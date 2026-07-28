Stretto di Hormuz: i Paesi del Golfo scelgono di pagare l’Iran. Il bluff di Trump e le conseguenze sul petrolio

Il collo di bottiglia dell’economia mondiale sembra trovare una via d’uscita, ma il prezzo politico ed economico è altissimo. I Paesi del Golfo Persico, stanchi di un conflitto devastante e senza prospettive di vittoria, hanno deciso di appoggiare una proposta dell’Oman per pagare un dazio “volontario” all’Iran in cambio del libero passaggio nello Stretto di Hormuz.

Si tratta di uno snodo marittimo da cui passa circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto del pianeta. Un blocco prolungato avrebbe spinto l’inflazione globale a livelli insostenibili, affondando le prospettive di crescita industriale sia in Europa sia in Asia.

La svolta di Washington e il crollo delle quotazioni del greggio

Il Presidente Donald Trump ha interrotto bruscamente i bombardamenti americani durati due settimane. I vertici militari hanno ammesso che l’opzione bellica aveva ormai esaurito la sua utilità strategica, senza riuscire a piegare la determinazione di Teheran.

Dopo tredici notti di raid che hanno distrutto ponti, gallerie e infrastrutture nell’Iran meridionale, la risposta teocratica non si è fatta attendere. Attacchi con droni e missili contro le basi americane e le infrastrutture civili dei Paesi vicini hanno costretto gli Stati Uniti a fare un passo indietro.

La decisione di fermare le incursioni aeree ha inviato un segnale immediato ai mercati finanziari. Il prezzo del greggio Brent è precipitato, scendendo attorno agli 86 dollari al barile con un calo superiore al 2,5%, che si somma al ribasso dell’8% registrato nella giornata precedente. Un chiaro segnale di come i mercati stiano scontando una riduzione del rischio di interruzione immediata delle forniture. Ecco le quotazioni del Brent ora:

Come funziona il piano dell’Oman: un “pedaggio” per la pace

Per aggirare i cavilli del diritto internazionale, che vieta l’imposizione di dazi obbligatori nelle acque internazionali, la diplomazia dell’Oman ha elaborato una soluzione flessibile. L’Iran non eserciterà il controllo esclusivo dello stretto, ma gestirà la navigazione insieme al sultanato.

Invece di un’imposta di transito forzata, le navi saranno invitate a versare un contributo volontario. Il meccanismo ricorda quello in vigore nello Stretto di Malacca tra Indonesia, Malesia e Singapore, dove i fondi raccolti servono per finanziare la sicurezza marittima e la tutela dell’ambiente.

Parametro Situazione Ante-Crisi Modello Proposto dall’Oman Sovranità sullo Stretto Acque internazionali aperte Cogestione Iran-Oman Costo di Transito Zero Contributo volontario per servizi Impatto sul Petrolio Stabile Alta volatilità ma calo sui rumor di pace Rischio Geopolitico Basso Elevato e permanente

I mercantili pagheranno in sostanza una sorta di “tassa d’imbarco” per evitare di essere presi di mira dalle motovedette o dai missili iraniani. Una scelta pragmatica, ma che dimostra chi ha in mano le leve del ricatto energetico.

Le conseguenze pratiche per l’economia reale e le catene globali

La riapertura, seppur condizionata, dello Stretto di Hormuz riduce la pressione sui costi di assicurazione navale, che negli ultimi mesi erano schizzati a livelli insostenibili per le compagnie marittime. L’incertezza sui trasporti aveva spinto i costi dei noli alle stelle, minacciando la stabilità della catena logistica mondiale.

Tuttavia, il meccanismo del pagamento volontario introduce una variabile economica permanente nei costi di trasporto del greggio. Ogni barile che attraverserà lo stretto sconterà un sovrapprezzo implicito, che a cascata andrà a pesare sulle bollette energetiche delle industrie europee e asiatiche.

Il bilancio politico: un nulla di fatto per la Casa Bianca

L’esito di questo ennesimo round negoziale lascia l’amministrazione americana a mani vuote. Non c’è alcun progresso sul dossier relativo al programma nucleare iraniano, né alcuna garanzia a lungo termine. Teheran nega persino che siano in corso trattative dirette con Washington, smentendo le dichiarazioni ottimistiche di Trump.

Inoltre, la frattura tra Stati Uniti e Israele appare sempre più evidente. Benjamin Netanyahu è stato progressivamente escluso dalle trattative di pace, mentre Washington cerca di frenare eventuali attacchi israeliani in Libano per evitare di far saltare i fragili equilibri con l’Iran.

Zero concessioni sul nucleare : Teheran mantiene inalterate le sue capacità di arricchimento dell’uranio, allo stato attuale. Le trattative previste dal precedente cessate il fuoco non hanno mai avuto un punto concludente.

: Teheran mantiene inalterate le sue capacità di arricchimento dell’uranio, allo stato attuale. Le trattative previste dal precedente cessate il fuoco non hanno mai avuto un punto concludente. Controllo di fatto : L’Iran ottiene un riconoscimento implicito del suo ruolo di custode dello stretto.

: L’Iran ottiene un riconoscimento implicito del suo ruolo di custode dello stretto. Dipendenza dai flussi energetici: L’Occidente resta vulnerabile alle decisioni geopolitiche del Golfo.

Un tempo prezioso comprato a caro prezzo

Per le monarchie del Golfo, l’accettazione del piano omanita non rappresenta una vittoria, ma una scelta obbligata. Di fronte a uno Zio Sam indeciso e non intenzionato a impantanarsi in una nuova guerra mediorientale, le nazioni arabe preferiscono pagare la protezione iraniana.

Questo accordo compra tempo. Anni utili per costruire e potenziare le infrastrutture di trasporto alternative, come oleodotti e gasdotti diretti verso il Mare Rosso, al Mediterraneo o l’Oceano Indiano, azzerando la dipendenza dallo Stretto di Hormuz.

Non siamo di fronte alla fine delle ostilità, ma solo a una tregua armata. Pagare il pedaggio all’Iran rinvia semplicemente il momento della resa dei conti finale tra le potenze regionali. Intanto però la strategia di Trump per il Golfo si è rivelata, in questo momento, un vicolo cieco: l’Iran sarà stato danneggiato, ma non è sconfitto.