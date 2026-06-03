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Video sul funzionamento della speculazione finanziaria sull’energia
Economia Spiegata Facile torna con un video sul funzionamento della speculazione finanziaria sull’energia.
Da un po’ di tempo Economia Spiegata Facile è tornata a produrre filmati della serie “letture facili”, playlist del canale YouTube di ESF.
Si tratta di filmati che ritornano su vecchi articoli e li trasformano in video narrativi.
Questa settimana riprendiamo il tema della speculazione sui prezzi dell’energia, sempre attuale e redivivo sin dai primi giorni della crisi mediorientale.
Parliamo ovviamente di TTF, di borsa di Amsterdam (ma sarebbe più corretto dire Groningen), dei vecchi contratti decennali, eccetera.
GUARDA IL VIDEO
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