorale di metà mandato, la tregua si rivela per quello che è: una breve parentesi prima della tempesta.

La convinzione tutta europea che le guerre commerciali e militari altrui si risolvano sempre con un compromesso indolore si scontra ancora una volta con la dura realtà del mercato reale: chi controlla l’energia detta le condizioni, chi non possiede materie prime né scorte paga il conto per intero.

Gli Stati Uniti ritengono di avere il coltello dalla parte del manico e non hanno alcun interesse ad accelerare una firma che salverebbe l’economia iraniana dal baratro.

Perché la bolletta la pagherà l’Europa

Se Washington può permettersi di aspettare, chi non ha tempo è l’apparato produttivo europeo. Hormuz non è un punto geografico astratto: da quel braccio di mare transita circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto (GNL) consumati a livello mondiale.

Un blocco prolungato azzera ogni speranza di ribasso dei prezzi energetici e rimette in moto la spirale inflattiva:

Prezzi del petrolio senza freni: la temporanea discesa delle quotazioni registrata a inizio settimana viene spazzata via dal rischio concreto di nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche del Medio Oriente.

la temporanea discesa delle quotazioni registrata a inizio settimana viene spazzata via dal rischio concreto di nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche del Medio Oriente. Corsa globale al GNL: con i carichi qatarioti e mediorientali intrappolati oltre lo stretto, la concorrenza tra acquirenti asiatici ed europei per assicurarsi le navi metaniere atlantiche farà esplodere i contratti a termine.

con i carichi qatarioti e mediorientali intrappolati oltre lo stretto, la concorrenza tra acquirenti asiatici ed europei per assicurarsi le navi metaniere atlantiche farà esplodere i contratti a termine. Strette monetarie prolungate: le banche centrali, alle prese con un nuovo shock da offerta sulle materie prime, difficilmente potranno proseguire nel taglio dei tassi d’interesse.

Il problema più grave riguarda gli stoccaggi sotterranei europei, mai così vulnerabili a ridosso dell’autunno. La Germania, in particolare, si presenta all’inizio della stagione fredda con riserve molto al di sotto dei livelli di sicurezza degli anni passati, perfino sotto al 60%, e questo significa che, inc aso di inverno freddo, dovrà comprare gasa prezzo di mercato spot, dove si trova.

I contratti del gas all’ingrosso hanno già ripreso a correre sui mercati continentali, superando ampiamente le medie stagionali. Per le famiglie tedesche si prospettano rincari sulle bollette del riscaldamento nell’ordine di centinaia di euro, mentre il settore manifatturiero pesante —