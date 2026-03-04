Stretto di Hormuz bloccato: le nuove previsioni di Goldman Sachs sul prezzo del petrolio

Il quasi totale arresto dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz esaurirà le scorte di petrolio nelle economie avanzate, provocando un aumento dei prezzi del petrolio, ha affermato mercoledì Goldman Sachs, aumentando le sue previsioni per il secondo trimestre sui prezzi del Brent di 10 dollari a 76 dollari al barile .

La banca d’investimenti statunitense ha anche aumentato in modo significativo le previsioni per il greggio WTI per il secondo trimestre, prevedendo che il prezzo di riferimento statunitense sarà in media di 71 dollari al barile tra aprile e giugno, con un aumento di 9 dollari al barile rispetto alla precedente previsione.

Mercoledì mattina, nelle contrattazioni asiatiche, i prezzi del petrolio erano superiori di circa 6-7 dollari al barile rispetto alle previsioni di Goldman per il secondo trimestre, con il Brent fra gli 82 e 83 Usd e il WTI che superava i 76 dollari al barile, mentre il mercato è alle prese con il rischio ormai reale di un’interruzione dell’approvvigionamento a causa del blocco del traffico delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz.

“Se i volumi di Hormuz dovessero rimanere invariati per altre 5 settimane, i prezzi del Brent potrebbero raggiungere i 100 dollari, un livello associato a una maggiore distruzione della domanda per evitare che le scorte scendano a livelli criticamente bassi”, hanno scritto gli analisti di Goldman Sachs in una nota pubblicata mercoledì da Reuters.

A seconda dell’entità e della durata delle restrizioni al transito attraverso lo Stretto di Hormuz, le stime di Goldman Sachs Research sull’aumento del prezzo del petrolio variano da 1 a 15 dollari al barile, secondo un rapporto pubblicato martedì da Daan Struyven, co-responsabile della Global Commodities Research e responsabile della Oil Research di Goldman.

Secondo Goldman Sachs, il prezzo del petrolio potrebbe aumentare di 15 dollari al barile se lo Stretto di Hormuz rimanesse effettivamente chiuso per un mese intero e non vi fossero compensazioni quali l’utilizzo della capacità di riserva delle condutture o il rilascio delle riserve strategiche di petrolio.

Se i produttori mediorientali utilizzassero tutta la capacità di riserva stimata delle condutture per aggirare lo Stretto – circa 4 milioni di barili al giorno – il prezzo del petrolio aumenterebbe di 12 dollari al barile in caso di chiusura totale per un mese.

“L’Agenzia internazionale per l’energia ha stimato che 4,2 milioni di barili al giorno del flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz possono essere reindirizzati utilizzando le capacità inutilizzate esistenti degli oleodotti, il che implica che circa 16 milioni di barili al giorno di flusso di petrolio sono a rischio in caso di chiusura totale”, hanno scritto gli analisti di Goldman Sachs.