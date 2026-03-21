Stipendi d’oro a Bruxelles: quanto guadagnano i burocrati europei (e l’impietoso confronto con l’Italia)

Mai come oggi lavorare per l’Unione Europea è apparso così allettante. Se nel settore privato italiano la stagnazione salariale e l’inflazione mordono ferocemente i redditi reali dei lavoratori, nelle dorate stanze di Bruxelles la musica è decisamente un’altra. A confermarlo è una recente e dettagliata inchiesta firmata da Felix Seifert per il quotidiano tedesco Die Welt, che ha spulciato le tabelle retributive dei dipendenti comunitari, portando alla luce numeri che fanno impallidire non solo gli stipendi medi europei, ma soprattutto le già modeste carriere dei funzionari statali di casa nostra.

I dati parlano chiaro: per 1.490 posizioni di ingresso (i cosiddetti “lavori di riserva”) offerte dalla Commissione Europea, si sono presentati ben 174.000 candidati. Un vero e proprio assalto alla diligenza, giustificato da condizioni economiche e di welfare che, al di qua delle Alpi, sono ormai un miraggio lontano. Ma quanto si guadagna, nel dettaglio, all’ombra del Palazzo Berlaymont?

Il miraggio del netto in busta paga

Per comprendere la portata del fenomeno, dobbiamo analizzare la base retributiva. Le assunzioni di cui stiamo parlando riguardano generalisti destinati a finire in una “lista di riserva”. I requisiti di base non sono impossibili: passaporto di un Paese UE e, per la maggior parte dei ruoli, una laurea. Superato il processo di selezione e un periodo di prova di nove mesi, si entra nell’Eden del posto fisso “a vita”. Secondo l’EPSO (l’Ufficio europeo di selezione del personale), il 91% degli attuali candidati non lavora ancora per l’UE.

Analizzando le tabelle retributive, l’inchiesta evidenzia come un dipendente di riserva, inquadrato nella fascia salariale iniziale AD 5, percepisca uno stipendio base di circa 6.152 euro al mese. Tuttavia, questo è solo il punto di partenza. Per tutti i dipendenti comunitari che lavorano al di fuori del proprio Paese d’origine scatta un’indennità di dislocamento fissa pari al 16% dello stipendio.

A fare la vera differenza, dal punto di vista macroeconomico e fiscale, è il regime di tassazione. Gli euroburocrati residenti a Bruxelles non pagano le imposte nazionali sul reddito (addio, cara vecchia e gravosa IRPEF). Sono soggetti unicamente a una cosiddetta “imposta comunitaria“, che include contributi pensionistici e di solidarietà trattenuti alla fonte. Il risultato pratico? Le trattenute effettive sono drammaticamente inferiori rispetto a quelle di un lavoratore dipendente o di un funzionario pubblico italiano. Un neolaureato al primo impiego europeo può facilmente ritrovarsi in tasca un netto di 7.000 euro al mese.

Un welfare “su misura”

Oltre alla retribuzione base, il sistema europeo prevede una serie di benefit accessori che assomigliano a un vero e proprio Stato sociale parallelo:

Indennità per figli a carico: 527 euro al mese per ogni bambino.

527 euro al mese per ogni bambino. Indennità scolastica: circa 358 euro al mese, pensata per coprire le rette di istituti privati o internazionali.

circa 358 euro al mese, pensata per coprire le rette di istituti privati o internazionali. Indennità di famiglia: 241 euro mensili per i dipendenti sposati.

241 euro mensili per i dipendenti sposati. Congedo parentale: retribuito in modo generoso, fino a circa 1.720 euro mensili.

L’impatto sui conti: un moltiplicatore solo per Bruxelles?

Da un punto di vista strettamente keynesiano, la spesa pubblica per i salari statali può fungere da eccellente volano per la domanda aggregata, ma la concentrazione di queste risorse solleva legittimi interrogativi sull’efficienza distributiva dell’apparato. Il bilancio dell’UE prevede una spesa per la pubblica amministrazione di 13,28 miliardi di euro. Di questi, 3 miliardi sono destinati alle pensioni (ovvero agli euroburocrati a riposo) e 10 miliardi alle spese amministrative correnti.

Le “posizioni permanenti” in tutte le istituzioni comunitarie sono oggi 36.566. E chi finanzia questa spesa espansiva? La Germania copre circa il 25% dell’intero bilancio UE, ma l’Italia segue a ruota come contributore netto di primissimo piano. In sintesi, finanziamo stipendi d’eccellenza che andranno a sostenere i consumi nel distretto di Bruxelles.

AD vs AST: le caste e il confronto con l’Italia

Nel 2014, il sistema di retribuzione ha subito una razionalizzazione, dividendo il personale in due grandi categorie: gli Amministratori (AD), muniti di laurea, e gli Assistenti (AST), dipendenti senza titolo accademico. Il sistema premia in modo rigido e meccanico l’anzianità: ogni due anni lo stipendio aumenta automaticamente di circa il 3%, fino al raggiungimento del tetto massimo.

Il confronto con la Pubblica Amministrazione italiana è, francamente, impietoso. Mentre a Roma si discute di rinnovi contrattuali che coprono a malapena un terzo dell’inflazione passata, a Bruxelles le cifre viaggiano su altri binari. Ecco una tabella riassuntiva che paragona gli stipendi base lordi UE con le retribuzioni lorde medie della PA italiana:

Ruolo / Livello UE Stipendio Base Mensile UE (Lordo) Equivalente nella PA Italiana netto Impiegato semplice (es. Postino, livello AST) Da 3.292 € a 4.248 € 1.200 € – 1.400 € (Area Operatori/Assistenti) Funzionario neoassunto (Livello AD 5) ~ 6.152 € (+ 16% indennità estero) 1.450 € – 1.700 € (Insegnante o Funzionario F1/F2) Project Manager / Quadro direttivo Fino a ~ 10.000+ € 4.000 € – 5.000 € (Dirigente di II Fascia) Consulente di alto livello Fino a 18.695 € 8.000 € – 12.000 € (Dirigente di I Fascia/Apicali)

Nota bene: Agli stipendi UE vanno aggiunte le ricche indennità esentasse precedentemente elencate, rendendo il divario netto ancora più abissale.

Il test a crocette per accedere all’Olimpo

Considerando stipendi che possono superare agilmente i 18.000 euro al mese per i consulenti di fascia alta, ci si aspetterebbe una selezione draconiana, basata su prove di altissimo profilo accademico. L’UE afferma di applicare un rigoroso “quadro di competenze” stabilito nel 2023. Le otto abilità richieste appaiono, tuttavia, un florilegio del moderno gergo aziendale: pensiero critico, orientamento ai risultati, competenze digitali, autogestione, lavoro di squadra, capacità di apprendimento, abilità comunicative e l’immancabile “imprenditorialità interna”.

Come verranno valutate queste eccelse doti per scremare i 174.000 candidati entro ottobre? La seconda fase consisterà in un test sulle conoscenze dell’UE e in compiti di ragionamento logico. Entrambi i test consistono in circa 30 banali domande a risposta multipla da incrociare. Una modesta barriera a crocette per accedere a un vitalizio da 7.000 euro netti al mese. C’è da scommettere che i manuali di logica andranno a ruba nelle librerie di tutta Europa.

Comunque questa ricerca tedesca è molto utile: permette di capire perché nella UE vi sia un’entusiasmo incredibile nell’allargamento dei poteri comunitari.