Straordinario: La Casa Bianca pubblica un rapporto approfondito sul Covid e sulla disinformazione voluta dall’Amministrazione Biden

Venerdì l’amministrazione Trump ha pubblicato un approfondimento su come il dottor Anthony Fauci e le agenzie di intelligence statunitensi abbiano soppresso la teoria della fuga dal laboratorio alla base del COVID-19 per scopi politici.

“I funzionari della sanità pubblica spesso fuorviano il popolo americano con messaggi contraddittori, reazioni istintive e mancanza di trasparenza. Ancora più grave è il fatto che il governo federale abbia demonizzato trattamenti alternativi e narrazioni sgradite, come la teoria della fuga dal laboratorio, nel vergognoso tentativo di costringere e controllare le decisioni del popolo americano in materia di salute”, si legge in una nuova pagina web della Casa Bianca.

Mentre si attende che qualcuno sia finalmente chiamato a rispondere direttamente per il covid e le politiche sbagliate collegate, la rivelazione odierna della Casa Bianca è una boccata d’aria fresca su una “teoria” che si è rivelata giusta, ma è stata negata per anni, prima di essere ammessa, e che è costata censura e ban dai social media a molti che hanno, in realtà, detto la verità. Giornalisti hanno perso il posto di lavoro, blog sono stati chiusi, il tutto per aver affermato quello che la Casa Bianca ora dice apertamente, portando prove: il Covid è stato creato dall’uomo e funzionari USA avevano delle responsabilità.

Immergiamoci nell’argomento

Il comunicato odierno della Casa Bianca entra nei dettagli dell’insabbiamento del COVID-19 da parte dei principali attori.

1. Il virus possiede una caratteristica biologica che non si trova in natura.

2. I dati mostrano che tutti i casi di COVID-19 derivano da un unico contagio nell’uomo. Ciò è in contrasto con le precedenti pandemie, in cui si sono verificati più eventi di contagio.

3. Wuhan ospita il principale laboratorio di ricerca sulla SARS in Cina, che ha una storia di ricerche sul guadagno di funzione (alterazione genetica e potenziamento degli organismi) a livelli di biosicurezza inadeguati.

4. I ricercatori dell’Istituto di virologia di Wuhan (WIV) hanno manifestato sintomi simili al COVID nell’autunno del 2019, mesi prima che il COVID-19 fosse scoperto nel famoso mercato del fresco.

5. Secondo quasi tutti i parametri scientifici, se ci fossero prove di un’origine naturale, sarebbero già emerse. Ma non è così.

La pubblicazione “The Proximal Origin of SARS-CoV-2” (L’origine prossimale della SARS-CoV-2), utilizzata ripetutamente dai funzionari della sanità pubblica e dai media per screditare la teoria della fuga dal laboratorio, è stata promossa dal dottor Fauci per sostenere la narrativa preferita secondo cui il COVID-19 avrebbe avuto origine in natura.

RICERCA SUL GUADAGNO DI FUNZIONE:

Un incidente di laboratorio legato alla ricerca sul guadagno di funzione è la causa più probabile dell’origine del COVID-19. Gli attuali meccanismi governativi per la supervisione di questa pericolosa ricerca sul guadagno di funzione sono incompleti, estremamente complessi e privi di applicabilità a livello globale.

ECOHEALTH ALLIANCE INC. (ECOHEALTH):

EcoHealth, sotto la guida del dottor Peter Daszak, ha utilizzato i soldi dei contribuenti statunitensi per facilitare pericolose ricerche sul guadagno di funzione a Wuhan, in Cina. Dopo che la sottocommissione speciale ha reso pubbliche le prove della violazione da parte di EcoHealth dei termini della sovvenzione concessa dal National Institutes of Health (NIH), il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) ha avviato un procedimento ufficiale di esclusione e sospeso tutti i finanziamenti a EcoHealth.

Nuove prove dimostrano inoltre che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha avviato un’indagine sulle attività di EcoHealth durante la pandemia.

FALLIMENTI DEL NIH:

Le procedure del NIH per il finanziamento e la supervisione di ricerche potenzialmente pericolose sono carenti, inaffidabili e rappresentano una grave minaccia sia per la salute pubblica che per la sicurezza nazionale. Inoltre, il NIH ha favorito un ambiente che ha incoraggiato l’elusione delle leggi federali sulla conservazione dei documenti, come dimostrano le azioni del dottor David Morens e della “FOIA Lady” Marge Moore.

OSTACOLI DEL HHS:

L’HHS dell’amministrazione Biden ha intrapreso una campagna pluriennale di ritardi, confusione e mancata risposta nel tentativo di ostacolare l’indagine della sottocommissione speciale e nascondere prove che potrebbero incriminare o mettere in imbarazzo alti funzionari della sanità pubblica. Sembra che l’HHS abbia persino intenzionalmente sottodimensionato le risorse della sua componente che risponde alle richieste di controllo legislativo.

