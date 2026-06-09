Stretta del credito e disuguaglianza: perché la Politica Monetaria restrittiva punisce i lavoratori più poveri

Spesso, quando i banchieri centrali decidono di chiudere i rubinetti del credito o di manipolare i tassi d’interesse, i media mainstream ci propinano il solito mantra: “serve a stabilizzare il sistema” e che questo “Serve a tutelare il potere d’acquisto delle fasce più povere”.

Questi proclami sono veri? osa succede veramente nell’economia reale? Chi paga davvero il conto quando le banche riducono i prestiti alle imprese? La narrazione classica, priva di attriti, vorrebbe farci credere che la politica monetaria sia neutrale e che i lavoratori vengano retribuiti in modo identico a prescindere dai problemi di chi li assume. La realtà empirica, invece, è ben diversa ed emerge in tutta la sua crudezza da un recente e corposo studio di Moser, Saidi, Wirth e Wolter, pubblicato sul NBER.

Il meccanismo: il credito si restringe, l’azienda si adegua

Partiamo dalle basi della finanza aziendale. Per operare, le aziende dipendono fortemente dai finanziamenti esterni per sostenere il capitale circolante e produrre valore aggiunto, due terzi del quale finisce proprio per remunerare il lavoro. Quando una banca subisce uno shock – come l’introduzione di tassi avversi che ne schiacciano i margini o una politica monetaria restrittiva – tende inesorabilmente a ridurre l’offerta di credito ai propri clienti commerciali. Questi si trovano a ricevere meno risorse finanziarie o rischiano di doverle pagare di più.

L’azienda, improvvisamente privata della sua linfa vitale, si scontra con limiti di indebitamento stringenti, subendo di fatto un grave calo della propria “produttività effettiva”, cioè vede calare la propria produttività. Di fronte a questo vincolo, l’imprenditore non ha altra scelta se non quella di contenere le spese. La scure si abbatte inevitabilmente sul livello di occupazione e sugli stipendi complessivi. Ma, ed è qui il cuore della ricerca, i tagli non sono distribuiti democraticamente.

Chi paga il conto? La trappola della “rigidità salariale”

Il working paper analizza con precisione chirurgica le reazioni all’interno delle aziende colpite da una stretta creditizia. Gli effetti si polarizzano in modo netto:

I lavoratori a basso reddito: Per chi si trova nella fascia più bassa della scala retributiva, i salari sono tutelati (per legge tramite il salario minimo, o per limiti contrattuali). Esiste in economia quella che si definisce “rigidità salariale verso il basso”. L’azienda, non potendo comprimere materialmente gli stipendi più bassi per recuperare margini, ricorre all’extrema ratio: licenzia. I lavoratori meno pagati vedono così aumentare significativamente la probabilità di finire disoccupati. Da occupati poveri passano a disoccupati.

Per chi si trova nella fascia più bassa della scala retributiva, i salari sono tutelati (per legge tramite il salario minimo, o per limiti contrattuali). Esiste in economia quella che si definisce “rigidità salariale verso il basso”. L’azienda, non potendo comprimere materialmente gli stipendi più bassi per recuperare margini, ricorre all’extrema ratio: licenzia. I lavoratori meno pagati vedono così aumentare significativamente la probabilità di finire disoccupati. I lavoratori ad alto reddito: Manager e figure altamente specializzate, viceversa, vivono una dinamica opposta. Avendo retribuzioni più elevate, spesso strutturate con compensi variabili o bonus, sono loro ad assorbire i veri e propri tagli salariali nominali. L’impresa, infatti, taglia i premi o rinegozia la quota flessibile del compenso piuttosto che allontanare i vertici.

Il grande paradosso: la disuguaglianza scende, ma solo sulle carte

Questo meccanismo perverso genera un paradosso statistico che potrebbe illudere osservatori poco attenti: all’interno delle aziende sotto stress creditizio, la “disuguaglianza salariale” interna apparentemente si contrae, ma attenzione, la forbice non si stringe perché i lavoratori poveri migliorano la propria condizione economica. Si riduce semplicemente perché i ricchi percepiscono meno bonus e i poveri, perdendo il lavoro, vengono espulsi e scompaiono dalle statistiche interne delle paghe aziendali. Un macabro “trionfo dell’uguaglianza” tipico delle recessioni reali.

Un pattern che si riverbera anche tra aziende di diverso calibro: le imprese in grado di pagare stipendi mediamente più alti riescono ad assorbire la tempesta tagliando i compensi, mentre i datori di lavoro con retribuzioni più modeste scaricano l’onere del vincolo finanziario sfoltendo selvaggiamente il personale.

Dalla Germania agli Stati Uniti: conferme empiriche

Il team di ricercatori non ha lavorato su ipotesi astratte. Ha incrociato archivi giganteschi in Germania, tracciando la filiera del denaro dai bilanci delle singole banche giù fino alle buste paga di milioni di dipendenti, analizzando gli shock del 2014. Potrebbe sembrare una particolarità di un ecosistema puramente “bancocentrico” come quello europeo, ma gli studiosi hanno allargato il campo, proiettando le stesse evidenze sull’economia americana.

Il risultato è una conferma granitica: i classici shock restrittivi di politica monetaria negli USA comprimono la disuguaglianza salariale esattamente laddove il vincolo del “salario minimo” statale è più stringente, scaricando il peso della crisi sul tasso di occupazione, specie negli stati più dipendenti dai finanziamenti bancari tradizionali.

L’economia reale non è un termometro

Quando le autorità monetarie raffreddano drasticamente l’economia – dimenticando che il tessuto industriale, specie europeo, è fatto di PMI prive di un “Piano B” se il sistema bancario chiude i rubinetti – i costi sociali esplodono. L’illusione di una politica monetaria neutrale crolla davanti alla realtà dei fatti: l’ossessione ideologica per la stabilità finanziaria, quando priva le imprese del credito essenziale, punisce per primi proprio i soggetti più vulnerabili. L’economia reale non si governa unicamente manipolando i tassi, ma assicurandosi che il credito continui a fluire; in caso contrario, l’uguaglianza che si ottiene è solo quella della disoccupazione.