OSTACOLI DI ECOHEALTH:

Il presidente di EcoHealth, il dottor Peter Daszak, ha ostacolato l’indagine della sottocommissione speciale fornendo informazioni di dominio pubblico, ordinando al suo staff di ridurre la portata e il ritmo delle produzioni e manipolando i documenti prima di renderli pubblici. Inoltre, il dottor Daszak ha fornito false dichiarazioni al Congresso.

DR. DAVID MORENS:

Il consulente senior del dottor Fauci, il dottor David Morens, ha deliberatamente ostacolato l’indagine della sottocommissione speciale, ha probabilmente mentito al Congresso in più occasioni, ha cancellato illegalmente documenti federali relativi al COVID-19 e ha condiviso informazioni non pubbliche sui processi di concessione delle sovvenzioni del NIH con il presidente di EcoHealth, il dottor Peter Daszak.

OSTACOLI A NEW YORK:

La Camera Esecutiva di New York, attualmente guidata dal governatore Kathy Hochul, ha censurato documenti, avanzato numerose richieste illegittime di privilegio e trattenuto migliaia di documenti senza un apparente fondamento giuridico per ostacolare le indagini della sottocommissione speciale sui fallimenti dell’ex governatore Cuomo durante la pandemia.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS):

La risposta dell’OMS alla pandemia di COVID-19 è stata un fallimento totale perché ha ceduto alle pressioni del Partito Comunista Cinese e ha anteposto gli interessi politici della Cina ai suoi doveri internazionali. Inoltre, l’ultimo tentativo dell’OMS di risolvere i problemi aggravati dalla pandemia di COVID-19, attraverso un “Trattato sulla pandemia”, potrebbe danneggiare gli Stati Uniti.

DISTANZIAMENTO SOCIALE:

La raccomandazione di mantenere una distanza sociale di “6 piedi” (circa 2 metri), che ha portato alla chiusura di scuole e piccole imprese in tutto il paese, era arbitraria e non basata su dati scientifici. Durante una testimonianza a porte chiuse, il dottor Fauci ha dichiarato che la linea guida “è semplicemente apparsa”.

OBBLIGO DI MASCHERINE:

Non c’erano prove conclusive che le mascherine proteggessero efficacemente gli americani dal COVID-19. I funzionari della sanità pubblica hanno cambiato più volte opinione sull’efficacia delle mascherine senza fornire dati scientifici agli americani, causando un enorme aumento della sfiducia dell’opinione pubblica.

LOCKDOWN:

I lockdown prolungati hanno causato danni incalcolabili non solo all’economia americana, ma anche alla salute mentale e fisica degli americani, con un effetto particolarmente negativo sui cittadini più giovani. Anziché dare priorità alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione, le politiche del governo federale e statale hanno costretto milioni di americani a rinunciare a elementi fondamentali per una vita sana e finanziariamente solida.

I FALLIMENTI DI NEW YORK NELL’AFFRONTARE LA PANDEMIA:

L’ordine del 25 marzo dell’ex governatore di New York Andrew Cuomo, che ha costretto le case di cura ad accettare pazienti positivi al COVID-19, “è stato un caso di negligenza medica”. Le prove dimostrano che Cuomo e la sua amministrazione hanno cercato di nascondere le tragiche conseguenze delle loro decisioni politiche, in un evidente tentativo di proteggersi dalla responsabilità.

DISINFORMAZIONE SUL COVID-19:

I funzionari della sanità pubblica spesso fuorviano il popolo americano con messaggi contraddittori, reazioni impulsive e mancanza di trasparenza. Cosa ancora più grave, il governo federale ha demonizzato i trattamenti alternativi e le narrazioni sgradite, come la teoria della fuga dal laboratorio, in uno sforzo vergognoso per costringere e controllare le decisioni sanitarie del popolo americano.

Quando questi sforzi sono falliti, l’amministrazione Biden ha fatto ricorso alla “censura totale, costringendo e colludendo con le più grandi aziende di social media del mondo per censurare tutte le opinioni dissenzienti relative al COVID-19”.



Tutto quello che è negato per mesi quindi era vero, quasi evidente, e ora viene confermato dalla Casa Bianca. Ovviamente nessuno è in prigione per le pesantissime accuse collegate alla gestione del Covid- Fauci ha avuto la grazia preventiva, a segnalare che si conoscono le sue responsabilità. Ora le verità sta venendo a galla, almeno negli USA. In Italia chi ha causato disastri, con una gestione pessima del Covid, è ancora intoccato.